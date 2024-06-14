內地港人買社保 享醫療及養老保障

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有別於香港的強積金或醫療保險，內地社會保險簡稱「社保」，又稱為「五險」，涵蓋基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險及生育保險五項範疇。

事實上，香港人也可買社保，據人力資源社會保障部和國家醫療保障局於2020年1月1日起實施的《香港澳門台灣居民在內地（大陸）參加社會保險暫行辦法》，在內地依法聘用、招用的港澳台居民，就必須參加社保。其中，養老保險、醫療保險、失業保險由用人單位及職工共同繳納，工傷保險和生育保險由用人單位繳納，職工不需繳納。

而在內地從事個體工商經營、靈活就業且辦理港澳台居民居住證的港澳台居民，可自願性選擇參與職工基本養老保險和職工基本醫療保險；在內地居住且辦理港澳台居民居住證的未就業港澳台居民，可自願性選擇參與城鄉居民基本養老保險和城鄉居民基本醫療保險。另外，在內地就讀的港澳台大學生，也可按規定參加高等教育機構所在地城鄉居民基本醫療保險。

港澳台居民辦理社會保險的各項業務流程與內地居民一致。已經參加強積金計劃的香港居民，可申請豁免在當地參加基本養老保險和失業保險。

職工基本醫療保險

《深圳市醫療保障辦法》指出，基本醫療保險包括職工基本醫療保險、居民基本醫療保險。基本醫療保險費根據繳費及對應待遇分設一檔、二檔兩種形式。用人單位的繳費基數為職工繳費工資總額，個人繳費基數為月工資收入。當中，一檔以繳費基數的8%按月繳費，其中用人單位繳交6%，個人繳交2%。二檔以繳費基數的2%按月繳費，其中用人單位繳交1.5%，個人繳交0.5%。職工個人繳交部分由用人單位代扣代繳。

居民基本醫療保險

根據廣東省醫療保障局訊息，居民基本醫療保險原則上按年繳費，每年9-12月份集中辦理下一年度居民參保手續，從次年1月1日起享受待遇。2024年居民醫保籌資標準為1,020元（人民幣，下同），其中人均財政補助標準達到每人每年不低於640元，個人繳費標準達到每人每年380元。基本醫療保險的起付標準原則上不高於全省上上年度城鎮單位在崗職工年平均工資的10%。

線上辦理：國家醫保服務平台、廣東政務服務網、粵醫保微信小程式等

現場辦理：醫保服務大廳、村/居委會、社區等

資料：有效身份證件、《城鄉居民基本醫療保險參保登記表》

可現場及線上辦理

社保涵蓋全面，基本醫療保險用於支付門診、住院及藥物費用；基本養老保險以「多繳多得」的原則提供退休時的養老金；工傷保險包括一般傷殘、工亡、醫療及康復等遇；失業保險為失業人士提供失業金紓緩短期困難；生育保險主要是補貼生育醫療費用和生育津貼。

深圳市人力資源和社會保障局提供港澳台居民參保登記的線上辦理服務。

網頁：https://hrss.sz.gov.cn/szsi/；

內地社保服務熱線：12333

社保申請資料，深圳為例：

‧港澳台居民居住證、回鄉證

‧銀行卡（與辦理地一致，最好為八大銀行卡）

‧深圳市社保（港澳台）個人參保登記/變更登記申請表

領取基本養老保險 須滿足兩條件

不少港人計劃在內地工作及養老，內地的養老保險主要由基礎養老金和個人帳戶養老金組成，遵循「多繳多得、長繳多得」原則。香港居民參加內地基本養老保險，只要達到法定退休年齡，男性年滿60歲，女性年滿50或55歲（因應工作崗位而定），且繳費累計滿15年，便可申領基本養老保險金。若達到法定退休年齡，而累計繳費不足15年，可延長繳費或者補繳。

參加城鄉居民養老保險

根據廣州市人力資源和社會保障局資料，單位就業人員的養老保險費和失業保險費由單位和個人共同繳納。養老保險費部分，個人繳納金額為繳費基數的8%；失業保險費部分，個人階段性繳費費率不超過0.2%。工傷保險費由單位繳納，個人無需繳納。

自僱人士由個人繳納養老保險費，繳費比例為20%。居住但未就業的，可參加城鄉居民基本養老保險，由個人按照居住地有關規定自主選擇城鄉居民繳費檔次，內地政府給予一定補貼。

城鄉居保繳費標準設為每年180元、240元、360元、600元、900元、1,200元、1,800元、3,600元、4,800元九個檔次。參保人可以自主選擇其中一個檔次繳費。

居民基本養老保險的基礎養老金標準，居住未滿8年的巿民，基礎養老金為每月342元；居住滿8年的，基礎養老金為每月513元。

工聯會社保香港代辦點

工聯會受大灣區內地城市的社會保險基金保障局委托，於2023年5月起在全港7個地區服務處開展代辦社保的服務，市民可以致電預約服務。

辦理港澳台居民居住證須知

港人要辦理居住證，只需在內地居住半年以上，有合法穩定就業、合法穩定住所、或連續就讀條件，便可申請。未滿十六歲的，可由監護人代為申領。

所需資料包括有效的港澳居民來往內地通行證（俗稱「回鄉證」），符合居住證要求的近期個人相片、居住滿半年的證明材料（合法穩定就業／合法穩定住所／學校發出的連續就讀證明資料），到就近省內各居住地公安機關受理點申請辦理，填寫《港澳台居民居住證申領登記表》，採集指紋。20個工作日即可領證。港澳台居民居住證的有效期是五年，有效期滿後可以換領新證。

合法穩定住所證明包括房屋租賃合同、房屋產權證明文件、購房合同或者房屋出租人、用人單位、就讀學校出具的住宿證明等；合法穩定就業證明包括工商營業執照、勞動合同、用人單位出具的勞動關係證明或者其他能夠證明有合法穩定就業的材料等；連續就讀證明包括學生證、就讀學校出具的能夠證明連續就讀的證明材料等。

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