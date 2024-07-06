市場信息：越秀區舉行 五年金牌培訓成果展示暨GOLD-E精英課程培訓活動

【Presented by：WAW Creation】「這是我三年骨幹培訓和規培完全學不到的東西。」越秀區金牌培訓學員分享表示，「金牌的規範性讓我重新認識到自己在操作上可能有不足的地方，老師還手把手教我們如何問診，令我學會了很多醫患溝通技巧，減少了醫患關係中的摩擦。」
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近年來，國家政策向基層醫療傾斜，但基層全科醫學培訓仍存在「培訓機會少」、「專科培訓全科」、「內容偏向理論」等問題，為切實加強基層衛生人才隊伍建設，提高基層衛生服務能力，自2019年起，越秀區衛生健康局與大灣區醫療集團合作，引入香港金牌家庭醫生專業培訓以及國際全科服務標準。
五年來，全區累計培訓金牌醫生41名，金牌護士16名，其中有5名醫生已進入第三階段——GOLD-E金牌精英課程培的學習，並於15個社區衛生服務中心建成港式金牌家庭醫生診室，於廣州市第一人民醫院建成港澳居民健康服務中心，為居民提供與國際接軌的醫療健康服務。
為進一步促進金牌培訓成果轉化，越秀區衛生健康局與大灣區醫療集團在6月26日共同舉辦合作成果展示會暨GOLD-E金牌精英課程培訓活動，展示了越秀區五年金牌培訓成果。越秀區衛生健康局副局長趙瑩梅、大灣區醫療集團首席醫療官龔敬樂醫生及各社衛中心負責人、全區家庭醫生代表出席活動。而作為金牌培訓講師，龔敬樂醫生還與3名越秀區GOLD-E精英課程學員一起，為全區家庭醫生代表上了一堂GOLD-E金牌精英課程，系統分享了家庭醫學問診技巧，並進行了臨床案例模擬帶教。
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