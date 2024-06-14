灣區速遞：近4000港澳專業人士獲內地執業資格

張虎表示，標準銜接範圍亦持續拓展，三地共同公佈涵蓋食品、中醫藥、交通、養老等32個領域183項「灣區標準」。圍繞消費品、農食產品和服務業三個領域，三地共同公佈了首批15個「灣區認證」專案，實現「一次認證，三地通行」。

（資料：香港特區政府粵港澳大灣區速遞）

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企業內地與海外暑期實習計劃正式啓動

企業內地與海外暑期實習計劃2024日前舉行啓動禮，政務司司長陳國基致辭時表示，計劃自2018年推出以來一直大獲好評，至今已有超過700名香港青年受惠。他形容計劃正好彰顯香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，讓本地青年有機會走出香港，親身了解不同地方的歷史文化和社會發展。他衷心感謝各大企業提供實習崗位以及全面培訓和支援，又勉勵實習生在實習崗位上主動學習交流、積極裝備自己，同時發揮潛能、盡展所長。

今年共有25間企業參與計劃，為歷來最多，其所提供的實習崗位涵蓋金融服務、創科、物流、地產、建築、零售、酒店和公用事業等多個行業，並遍布內地多個省市，以及七個海外國家，即越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、澳洲、新加坡和印尼。獲聘的實習生將於本月起陸續出發，展開為期不少於六星期的實習。

內地首批醫院 通過國際認證評審標準

《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）由香港和內地醫院評審專家聯手合作，以國家醫院三甲評審標準為基礎，依據國際醫療保健品質協會的要求，並借鑑國際經驗而訂立，是國家首個通過國際認證的醫院評審標準。醫務衞生局局長盧寵茂日前在深圳前海出席活動，見證內地首批醫院成功通過此評審認證。

盧寵茂指，醫院認證是全球普遍採用的工具，透過客觀評估醫院各方面的表現，為醫院提出具針對性的改善建議，從而提升醫院服務質素和保障病人安全。欣悉南方醫科大學深圳醫院、廣州市第一人民醫院和香港大學深圳醫院成為首批通過《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）的內地醫院，這是國家推展優質醫療的重要里程碑。

他更透露，醫管局在東區尤德夫人那打素醫院和威爾斯親王醫院以《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）推展醫院認證計劃的工作將於今年年底大致完成，計劃來年在另外兩至三間公立醫院以相關標準推行醫院認證計劃。

（資料：香港特別行政區政府新聞公報）

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