市場信息：大新銀行7月1日首推「多貨幣Mastercard扣賬卡」

【Presented by：WAW Creation】

根據Mastercard經濟研究所2024年公布的旅遊狀況，外匯匯率及消費能力是消費者計劃行程的重要因素。大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健期望，藉大新多貨幣Mastercard扣賬卡的推出，「為客戶結集外幣多元優勢，配合香港市民熱愛出遊所需，全面深化與客戶關係。我們同時關注客戶用卡體驗，鼓勵善用數碼服務，透過本行手機App內的扣賬卡專區，客戶可一站式管理扣賬卡相關事宜。客戶更可透過外幣買賣，達至財富增值目標。客戶憑一張大新多貨幣Mastercard扣賬卡，以後無論旅遊、海外提款及線上線下購物時，均可隨行隨賺，同時不受地域及時間限制，一部手機掌控扣賬卡的不同功能，享受無憂理財體驗。」

據了解，該行推出的全新扣賬卡，專為大新VIP銀行服務及優易理財客戶而設，提供多達11種貨幣，除於本地、海外消費可享回贈，做到「多賺多慳」。客戶亦可以外幣兌換限價買賣功能，提前鎖定心水外幣匯率，到價時便會自動兌換外幣到戶口。此外，該行客戶可透過手機App內的「扣賬卡專區」，隨時隨地更新個人化設定如消費限額及自行鎖卡等，以達最佳的安全保障。

據公布，其優惠有以下數點：

輕鬆賺：線上線下消費可享現金回贈及大新銀行其他專屬獎賞

自在慳：「一卡三免」，免年費、消費交易*手續費及海外提款*手續費。

放心用：「扣賬卡專區」24 x 7隨時隨地更新個人化設定，自訂消費限額，介面簡單易用，一目了然。

安心歎：以外幣兌換限價買賣功能，提前鎖定心水外幣匯率，到價時便會自動兌換外幣到戶口。

方便唱：自動外幣兌換，當消費或提款所需的指定外幣結餘不足時，可設定以港元進行自動兌換，理財更靈活

註：大新VIP銀行服務或優易理財客戶於2024年7月1日至2024年9月30日（包括首尾兩天）期間成功申請大新多貨幣Mastercard扣賬卡並於指定合資格簽賬月份作合資格之零售或網上簽賬，可享高達1.3%現金回贈。全新外匯客戶符合相關要求更可享外幣兌換「0差價」優惠^。受條款及細則約束。

*包括港元、美元、英鎊、日圓、人民幣、歐羅、澳元、紐西蘭元、新加坡元、加拿大元及瑞士法郎。

～必須啟動自動外幣兌換功能，方可進行以美元、英鎊、日圓、人民幣、歐羅、澳元、紐西蘭元、新加坡元、加拿大元及瑞士法郎之自動外幣兌換。

^ 兌換差價須先繳後回。

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