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助你實現藝術夢想！ 「全球微粵曲大賽歷屆作品創作賽」獲獎作品演唱者招集

全球微粵曲大賽

（一）指導單位：廣東省文學藝術界聯合會 廣東廣播電視台

（二）主辦單位：南方生活廣播 廣州市振興粵劇基金會 珠江經濟台 廣東省曲藝家協會 廣東省流行音樂協會 香港電台第五台 澳門廣播電視股份有限公司 明報

（三）聯合主辦單位：廣州市文化館 廣東廣播電視台對外傳播中心 廣州市荔灣區文化廣電旅遊體育局 香港粵劇演員會 中國戲劇曲藝家澳門聯誼會

（四）協辦單位：廣東省各地市曲協 中國曲藝家協會香港會員分會 粵劇藝術博物館 香港日興文化發展促進會 香港愛心傳送 澳門曲藝家協會 美西八和會館 香港《戲曲之旅》 香港戲曲促進會

特別鳴謝：廣州美亞股份有限公司

陽江十八子集團有限公司

Presented by：WAW Creation

 

「全球微粵曲大賽作品創作賽」自2018年首創至今已成功舉辦了五屆作品創作賽，面向海內外徵集了超過600多首的微粵曲作品，共評選出130多首獲獎作品。其中68首優秀獲獎作品已精心錄製，且在每一屆的「全球微粵曲大賽作品創作賽」頒獎典禮上首演，並面向全球宣傳推廣，深受廣大的粵劇曲藝界從業人員、戲迷曲迷喜愛和傳唱。這些作品有音訊或視頻、並配有曲譜曲詞、伴奏音訊等資料，大部分是老倌名家演繹、專業樂隊伴奏的，方便演唱者拿起手即唱。

為發掘人才，培養更多熱心演繹粵曲的演唱者，提高演唱水準和推動曲藝事業發展，從即日起，「全球微粵曲大賽」組委會（以下簡稱「組委會」），在全球範圍內招集 「全球微粵曲大賽」歷屆作品創作賽獲獎作品的演唱者，歡迎踴躍參加。

一、報名時間：即日起至2024年7月31日。

二、報名條件：凡喜歡演唱，並且有興趣演繹這批獲獎作品的，均可報名參加，不受年齡、性別、地域限制。

三、參加辦法：

海選

1.報名 （可點擊本文所附的二維碼填寫《報名表》（問卷）：

2.從「全球微粵曲大賽歷屆作品創作賽」獲獎作品中，挑選其中一首作品練習演唱，並錄製成視頻或音訊，時長為1-3分鐘（清唱即可），要求音響或視頻效果清晰，能聽清楚演唱者演唱聲音。格式要求：視頻為MP4、音訊為MP3。將錄製好的音訊或視頻連同報名表格，用以下其中一種方式發送給組委會：

（1）郵箱wyq936@qq.com；

（2）全球微粵曲大賽專用微信號：rgd1892

（注：如未能錄製音訊或視頻成品，可在微信演唱並發送（60秒/次，1-3次即可）。

3.演唱要求：組委會設立評委會，對參加海選的所有演唱者統一進行公平、公正、公開的評選，主要從演唱的音準板穩、音色音域、字正腔圓、情感到位等基礎要求打分。

入圍

經過海選，評委會評出入圍演唱者名單，再次選定每一位演唱者演繹的曲目，進入以下活動程式及鼓勵方法：

1.組委會向演唱者提供專業的曲目伴奏音訊、曲譜曲詞以及名家演唱的曲目範本進行練唱；

2.安排演唱者到專業錄音室按專業要求錄製曲目，並將音訊贈送給演唱者；

3.安排老師輔導入圍演唱者演唱和錄音；

4.視情況邀請演唱者作客廣東廣播電視台珠江經濟台、南方生活廣播直播室和新媒體平台接受採訪；

6.推薦演唱者參加「全球微粵曲大賽」演唱賽或其他戲劇曲藝賽事；

7.演唱者有機會與其他老倌名家一起，參與新一屆「全球微粵曲大賽作品創作賽」新作品的演繹，參與大型的頒獎典禮和演出；

8.邀請演唱者參與組委會及廣東廣播電視台珠江經濟台、南方生活廣播等單位組織的其他演出活動；

9.推薦演唱者加入廣東省和各級地市曲協成為會員，並有機會參加國家級、省級文化主管部門主辦的培訓、展演等；

10.向優秀演唱者頒發年度獎項。

同時，「全球微粵曲大賽歷屆作品創作賽」獲獎作品（一至五屆作品創作賽近一百首的獲獎作品，包括金、銀、銅、金曲獎，以及同一首曲不同名家演繹的版本），已上傳網易雲音樂、騰訊音樂（包括QQ音樂，酷狗音樂和酷我音樂）、汽水音樂、華為音樂等各大音樂平台，可供演唱者搜索收聽、練唱。

（招集條款可能會因應實際操作而修改補充，需以主辦方最新公布為准）

 

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更新時間:2024-06-23 05:05
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