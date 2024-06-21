市場信息：夏日裝備選 便攜桌面搖擺循環扇

‧內置4,000mAh電池，3-9小時運作時間
Presented by：WAW Creation
對女性而言，產品除了功能，最重是有可愛造型。旅遊不同國家及地區，要為手機、相機、電腦充電，當然要揀選合適的充電轉插。XPower聯乘Sanrio，帶來My Melody TA3 20W TYPE-C快充旅行充電轉插，支援4種旅行插頭（UK/AUS/EU/US），支援100-240V電壓，適用於環球大部分地區，加上產品通過歐洲、美國、英國及香港相關認證，可謂可愛及功能兼備。
My Melody TA3 20W TYPE-C快充旅行充電轉插
‧支援4種旅行插頭（UK/AUS/EU/US），適用於環球大部分地區
‧2xUSB（最大18W QC 3.0快充）
‧1xTYPE-C（最大20W PD充電）
‧內置安全8A保險絲（另附送後備保險絲乙個）
‧安全認證：CE, FCC, UKCA, IEC62368
‧安全保護裝置：短路/過充/過熱/過流保護
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|2321.7
|2322.7
|港金
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|21567
|倫敦銀
|29.520
|29.590
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|934.0
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|7.8059