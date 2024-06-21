moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

灣區文化：穿越千年的文化盛宴 領略大唐盛世風采

「觀唐·悅賞—唐代服飾藝術再現2024巡展中國首站暨深潮文化周」是由深圳市文化廣電旅遊體育局指導，深圳市福田區人民政府主辦，卓越集團和One Avenue卓悅中心共同承辦的大型活動，由現時至6月30日在深圳節日大道OneAvenue卓悅中心隆重登場，帶來唐風音樂會、唐服藝術大秀、藝術服飾展、藝術工作坊、觀唐市集、寶相花燈光秀等一系列沉浸式場景及活動，帶領觀眾穿越千年，感受大唐盛世的恢宏氣象。

Presented by：WAW Creation

 

六大主題活動 精心策劃與呈現

活動陸續進行，例如早前有人氣國風樂團「二十四伎樂」帶來唐風音樂會，以精湛的技藝和華麗的唐風造型，創意再現唐代宮廷演出的盛大規模及唐風雅韻。大會亦攜手央視《國家寶藏》「觀唐」服裝秀原班主創團隊，藝術再現唐代服飾與妝容，以一場沉浸式的唐服T台大秀，讓壁畫與陶俑中的唐風美人「活起來」。此外，還有藝術工作坊，誠邀專屬VIP與楚豔教授面對面交流，感知古典服飾美學背後的智慧與優雅。以及寶相花燈光秀，通過光華璀璨的燈光，帶領觀眾沉浸在光與影交織的盛宴。

活動更會重現「萬國衣冠拜冕旒」的藝術服飾展，這些「觀唐·悅賞」作品，是楚豔教授重走「絲綢之路」三大重鎮，與西安博物院、敦煌研究院、新疆博物館精誠合作，通過還原唐錦、花羅、緙絲、紅花染、牡丹染、靛藍染等珍貴非遺工藝，對傳統服飾的美學面貌與人文精神之藝術再現。藝術服飾展由現時至6月23日，每日上午10時至晚上10時30分舉行。

觀唐市集為致敬長安「東西市」而設，小食、非遺、文創等近百個攤位應有盡有、重現昔日「萬國來潮」的畫面。其中特設10個「深潮文化周」非遺攤位，展示潮州的非遺項目和特色產品，由現時至6月30日舉行。

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2321.72322.7
港金2155721567
倫敦銀29.52029.590
鈀金934.0974.0
鉑金989.81004.8
美電7.80547.8059
更新時間:2024-06-23 05:05
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】