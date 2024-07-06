灣區速遞：高福院士應邀參加BIOHK2024

中國科學院院士高福教授是新冠病毒的發現者、是研發全球首個臨床獲批使用的新冠病毒中和抗體藥物和第一個獲批使用的新冠病毒重組蛋白亞單位疫苗的先鋒者。他主要從事病原微生物跨宿主傳播、感染機制與宿主細胞免疫、抗病毒手段等研究以及公共衛生政策與全球健康策略研究，為新發突發傳染病防控提供重要支撐。

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高福院士將參與今年9月11-14日在香港會議展覽中心舉行的BIOHK2024。屆時，他將與業界專家就生命科學等熱點話題進行深入探討和交流，並為與會者帶來深刻的見解和靈感。

高福院士是中國科學院院士、美國國家科學院外籍院士、美國醫學科學院院士、英國皇家學會外籍院士、德國國家科學院院士、俄羅斯科學院外籍院士等。現任中國科學院微生物研究所學術委員會主任、病原微生物與免疫學重點實驗室主任、中國生物工程學會理事長、中華醫學會副會長。曾任國家自然科學基金委員會副主任、中國疾控中心主任、中國科學院大學存濟醫學院院長、中國科學院微生物研究所所長。

BIOHK2024香港國際生物科技論壇暨展覽

日期：9月11-14日

地點：香港會議展覽中心

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