翔勝視野：大阪未來十年潛力 持續爆發

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地價升幅贏東京

日本政府近日發表2024年地價報告，全國平均地價出現顯著增長，反映日本用家和投資者對房屋有強烈需求，大阪市的升幅更達到雙位數，其中中央區和西區的升勢最強，大幅跑贏東京。

報告顯示，日本多個城市的地價都在上升，當中以東京的地價最高，但升幅並非最大。地價排名第一的東京中央區，每平方米837萬日圓，升幅6.06%，隨後的千代田區及澀谷區，升幅分別為7.43%及7.15%，未達雙位數。反觀大阪，地價最高的大阪市中央區每平方米338萬日圓，上升11.32%；第二的北區每平方米335萬日圓，上升10%；第三的西區每平方米132萬日圓，升幅達14.21%。

大阪地價大幅攀升，除了本地需求外，還有受到世界各地的投資者追捧，因當地全年都可以經營民宿，回報比長租高得多，論投資潛力，更勝東京。在大阪市內核心地段的物業，即使樓齡超過二十年仍有2%的升幅，至於符合經營民宿資格的新樓，升值能力更不用多說。

投資集團重錘出擊

我之前曾說過，愈接近2025年大阪世博和2030年賭場開幕，大阪樓市必然快速升溫，如果當時有趁低價買樓，自然早買早享受，不過現時醒覺亦為時未晚，買樓是長線投資，未來十年大阪的潛力會繼續爆發。

且看近半年來宣布投資大阪的國際企業和基金財團，全非等閑之輩。最近中東領先主權基金卡達投資局（Qatar Investment Authority, QIA）宣布，計劃投資80兆日圓到日本市場。截至去年十月，QIA管理超過4,750億美元資產，其亞太地區投資主管在月初接受日本經濟新聞採訪時表示，三年來在日本的投資增加了一倍，更表明對投資領域沒有限制，將積極投資企業及房地產。

美國基金公司亦密密對日本企業進行巨額投資，貝恩資本（BainCapital）、凱雷（Carlyle）、KKR和黑石（Blackstone）相繼重錘出擊，其中黑石打算三年內投資1.5萬億日圓在日本房地產等領域，其總裁表示日圓貶值及股市上升令投資機會擴大，回報預期高於歐美國家。

城市發展不停革新

日本政府亦全面配合大趨勢，不停公布新的發展大計，不但要將大阪打造成旅遊城市，同時亦是新健康文化中心，最近更建議將大阪發展成金融特區。

聽到這些消息，我既開心又擔心，因為FMI一直見證着大阪近年的轉變，清楚當地地價、建築材料、人工等正面對很大競爭，需求不斷增加，新樓的成本亦相應提高，接下來樓價必然高速增長。當麵粉愈來愈貴，大家又怎會買到平靚正的出爐麵包？所以我不厭其煩提醒大家，有興趣不如及早入市，早買早享受，遲買不但貴幾球，更分分鐘錯過你最心儀的樓盤！