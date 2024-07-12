市場信息：寶安區啟動港式醫療體驗服務月 提供免費看診、洗牙及中醫護理

據透露，大灣區醫療集團與10家大型公立醫院及旗下社康，為港澳居民跨境就醫提供切實的健康福利，在「體驗月」期間（即日起至2024年7月31日），港澳居民憑身份證、回鄉證等，可在寶安區免費體驗港式醫療服務及一系列優惠專科、中醫服務，如免費洗牙、免費醫療美容、免費中醫護理等，滿足旅行及跨境工作生活的就醫需求。

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免費全科問診名額1千

在「體驗月」期間，大灣區醫療集團向港澳居民免費提供1千個體驗名額，每個價值8百元人民幣，港澳居民可登錄「睿達互聯網醫院」，或前往寶安區2家港澳居民健康服務中心及5家港式金牌家庭醫生診室，免費體驗1次線上視頻問診及1次線下門診服務（包基本檢查及藥物）。

此外，在「體驗月」期間，有需要的港澳居民可前往寶安區中心醫院港澳居民健康服務中心，及航城社區醫院、福中福社康金牌全科門診，免費體驗為期1年的港式個性化慢病管理服務，限額30位。

健康檢查對疾病的早期篩查及預防十分有效，對有需要的港澳居民，可前往寶安區人民醫院、寶安區中心醫院港澳居民健康服務中心，享受「專業、省心、實惠」的港式體檢及無痛胃腸鏡檢查服務。