廣州南沙：協同香港 打造灣區文旅高地 梁振英：爭取國際頂級賽事落地 文體旅要普及化精英化盛事化

他並建議南沙進一步整合區內有影響力的旅遊資源，利用香港國際平台，針對不同市場，以個性化的旅遊路線吸引各類群體來南沙觀光旅遊。同時，還應通過香港轉到南沙以至內地其他地方，發展「一程多站」的旅遊方式，並且要持續地開展針對性宣傳，積極連結香港各體育團體資源，爭取國際頂級賽事落地南沙，通過文體旅項目普及化、精英化及盛事化，促進旅遊業經濟發展。

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梁振英強調，南沙有很多文體場地，而香港是沒有的，問題是如何讓香港市民能方便地使用到該些場地。他透露有家長反映，歐洲等地的網球班價格十分昂貴，其實南沙也可以舉辦，可見文體旅「普及化」的空間潛力很大。至於盛事化方面，他認為可以組織相關人士到南沙，思考如何和香港一起舉辦國家級、亞洲級，甚至世界級比賽，進而「將南沙放在地圖上」「put Nansha on the map」。

各方交流研討

出席當日活動的除了梁振英，還有南沙區委常委、南沙海外聯誼會會長阮曉紅，南沙區委常委、宣傳部部長孫勇，南沙區副區長歐陽健華，以及香港旅遊發展局代表、諮委會委員、專家，粵港澳三地機構、企業代表和南沙區政府有關部門代表等逾50名人士，主辦方希望能發揮諮委會委員和專家的「智囊團」作用，就南沙如何協同香港，積極打造灣區文旅高地進行研討交流。活動除了主題介紹，還設有研討交流環節。

郵輪市場有潛力

南沙區副區長歐陽健華在介紹南沙的旅遊資源時表示，南沙地處粵港澳大灣區幾何中心，現正構建以南沙為中心的「半小時交通圈」。由於全國規模最大郵輪母港綜合體之一、可停靠全球最大豪華郵輪的南沙國際郵輪母港已重開，將可享有外國旅遊團入境免簽15天便利政策，為各地旅客提供便利。至於歷史文物和自然資源方面，有南沙天后宮、濕地公園等國家4A級景區，加上南沙花園酒店、喜來登酒店、星河吉酒店等星級高端酒店配套，都是優勢所在。此外，南沙體育事業蓬勃發展，已成功舉辦ATP、WTA網球賽、國際帆船賽、籃球聯賽、足球聯賽、龍舟賽等大型體育賽事。他希望未來攜手港澳共同開發文旅市場，共同打造高品質國際濱海旅遊目的地。

諮委會文化旅遊專項工作組港方組長葉慶寧對郵輪旅遊相當熟悉，他強調旅遊業要多方面發展，必須爭取郵輪客源，並建議南沙主動爭取更多郵輪前往。他還指出，歐洲和美國的郵輪生意已經發展得差不多，但亞洲區仍大有空間，相信業界會調動資源，調動船隊，考慮來亞洲區發展。

積極推廣帆船體育文化

廣東省帆船協會副會長、南沙區帆船協會會長吳家麒則介紹，南沙帆船協會是內地首個榮獲「五金錨獎」的遊艇會，曾舉辦廣州南沙國際帆船賽、廣州南沙中國青少年帆船賽等多項亞洲及全國性帆船賽事；協會目前正積極推廣帆船體育文化，為7至18歲熱愛帆船運動的青少年提供專業化帆船培訓，未來致力打造成為帆船愛好者的交流平台和青少年航海家的成長基地。

網球發展有可為

廣東省網球協會副主席、廣州市網球協會副會長、廣州鈞泰體育發展有限公司董事長邱燕山就當地網球發展進行介紹，他直言，南沙國際網球中心是粵港澳大灣區標準球場最多、配套設施最完備的網球中心；目前已引進WTA廣州國際女子網球公開賽、ATP廣州南沙國際網球挑戰賽、ITF國際網聯青少年網球巡迴賽等國際賽事，吸引不少港澳團體前來，切磋球技之餘也帶旺了周邊的旅遊產業。中心現正探索推出青少年賽事、專業隊集訓等多個專業項目，並定期組織體育項目交流活動，多管道面向港澳國際推廣南沙網球，歡迎各地網球愛好者前往南沙體驗。

香港網球總會董事莫君逸亦指出，推動網球發展的第一點，是共同去爭取更多國際級盛事，利用香港面向國際的優勢，引入大型賽事來灣區，例如珠海橫琴即將舉行的台維斯盃。第二點是可以成立巡迴賽，無論是青少年或成年人級別均可，讓球員除了訓練之外，也可參與更多高水平的比賽，提升實力。第三就是香港長期與國際接軌，已培養很多熟悉舉辦國際賽事事宜的人員，香港與南沙可以多交流分享，令南沙機制更國際化。

宜城際合作推動國際級運動

諮委會土地規劃發展專項工作組港方組長淩嘉勤認為，南沙位處大灣區中心，可以推動一些國際級運動，例如國際帆船賽、馬拉松賽事、單車比賽、環大灣區超級的毅行者比賽等，但要留意的是，一定要進行城際合作，不能只有南沙及香港，必須動員組織整個大灣區城市參加。其次是必須國際化，吸引國際級參加者。第三則是持續化，因為國際級的體育城市，不是辦一年兩年就可以成功的，一定要持續數十年才有機會成功，例如環法國單車賽。最後是盛事化，而這亦必須整個大灣區的城市去做。最後少不了是普及化，以提升市民生活、身體以至品格質素。

建議設粵港澳文體旅交流中心 香港霍英東集團副主席霍啟山提議，可以在南沙設立粵港澳文體旅交流中心，作為基地和窗口，協調不同部門，進而輻射到整個大灣區。他指出，目前很多國際賽事都是在政府層面推動，但必須有民間參與，也因此需要建立一個統一標準，民間才知如何參與，並透過民間舉辦的國際比賽，讓香港走入灣區甚至推動中國體育發展。他並強調，有了標準，可以通過香港和南沙協調，將「你我」變成「我們」，讓整個大灣區一起去引進國際級比賽。