灣區速遞：原丈人應邀參加BIOHK2024

【Presented by：WAW Creation】BIOHK2024將於今年9月11-14日在香港會議展覽中心舉行，為中國生物科技產業搭建面向國際的合作交流與創新平台。今屆活動邀請多位重量級嘉賓參與，其中，科技企業家原丈人（MR. Hara George）將出席盛會，帶來《To Create Technology Industries by Public Interest Capitalism》的主題，分享獨到的觀點，並與來自業界的翹楚深入探討生物技術創新、可持續發展等熱門話題，來一場思想上的碰撞和交流。
Presented by：WAW Creation
原丈人是一位考古學家、科技企業家和風險投資家。於1984創立了DEFTA Partners，並於1990年成為Accel Partners的合伙人。他現時擔任DEFTA Partners集團主席兼行政總裁、Alliance Forum Foundation董事會主席、香港中文大學醫學院名譽教授、香港科技園公司特別顧問。他曾擔任日本財務省高級顧問、首相政府稅務委員會特別專員、總務省顧問等。他還領導了包括Borland、PictureTel、SCO、Tradex和Unify在內的20多家公司走向成功，被認為是1990年代矽谷最傑出的ICT創投家之一。
BIOHK2024是一個匯聚生物科技及生命科學行業最傑出的人才和領先企業的平台，對有意將研發成果商業化、轉化和產業化的參加者，可帶來很大幫助。早鳥優惠註冊帶來5%折扣優惠，活動即將在6月30日截止。
詳情可瀏覽：https://2024.bio-hk.com/
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