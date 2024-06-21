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市場信息：夏日裝備選 便攜桌面搖擺循環扇

夏日裝備選 便攜桌面搖擺循環扇

炎炎夏日，最重要是消暑解熱。不是每個地方都有足夠涼風，XPower的F17 2合1充電式便攜桌面搖擺循環扇，便最適合驅散熱氣。放在桌上，就可感受私人風扇帶來的涼風。這款風扇可調較3級風速，左右90°自動旋轉，並可手動調節上下90°送風角度。內置4,000mAh電池，運作時間長達 3-9小時，夏日必備。

F17 2合1充電式便攜桌面搖擺循環扇

‧2合1設計：桌面/壁掛

‧內置4,000mAh電池，3-9小時運作時間

‧可調較3級風速

‧左右90°自動旋轉

‧手動調節上下90°送風角度

‧45dB靜音設計

‧支援Type-C充電

‧可拆洗面罩

‧尺寸 201x138x221mm

‧重量642g

Presented by：WAW Creation

 

My Melody快充旅行充電轉插

對女性而言，產品除了功能，最重是有可愛造型。旅遊不同國家及地區，要為手機、相機、電腦充電，當然要揀選合適的充電轉插。XPower聯乘Sanrio，帶來My Melody TA3 20W TYPE-C快充旅行充電轉插，支援4種旅行插頭（UK/AUS/EU/US），支援100-240V電壓，適用於環球大部分地區，加上產品通過歐洲、美國、英國及香港相關認證，可謂可愛及功能兼備。

My Melody TA3 20W TYPE-C快充旅行充電轉插

‧支援4種旅行插頭（UK/AUS/EU/US），適用於環球大部分地區

‧100-240V環球通用電壓

‧2xUSB（最大18W QC 3.0快充）

‧1xTYPE-C（最大20W PD充電）

‧內置安全8A保險絲（另附送後備保險絲乙個）

‧安全認證：CE, FCC, UKCA, IEC62368

‧安全保護裝置：短路/過充/過熱/過流保護

‧尺寸 54x68x52mm

‧重量137g

金價市況
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商品買入賣出
倫敦金2321.72322.7
港金2155721567
倫敦銀29.52029.590
鈀金934.0974.0
鉑金989.81004.8
美電7.80547.8059
更新時間:2024-06-23 05:05
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