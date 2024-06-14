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深中通道縮短物流時距 南沙與香港宜互補「做大個餅」

【Presented by：WAW Creation】南沙擁有華南地區最大集裝箱樞紐港，在廣州港南沙港區四期全自動化碼頭投入營運後，集裝箱「年通過」能力穩步上升，帶動貨運物流在南沙蓬勃發展。中港合資的廣東合捷國際供應鏈有限公司落戶南沙十多年，以「前店後倉」及亞太區物流分撥中心作定位，開拓物流業務新模式。隨着深中通道拉近深圳、中山與香港等地的時間及距離，商戶可通過更方便快捷的物流，利用不同地區的優勢互補，節省成本，推動業務發展向上。

採訪：王文斌

編輯：鄭會強

攝影：張丹峰

Presented by：WAW Creation

阿聯酋的國家石油公司早在2007年計劃在亞太區包括上海、華南地區及新加坡設立據點，當年廣東合捷國際供應鏈有限公司（下稱合捷國際）成功「中標」，並揀選在南沙設立華南地區中心。從事物流業數十年，對選址及物流發展十分熟悉的合捷國際總經理陳嘉年表示，南沙擁有深水港，也比鹽田及蛇口有更多土地發展空間，加上當時東莞缺大船停靠，中山開通直航船機會不高，最終選擇落戶南沙綜合保稅物流園，位置鄰近港口之餘，還享有保稅區優勢，可大幅降低物流成本。

 

深中通道利物流輻射

南沙綜合保稅物流園地段優越，不單毗鄰碼頭，距離即將開通的深中通道入口亦只是幾公里。有人認為深中通道會對南沙發展帶來影響，港口優勢會被鹽田及蛇口「搶走」。陳嘉年則認為，深中通道對物流或生產企業有優勢，可發展空間更廣。「深中通道不只便利到深圳蛇口，到中山及珠海也很方便，物流時間快，可降低成本，幅射到更多地方。」

以往由南沙到蛇口或香港，經虎門大橋要兩個多小時車程，深中通道開通後，車程可縮減至一小時。陳嘉年相信，可對整個灣區發展，以至香港物流業帶來幫助。「以往中港司機到南沙運貨，一日只可做一單，現在一個上午就可完成，餘下的時間可做更多物流工作。」

 

以南沙作「前置倉」

合捷國際「中標」後，在南沙綜合保稅區購入13萬平方米土地，設倉庫及機器，開展化工及塑料物流服務，隨後又為沙特阿拉伯的公司設立亞太區分撥中心，並且開展更多非化工項目，至今佔地已達17萬平方米。

公司在去年拓展跨境電商的物流業務，有別於傳統做法。陳嘉年表示，以往很多在香港從事跨境電商及企業，會將倉庫分散在不同城市。由於跨境電商平台眾多，例如有京東及阿里巴巴等。因此經商討後在此設立「前置倉」，先將貨物集中到此，再配送給不同電商平台，令發貨更為方便。他認為，香港跨境電商企業也可考慮這種做法，將貨物放在內地鄰近碼頭的地方，操作成本及物流時間「會快及平得多」。

成功設從南沙供港冷鏈物流

除了一般乾貨，水果及冷凍食品都可利用南沙作為倉庫，需要時配送香港。「香港應該充分利用大灣區便利條件，成本優勢及深港通道的功能。只需要改變模式，就可以擺脫經營困境。 」陳嘉年表示，香港的冷庫成本高。公司在疫情前跟客戶溝通，將歐美進口食品放在他們設於南沙的凍庫，需要時再通過貨車配送到港。「香港土地有限，將倉儲、操作及物流成本分散在內地，需要時將貨物運送到港，就可以減少成本，增加收入。」

以往由落單到收貨時間長，以中東原材料為例，以往貿易時間要約兩個月，現在貨物前置在南沙，只需一星期就可配送到客戶手上。陳嘉年相信這些營運模式會愈來愈多，需求愈來愈大。「香港有很多公司做這類生意，只是未有將業務搬來內地，南沙發展空間相當大，有成本有優勢，希望能夠作為示範，令更多香港企業知道有此出路。大家一起令市場壯大，發展更多物流模式，這樣與碼頭及各方協商會更為有利。」

 

兩地非競爭對手

陳嘉年不諱言，香港的物流服務具有優勢，其他地方不容易取代，但涉及整個供應鏈，香港的土地及運營成本則會比內地沿海地區貴很多，選擇在南沙，管理、物流、操作及土地成本都會有很大優勢。

「香港與南沙不是競爭對手。」他強調，香港從二十年前擁有全球最大集中箱吞吐量，到現在因為操作成本太高，貨物進入內地已沒必要經香港。但香港始終有不可替代的位置，現階段可充當中轉角色，與南沙從競爭變成互利。

 

貨物經南沙存倉分撥的優勢

南沙綜合保稅物流園位處廣州港南沙集裝箱碼頭旁邊，遠洋航線及中國國內航線都可在此停靠，適合在此做「前店後倉」或亞太區分撥中心。廣東合捷國際供應鏈有限公司高級副總經理李嘉偉透露，現時公司有一半貨物完稅後進入內地，另一半在此組裝及併箱出口。

合捷國際在南沙綜合保稅物流園設有多個貨倉，提供各種貨物的物流服務。例如乾倉擺放了一般貨物，包括零部件、小家電、文儀用品、醫療用品等。李嘉偉表示，由於此地屬於保稅區，貨品在此並未完稅，從海關角度這些貨物未入中國境。因此客戶做中國生意，可完稅後進入中國內地銷售，做東南亞生意，可將貨物運走，處理具有靈活性。

 

物流業務多元化

現時香港已有不少企業在南沙做「前店後倉」，即在香港開單收錢，貨物放在南沙，通過合捷國際將貨物送到不同國家及地區。李嘉偉表示，公司也為進口跨境電商提供服務，各種貨物送到貨倉後，員工按不同電商平台的貨單「執貨」，然後將「包裹」給快遞送出。

大宗商品即原材料，合捷國際與中東的阿聯酋、沙特阿拉伯及阿曼的國家石油公司合作，作為亞太區分撥中心。「塑膠粒」原材料經集裝箱由中東運到南沙後，通過機器進行分包，再「一袋袋」運送到內地或東南亞的工廠。另外，紐西蘭及澳洲的醫療用品客戶，也在此作為亞太區分撥中心，經他們每日配送到香港及澳門等地。

 

配送香港更方便

「深中通道開了後，貨物送港也方便。」合捷國際提供供港食品物流服務，客戶在海外採購後，以集裝箱運到南沙庫存，兩日一次配送香港。李嘉偉表示，香港因為冷庫少，成本高。因此有香港的酒店、酒樓及連鎖快餐店將食品放在南沙，包括冷凍產品的肉類、薯條及牛油等。經他們運送到倉庫，再由客戶安排配送到店。

李嘉偉坦言，深圳可發展物流及倉庫空間不多，有客人說以往將貨物放在東莞，現在因為深中通道開通，有意放在南沙，可見客人選擇更多。「我們看到的機遇不只深圳，中山也很多家電產業，以往要經中山港轉運，或以貨車運送到南沙及深圳，距離很遠。深中通道可令南沙及中山距離縮短，物流成本也有所減少。」他鼓勵香港的物業流也過來看看，「南沙稱為黃金灣區，位處最核心位置，一小時內可到大灣區廣州、深圳、東莞、番禺，加上鄰近港口，非常方便。現時南沙正處於發展期，很歡迎企業進來『做大個餅』，愈多流物企業在此更好。」

 

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更新時間:2024-06-14 10:44
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