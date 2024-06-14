moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

宜居香港：公眾沙灘暢泳 須留意天氣及水質

【Presented by：WAW Creation】近月天氣不穩，經常天陰下雨，但「游過龍舟水」後，悶熱的天氣也悄然而至，待雨過天睛，就是時候到海灘暢泳。

【Presented by：WAW Creation

 

香港共有42個憲報公布的公眾泳灘，由康樂及文化事務署管理。除了3個泳灘暫停開放外，其餘39個公眾泳灘分布在香港島南區（10個）、離島區（9個）、屯門區（6個）、荃灣區（7個）、西貢區（6個）、大埔區（1個），全部都設有防鯊網。如發生緊急事故，例如附近水域懷疑有鯊魚出沒，該署會在泳灘張貼公告，並會透過廣播系統或擴音器通知泳客。當紅旗及鯊魚警告旗懸掛時，切勿下水。

政府最近亦加強呼籲市民在惡劣天氣下切勿「追風逐浪」，若無視勸喻會果斷執法及檢控。如違反康文署的海灘禁令，可判罰款港幣2,000元和監禁14天。

 

留意天氣預報

要安心暢泳，出發前要留意天氣。香港天文台建立了一個網站（https://www.hko.gov.hk/tc/sports/watersports.shtml），提供水上運動天氣資訊，例如閃電位置、九天天氣預報、水上運動風速預測、潮汐、能見度、紫外線資訊等。可致電熱線 1878 200查詢天氣資料。

另外，雨水是影響泳灘水質的主要因素之一，環保署建議儘量避免在大雨期間或雨後三天內到泳灘游泳。康樂及文化事務署亦會在泳灘豎立「雨天效應警告牌」提醒泳客。

 

了解泳灘等級

為了保障泳灘的水質，當局訂立了一個水質指標，以每100毫升海水的大腸桿菌不應超過180個作為指標。並根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為四個等級，包括良好（一級）、一般（二級）、欠佳（三級）及極差（四級）。環保署會在每個周末前公布各泳灘等級摘要，市民可瀏覽環保署網頁（www.epd.gov.hk/epd/beach_chi）、致電熱線2511 6666，透過「香港泳灘水質預報」流動應用程式、或環保署泳灘專題網站內的泳灘水質預測專頁（www.epd.gov.hk/BWQForecast）獲取資訊。

 

6月1日起提供救生服務的刊憲泳灘

港島：大浪灣泳灘、石澳泳灘、深水灣泳灘、南灣泳灘、淺水灣泳灘、赤柱正灘泳灘

新界：清水灣第二灣泳灘、長洲東灣泳灘、廈門灣泳灘、洪聖爺灣泳灘、銀線灣泳灘、貝澳泳灘、釣魚灣泳灘、銀礦灣泳灘、更生灣泳灘、蝴蝶灣泳灘、麗都灣泳灘、黃金泳灘、馬灣東灣泳灘、大埔龍尾泳灘、汀九灣泳灘

 

6月至8月泳灘救生員當值時間

星期一至五：上午9時至下午6時   

星期六、日和公眾假期：上午8時至下午7時

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2305.62306.1
港金2140721414
倫敦銀29.03029.070
鈀金881.5901.5
鉑金952.5960.5
美電7.80957.8100
更新時間:2024-06-14 10:44
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】