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穗住宅樓市上半年供求走勢波動 廣州中原研究發展部：料下半年房價「維穩」 成交有望回升

【Presented by：WAW Creation】廣州中原研究發展部日前發布「建築底修復 聚勢向前」的廣州上半年樓市總結暨下半年展望報告，認為「下行趨勢放緩，市場築底信號明確」。該報告更指出，自2023年6月起，廣州中原領先指數持續下探，截至5月份，已下跌至778，同比去年同期下跌22.5%，回歸至2019年年末水準。而按照目前市場走勢研判，2024下半年價格止跌回升可能性偏低，目前樓市仍處買家市場，供過於求現象明顯，預計下半年價格跌幅將會收窄，走勢以平穩微跌為主。同時預計穩字當頭，政策隨行情走勢調節，不排除再有放鬆措施，將以修復為主，不會出現反轉行情，但需要關注局部風險與機會。

Presented by：WAW Creation

 

廣州中原研究發展部指，上半年廣州樓市供求走勢波動，整體供求量創近五年新低，第一季度經歷1-2月春節，市場供求短暫休整，3月出現季節性反彈，但成交量與往年相比仍有差距，「小陽春」成色偏弱，復蘇基礎不牢固，進入4、5月成交熱度逐月回落，觸發「528」史詩級救市新政組合拳出台以提振各方信心，6月交投活躍度回升，以價換量為主基調。

 

房企策略去庫存 部分新盤有亮點

至於發展商方面，房企保持去庫存策略，但新盤不乏亮點，改善需求與外來置業助力樓市復蘇，成交量有望回升，房價走穩。預計約20個樓盤有望入市，總貨量2,500套，分別位於海珠、荔灣、黃埔、天河等區域；成交在政策助力之下穩步修復，樂觀估計，下半年市場成交量同比增長10-15%左右。

報告亦指出，政策利好持續發酵，修復行業信心，拉動購房需求釋出，成交或將延續6月勢頭。同時，買家觀望情緒明顯放緩，二手帶看量、新政客戶數量亦有明顯好轉，相信樓市已具備築底回升的要素。

預計下半年市場逐步回暖可能性較大，二手成交量有望重回5.5萬宗水準以上。

 

上半年成交三甲 增城番禺白雲

根據廣州中原研究發展部的資料，廣州上半年成交量TOP3區域為：增城、番禺、白雲，上年排名第三位的黃埔降至第六位。此外，改善需求聚焦高能級區域，市中心網簽量同比小幅上升，主因海珠、天河帶動，兩區優質改善盤紮堆供應，如中海大境、琶洲南TOD、保利燕語堂悅、天河和樾府等成交表現突出，白雲以剛需剛改購買力為主，保利雲境、國貿雲上備受客戶青睞，助力區域供應增兩成，成交躋身全市前三。

還有，熱銷紅盤多數位於中心區，上榜項目高度集中在中心區，尤其是海珠、天河標杆盤實力出眾。越秀琶洲南TOD一枝獨秀，位居第一，保利、中海分佔第二、三位，華潤置地2盤上榜，分別為白鵝潭悅府和長隆悅府。

這些熱銷樓盤的共同之處，是屬於「地段+配套的優勢高端項目」，如琶洲南TOD、白鵝潭悅府、保利天瑞等，受資產進階購房者青睞；另外是「綜合實力強，顏值線上、實用均好」，例如長隆悅府、中海大境、天河和樾府、越秀江灣和樾；以及「卷價格、高性價比剛需項目」如保利和頌、萬科黃埔新城。

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更新時間:2024-07-14 05:34
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