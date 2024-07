灣區文化：中港學生以「筆」頌孝 弘揚傳統文化

Presented by:WAW Creation

同時,是次比賽的賽區,更首度擴展至內地,特設內地姊妹學校比賽組。在本港學校的推動及邀請下,有500多位來自北京、天津、浙江、貴州、四川等省市及大灣區姊妹學校同學積極參加,為金筆獎躍升為全國性比賽的開始。主辦單位相信未來比賽無論在形式及規模上必會更上層樓,成為香港、內地甚至海外莘莘學子在中華傳統文化上互相砥礪交流的跨地域平台。

頒獎典禮已於日前舉行,得獎作品亦同時在典禮會場展出。據知是次比賽已納入中國宋慶齡基金會粵港澳大灣區青少年公益年會項目之一,並獲評為優秀公益項目。

金筆獎比賽目的是弘揚中國書法藝術,讓年輕人培養出平靜、理性、穩定的性格特質,同時藉學習中國傳統儒家經典,建立正面積極的生活價值觀。今屆除設有香港中、小學本地學生獎外,亦設非華語學生特別獎,以鼓勵非華語同學學習華夏傳統文化。

出席頒獎禮的主禮嘉賓包括香港洛士文基金創會會長及港區全國人大代表胡曉明教授、創會副會長胡梁子慧、WE LIKE HK董事丁午壽、香港洛士文基金理事及港區全國人大代表孫偉勇、香港山西總會會長吳騰、香港貴州文化交流基金創會主席及港區全國政協委員程燕博士、香港貴州文化交流基金秘書長蘇麗珍、YOU AND ME 基金主席麥家榮律師及總幹事奚炳松、香港洛士文基金理事、新界校長會副主席陳偉佳博士、田家炳孝道文化教研中心主任區志堅博士、九龍三育中學梁詠梅校長、和富社會企業項目顧問陳啟明、香港美術研究會王子天、中原地產市務部高級聯席董事陳以丹、香港洛士文基金理事張少玲、吳建芳及何緯豐博士等。

胡曉明教援致歡迎辭時指,金筆獎已是第三屆舉辦,繼以「仁禮」、「忠義」為題,今次的主題是「孝悌」,希望學生學懂孝順父母、愛護兄弟的優良價值觀。展望未來,金筆獎籌委會表示將投入更大力度,務求讓金筆獎「走出去」,將賽區向港澳台全面推展,甚至走到海外,以弘揚華夏優秀文化。