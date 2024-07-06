moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

市場信息：越秀區舉行 五年金牌培訓成果展示暨GOLD-E精英課程培訓活動

【Presented by：WAW Creation】「這是我三年骨幹培訓和規培完全學不到的東西。」越秀區金牌培訓學員分享表示，「金牌的規範性讓我重新認識到自己在操作上可能有不足的地方，老師還手把手教我們如何問診，令我學會了很多醫患溝通技巧，減少了醫患關係中的摩擦。」

【Presented by：WAW Creation

近年來，國家政策向基層醫療傾斜，但基層全科醫學培訓仍存在「培訓機會少」、「專科培訓全科」、「內容偏向理論」等問題，為切實加強基層衛生人才隊伍建設，提高基層衛生服務能力，自2019年起，越秀區衛生健康局與大灣區醫療集團合作，引入香港金牌家庭醫生專業培訓以及國際全科服務標準。

五年來，全區累計培訓金牌醫生41名，金牌護士16名，其中有5名醫生已進入第三階段——GOLD-E金牌精英課程培的學習，並於15個社區衛生服務中心建成港式金牌家庭醫生診室，於廣州市第一人民醫院建成港澳居民健康服務中心，為居民提供與國際接軌的醫療健康服務。

為進一步促進金牌培訓成果轉化，越秀區衛生健康局與大灣區醫療集團在6月26日共同舉辦合作成果展示會暨GOLD-E金牌精英課程培訓活動，展示了越秀區五年金牌培訓成果。越秀區衛生健康局副局長趙瑩梅、大灣區醫療集團首席醫療官龔敬樂醫生及各社衛中心負責人、全區家庭醫生代表出席活動。而作為金牌培訓講師，龔敬樂醫生還與3名越秀區GOLD-E精英課程學員一起，為全區家庭醫生代表上了一堂GOLD-E金牌精英課程，系統分享了家庭醫學問診技巧，並進行了臨床案例模擬帶教。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2391.22392.2
港金2220122211
倫敦銀31.21531.285
鈀金1019.51059.5
鉑金1024.21039.2
美電7.81267.8131
更新時間:2024-07-06 05:31
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】