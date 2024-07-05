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深中通道帶動中山樓市 火炬核心 越秀建發‧璽樾 迅達廣深

【Presented by：WAW Creation】深中通道是大灣區東西融合的重要橋頭堡，將珠江口兩岸的重要建設串連起來，也吸引全城注目中山樓市。越秀建發‧璽樾位處中山火炬開發區，距離深中通道口僅約3公里，佔據黃金內灣戰略要地。現時中山發展已呈環灣向東之勢，城市未來價值，勢在中山東密集兌現。

Presented by：WAW Creation

 

價格窪地 價值高地

火炬開發區位處黃金內灣西岸前沿，是首批國家級高新區（1991年）歷年來一直是中山市的GDP重鎮，2022年以超450億GDP位列全市第一，有雄厚產業基礎與強大交通規劃，一橋之隔的深圳、東莞，其物業均價已翻3到10倍，因此中山火炬優質資產也備受看好。

 

深南中城際 周遊環區

中山火炬的優勢還不只深中通道，「深南中城際」由廣州地鐵18號線南延線，以及深圳地鐵33號線西延線共同組成，項目距離深南中城際火炬站僅約500米，出門舉步即可乘地鐵周遊大灣區！

憑藉南中城際線路便利，由火炬站到萬頃沙樞紐、廣州東站、珠江新城CBE、天河北CBD都非常方便，無論是在廣州塔下歎早茶，或到番禺長隆看動物都可各適其適。

而經深中城際，從火炬站到出發直達深圳寶安可換乘1號線/11號線，到深圳購物，或來往香港也變得迅捷。此外，港人還可選乘中港航運，由香港中港城碼頭出發，只需約70分鐘船程就可到達中山，項目距離碼頭亦只是一公里。

 

醇熟城中心 生活所需全覆蓋

火炬中心區是一個發展達30年的醇熟城中心，繁華商圈，湖景公園，生活所需一應俱全。現時項目鄰近騰訊創新中心，舉步可達廣州地鐵18號線火炬站，外語學校、小學及幼兒園、灣區體育競技中心，一站式擁有生活所需。毗鄰還有40英畝得能湖等3大公園環繞，享有城市自然綠意。

而在未來，與項目一路之隔有TOD地標綜合體正在規劃中，未來將在火炬地鐵站上加建高層天際線寫字樓及大型購物中心，規模堪比廣州天河城及天環廣場，有高約240米高層寫字樓、多元商業業態MALL、下沉式購物廣場、深南中城際地鐵，吃喝玩樂購舉步之間一應俱全。

 

向南大戶 5萬首期做業主

越秀地產是廣州市政府直屬國企，全國第一批成立的綜合性房地產開發企業之一。成立於1983年，1992年在香港上市。現時重點推出的「越秀建發‧璽樾」，是一個擁有1,232伙，19.28%低建築密度的生活大城，有近3.5英畝社區園林，城市中的綠州。

項目採用中軸園設計，戶戶向南，最大化園景景觀，刷新灣區城芯宜居高標準。當中更打造了八大社交聚場，全齡全時全覆蓋。有1,800呎漫跑步道、7,535平方呎兒童樂園、2,368平方呎長者康養空間、觀風泳池等愜意玩樂空間。

「越秀建發‧璽樾」單位戶型方正，建築面積由約860-1,216平方呎，帶裝修，高實用率。以一個建築面積957平方呎單位為例，設有2+1房2廳2衛，配有超20呎超寬大陽台，總價只需港幣140萬至150萬元，為住戶提供寬敞的居住空間。

現時銀行按揭利率最低至3.35%，首付5萬元即可成為業主。項目還向買家贈送家電禮包、物業費減免、送3萬購車位抵扣券、香港團購專屬9折優惠、專屬睇樓服務包接送等，機會難得。

 

越秀地產香港展銷中心

地址：香港灣仔軒尼詩道103號越興大廈5樓

查詢：2833 6966

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更新時間:2024-07-06 05:31
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