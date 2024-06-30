灣區速遞：原丈人應邀參加BIOHK2024

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原丈人是一位考古學家、科技企業家和風險投資家。於1984創立了DEFTA Partners，並於1990年成為Accel Partners的合伙人。他現時擔任DEFTA Partners集團主席兼行政總裁、Alliance Forum Foundation董事會主席、香港中文大學醫學院名譽教授、香港科技園公司特別顧問。他曾擔任日本財務省高級顧問、首相政府稅務委員會特別專員、總務省顧問等。他還領導了包括Borland、PictureTel、SCO、Tradex和Unify在內的20多家公司走向成功，被認為是1990年代矽谷最傑出的ICT創投家之一。

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