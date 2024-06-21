灣區文化：穿越千年的文化盛宴 領略大唐盛世風采

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六大主題活動 精心策劃與呈現

活動陸續進行，例如早前有人氣國風樂團「二十四伎樂」帶來唐風音樂會，以精湛的技藝和華麗的唐風造型，創意再現唐代宮廷演出的盛大規模及唐風雅韻。大會亦攜手央視《國家寶藏》「觀唐」服裝秀原班主創團隊，藝術再現唐代服飾與妝容，以一場沉浸式的唐服T台大秀，讓壁畫與陶俑中的唐風美人「活起來」。此外，還有藝術工作坊，誠邀專屬VIP與楚豔教授面對面交流，感知古典服飾美學背後的智慧與優雅。以及寶相花燈光秀，通過光華璀璨的燈光，帶領觀眾沉浸在光與影交織的盛宴。

活動更會重現「萬國衣冠拜冕旒」的藝術服飾展，這些「觀唐·悅賞」作品，是楚豔教授重走「絲綢之路」三大重鎮，與西安博物院、敦煌研究院、新疆博物館精誠合作，通過還原唐錦、花羅、緙絲、紅花染、牡丹染、靛藍染等珍貴非遺工藝，對傳統服飾的美學面貌與人文精神之藝術再現。藝術服飾展由現時至6月23日，每日上午10時至晚上10時30分舉行。

觀唐市集為致敬長安「東西市」而設，小食、非遺、文創等近百個攤位應有盡有、重現昔日「萬國來潮」的畫面。其中特設10個「深潮文化周」非遺攤位，展示潮州的非遺項目和特色產品，由現時至6月30日舉行。