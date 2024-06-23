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國際生物科技盛事BIOHK2024 九月灣仔會展舉行 香港生物科技協會主席于常海籲本地業界積極參與

第三屆BIOHK2024香港國際生物科技論壇暨展覽，將於9月11至14日在香港灣仔會議展覽中心舉行，據主辦方香港生物科技協會主席于常海透露，去年合共有超過200位講者進行演講並參與討論，其中有不少為業界頂尖者。而在去年的展示活動中，一共吸引了來自25個國家的9,000多位參觀者和超過54萬名線上參與者參與活動，同時活動涵蓋了生物科技各領域的展商和專家，更有初創企業向投資者和潛在合作夥伴展開推介溝通以至達成合作。

BIOHK2024籌備工作正進行得如火如荼，于常海強調，今年盛事將較去年更國際化，他呼籲本地科創企業，應積極參加這項在香港舉行的國際科技盛事，在展示自己和尋找機遇的同時，不要錯過被頂尖專家啟發的機會。

Presented by：WAW Creation

 

主題「萬花筒」 涵蓋「官產學研投用」

于常海指出，香港擁有國際化營業環境，中國亦希望將香港建設成為國際創新科技中心。由於香港是「通往中國的門戶」，對海外投資者以及希望拓展海外業務的中國企業而言，都能提供豐富機遇。也因此香港政府大力推動生物科技在香港的發展，除了為相關的企業投放資源，亦為業界籌資提供方便，例如2018年實施的第18A章上市規則，便允許未實現收入的生物科技公司在香港交易所上市，使香港的生物科技籌資規模亞洲最大，全球排名第二。這些元素，無異為這場國際生物科技盛會更國際化提供了基礎。

香港生物科技協會是自2022年12月開始舉辦香港國際生物科技論壇暨展覽，並以「官產學研投用」的多元主題吸引全球業界專家匯聚參與。今年的主題是生物科技「萬花筒」，以彰顯生物科技在我們生活中的無所不在，活動將邀請多位生物科技專家參加並展示科研成果，無論是研究癌症、研製新藥、初創、融資或展示產品的都有。

主辦方在積極聯絡各界頂尖人士及公司參與，務求盛會更國際化及達成更多成果的同時，于常海更希望本港生物科技界人士可以出席大會，展示各自的創新成果以至產品。此外，主辦方亦相當重視各方的研究，特別在網站設有提案和論文的上傳途徑，以廣納不同成果，以免滄海遺珠。

 

鼓勵本地科創參展 勇於表現自己

于常海特別指出，在生物科技的發展上，科研轉化、認識科技市場及融資等問題是相當重要的一環，他希望大學研究生及年輕科學家可以透過這次活動，在與相關的專家溝通中了解更多。另外，他也鼓勵科創業界出席展示自己的創新成果，勇於展示自己的研究。

他並指，其實相關的本地參展商可以向工業貿易署的「中小企業市場推廣基金」申請參展資助（據知每宗申請的資助上限為港幣10萬元或核准開支總費用的50%，以較低者為準。），為鼓勵更多的本地企業參與盛會，他直言，如有特別困難或原因者，可與主辦方聯絡。

 

申請成為年度「盛事」之一

于常海一再強調，香港生物科技協會的目標，是要打造香港成為生物科技的國際城市，將BIOHK舉辦成為國際生物科技盛事，成為亞洲，成為大灣區，成為香港的盛事。也因此，對於「亞洲國際都會」的香港要成為盛事之都，他直言在國際展覽部分，他們與政府的方向是一致的。「我們的目標是將BIOHK納入年度生物科技大會行事曆，並將大灣區打造成亞洲充滿活力的生物科技研究和創新中心。」他並不諱言，正在向香港盛事基金申請將「國際生物科技論壇暨展覽」作為年度盛事之一。

于常海強調，擴展國際網絡、探索新市場、吸引政府和/或私人資金，還是投資於下一個生物科技明星公司，在BIOHK2024，都有可能實現！

 

精英雲集 共襄盛事

距離BIOHK2024還有兩個多月的時間，但不少業界精英已應允出席並進行演講，茲將其中部分簡列如下：

 

陳彪

首都醫科大學宣武醫院教授

 

高福

中國科學院院士；中華醫學會副會長；中國科學院大學存濟醫學院院長

 

原丈人

DEFTA Partners主席兼行政總裁；聯盟論壇基金會董事會主席

 

梁振英

香港第三任行政長官；中國人民政治協商會議全國委員會副主席

 

盧煜明

香港中文大學教授

 

Sir Jonathan Symonds

GSK主席

 

杜漢忠

新加坡國家癌症中心教授

 

BIOHK2024香港國際生物科技論壇暨展覽

日期：9月11至14日

地點：香港灣仔會議展覽中心

主辦：香港生物科技協會

網址：https://2024.bio-hk.com/

 

 

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更新時間:2024-06-23 05:05
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