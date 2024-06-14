宜居香港：公眾沙灘暢泳 須留意天氣及水質

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香港共有42個憲報公布的公眾泳灘，由康樂及文化事務署管理。除了3個泳灘暫停開放外，其餘39個公眾泳灘分布在香港島南區（10個）、離島區（9個）、屯門區（6個）、荃灣區（7個）、西貢區（6個）、大埔區（1個），全部都設有防鯊網。如發生緊急事故，例如附近水域懷疑有鯊魚出沒，該署會在泳灘張貼公告，並會透過廣播系統或擴音器通知泳客。當紅旗及鯊魚警告旗懸掛時，切勿下水。

政府最近亦加強呼籲市民在惡劣天氣下切勿「追風逐浪」，若無視勸喻會果斷執法及檢控。如違反康文署的海灘禁令，可判罰款港幣2,000元和監禁14天。

留意天氣預報

要安心暢泳，出發前要留意天氣。香港天文台建立了一個網站（https://www.hko.gov.hk/tc/sports/watersports.shtml），提供水上運動天氣資訊，例如閃電位置、九天天氣預報、水上運動風速預測、潮汐、能見度、紫外線資訊等。可致電熱線 1878 200查詢天氣資料。

另外，雨水是影響泳灘水質的主要因素之一，環保署建議儘量避免在大雨期間或雨後三天內到泳灘游泳。康樂及文化事務署亦會在泳灘豎立「雨天效應警告牌」提醒泳客。

了解泳灘等級

為了保障泳灘的水質，當局訂立了一個水質指標，以每100毫升海水的大腸桿菌不應超過180個作為指標。並根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為四個等級，包括良好（一級）、一般（二級）、欠佳（三級）及極差（四級）。環保署會在每個周末前公布各泳灘等級摘要，市民可瀏覽環保署網頁（www.epd.gov.hk/epd/beach_chi）、致電熱線2511 6666，透過「香港泳灘水質預報」流動應用程式、或環保署泳灘專題網站內的泳灘水質預測專頁（www.epd.gov.hk/BWQForecast）獲取資訊。

6月1日起提供救生服務的刊憲泳灘

港島：大浪灣泳灘、石澳泳灘、深水灣泳灘、南灣泳灘、淺水灣泳灘、赤柱正灘泳灘

新界：清水灣第二灣泳灘、長洲東灣泳灘、廈門灣泳灘、洪聖爺灣泳灘、銀線灣泳灘、貝澳泳灘、釣魚灣泳灘、銀礦灣泳灘、更生灣泳灘、蝴蝶灣泳灘、麗都灣泳灘、黃金泳灘、馬灣東灣泳灘、大埔龍尾泳灘、汀九灣泳灘

6月至8月泳灘救生員當值時間

星期一至五：上午9時至下午6時

星期六、日和公眾假期：上午8時至下午7時

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