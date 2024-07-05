深圳內望：政策造勢 市況順勢

二手住宅方面，過戶4,172套，環比增長5.3%，套數為上半年新高，也為近38個月最高。從資料看，6月深圳二手房錄得量繼續突破5,000套，市場熱度持續。

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熱度維持近年高點

五月份政策頻繁出台，六月份可以說是驗證政策效果，或者說是讓市場消化政策的時候。

雖然六月份再沒有新的政策加持，但是市場熱度還是可以維持在近年來的高點，無論是新房還是存量房，成交量都有所提高。

當前經濟大環境不好，房地產市場的利好消息不算多，看來看去，還是政策比較重要。現在市況對政策敏感度高，要救市，相信接下來政策還是會陸續出台。

六月份，市場在追逐核心資產，五月份政策把深圳劃分為核心區域與非核心區域，情況有點像當年的關內與關外，人為硬生生把深圳劃為兩份。但是從六月份的成交熱點來看，也不是一面倒的核心區域，而是頭部效應，即核心區域的頭部，例如福田、南山、寶安，或者是非核心區域的頭部，例如龍華、布吉等。

優質物業獲追捧 豪宅「有價有市」

除了區域以外，優質物業也是被追捧的物件。豪宅市場有價有市，除了是核心效應以外，相信大家都記得，每次市場的反彈，都是從豪宅開始。

一方面是有錢人比較敏感，反應比較快；另一方面，同樣的反彈幅度，豪宅物業價格的變化之大，不是普通住宅可以比擬的，所以相對來說入市的動力就更大了。

六月份最受矚目的，就是中海超總項目——深灣玖序花園，6月28日公開發售，首開當天銷售金額高達100億元人民幣。

項目熱銷反映，市場的購買力不會無緣無故就消失殆盡，只是客戶持幣觀望，等待時機成熟才出手。六月份時機很好，五月份出了那麼多的政策，肯定對市場有支持，加上深灣玖序比較符合當前追逐核心的趨勢，所以銷售成績斐然。

市場分化仍然嚴重

六月份市場從成交量上看還是不錯的，但是市場分化極為嚴重，市場大環境還是存在一定的壓力。雖然有個別樓盤開出紅盤，但是大部分項目銷售還是壓力山大，非核心區域項目降價幅度非常厲害，深圳房價高低差距進一步放大，這樣的市場絕對不健康。

接下來要如何對症下藥，進而針對性解決市場問題，還是需要依賴政策的力量。