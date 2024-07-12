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投資生物科技行業 回報可「非常可觀」

【Presented by：WAW Creation】全球生物科技市場規模龐大，預計將從2024年的1兆美元成長到2029年的2.5兆美元。亞洲市場將從2024年的487.5億美元成長到2029年的786.9億美元。整個行業由創新研發、商業轉化、到市場應用，都有大量人力及資源參與支持，發展非常蓬勃。

香港生物科技協會副主席、瑞橡資本控股有限公司執行合夥人于昴對生物科技前景充滿信心，他強調，很多行業都會受經濟周期波動影響，而生物科技是抗週期性的行業，無論經濟怎麼變，在創新、藥物或保健等方面，都一直保持發展的勢頭。

【Presented by：WAW Creation

 

行業生態形成「閉環」

美國的生物科技行業經過多年發展，行業生態已變得成熟和完善，為行業提供良好的示範。于昴表示，香港生物科技行業大門，自2018年生物科技公司《上市規則》第18A章實施後打開，帶動了非常多優秀的歐美及華人科學家來到香港及內地創業，並將孵化企業安排在香港上市。他認為18A為行業完善「閉環」生態，對行業發展帶來非常明顯的促進作用。內地也推出相應的政策鼓勵生物科技企業上市，形成良好的呼應，不過與美國相比，他認為香港仍處於發展期，還有很漫長的路要走。

 

資本市場通道打開

生物科技涵蓋範疇廣泛，細分很多「賽道」，有藥物、器材、醫療服務、與消費相關的產業等。由研發到落地，所需時間不一。于昴坦言，當中又以創新藥研發周期最長，平均要12年以上，要做大量實驗，經過嚴苛的臨床研究，層層闖關，是一個漫長的過程，需要投入非常大量的資金，因此每當涉及生物科技領域，其交易規模動輒是數億美元。他引用，美國莫德納Moderna為例，該公司於2018年上市，因製造疫苗而在市場得到良好發展機會，假如當初以1,000元美金資金投資，今天可收穫8,000多元美金的回報。「生物醫藥是有其風險，但它的回報顯然是巨大的。」

 

研發到落地 需整合取捨

于昴具有投資銀行背景，接觸很多優秀創業者、科學家及企業。他認為行業要面對的，首先是科研挑戰，第二是商業轉化，第三是與資本融合的挑戰。例如科學家在研究時候一般會以科研為主導，其後要由科研團隊變成企業運營者，需要考慮商業、盈利、衡量投入產出、將實驗室的科研成果整合起來。當中又伴隨很多選擇，因為科研成果可以有很多個不同的管線，每條管線有不同成功率，要作出取捨。「要把這些全部做好，就要平衡好各個考量因素，找到不同背景的人才壯大管理團隊，將這些企業發展所需的各個團隊組織起來，讓大家在各自擅長的領域做事。」他不諱言，失敗是很常見的，所以要有更好的融合。但如能做到IPO上市、成為更成熟的上市企業，肯定是做到很好的平衡。

 

有良好「退出」機制

「一個成熟的市場裏，會有不同背景的投資者，在公司的不同階段介入，憑藉各自的資源背景優勢為創業團隊提供賦能和支持，從而獲得相應的投資收益。」他表示，比如風險投資機構一般擁有很強的專業背景，對創始人和研發團隊、技術未來的市場價值有更為準確的判斷，可以在早期識別優秀項目進行投資並幫助公司成長。而到了IPO階段的投資者，相對沒有那麼專業的判斷能力，但也受到比如18A框架對上市公司資質的保護，也可參與到生物科技領域的投資並獲得收益。

投資要取得回報，「退出」機制是投資領域最關注的問題之一。生物科技的除了IPO，還有一條非常好的路，就是「收購兼併」。于昴表示，這個行業的收購兼併相對其他行業更清晰，也是常見的事情。很多管線最後會被一些更有商業能力或更大的公司買走，所以在生物科技領域，經常會看到一些大額度的管線收購兼併交易發生。「香港有很多優勢，可在此尋求更多的收購兼併機會，探索不同項目端的合作，與海外市場更好的對接等。香港會是絕佳推動生物科技行業發展的地方。」

 

業界需時交流融合

「閉環」形成，生物科技行業成為香港新的產業結構，于昴看到生物科技行業在各個層面已出現變化。「沒有什麼時候，比現在更需要大家來做交流和融合，來重視香港生物科技行業的新身份。」他認為，以往BIOHK香港國際生物科技論壇暨展覽就像一個交流中心，現在感覺是「東道主」，可在此做到很多事情。類似的展覽在內地有很多，但香港的司法體系及資本市場都是具獨優勢，將優勢結合到生物科技產業，相信可以擦出更多很好的火花。

 

 

改變 由香港開始 于常海籲業界積極參與

BIOHK2024 香港國際生物科技論壇暨展覽將於9月11-14日在香港會議展覽中心舉行，屆時來自世界各地「官產學研投用」的專家學者雲集，為生物科技開啟世界大門。世界頂級學術期刊《Science》雜誌獨家專訪了香港生物科技協會主席于常海教授，他特別提到，現正是亞洲生物科技蓬勃發展的時期，BIOHK的出現，為蓬勃發展的亞洲生技市場提供一個合作交流的舞台。「在知識和技術分布不均的亞洲，建構一個相互交流合作的國際平台，向世界展示生物科技的發展尤其重要。  」

根據香港交易及結算所有限公司（HKEX）的數據，香港是亞太地區最大，也是僅次於美國的世界第二大的生物科技公司IPO中心。于教授指出，香港擁有在管理和協調國際金融活動方面擁有悠久的歷史。除了值得信賴的基礎設施外，還有頂尖大學及成熟的法律體系，更是進入中國龐大生物科技市場的完美門戶，因此選擇香港作為BIOHK永久舉辦選址。

在BIOHK2024上，將會帶來阿茲海默症、預防醫學、傳染病、生物科技投資和健康生活等主題的討論，期望為消費者制定更多的指導方針，以避免錯誤訊息和偽科學。

 

 

生物科技是未來 企業應涉獵

香港生物科技協會副主席萬牧博士擁有逾20年在日本最大商社任職的經驗，公司涵蓋能源、化工及及食品等多元化業務。她表示，以往企業在科技領域是探求深化的過程，現在科技完全是顛覆性的，可令公司產生危機感。「所以企業要不落後於這個時代，要抓住下一個時代的機會，需要涉獵一些創新方面的投資。」

 

左右開弓 抓緊新機遇

右手做熟悉的事，左手探索新事物。「如果不左右開弓，企業是有存亡的危機。」萬牧認為，企業有主體核心業務要照顧，但也要抓住新的事物。特別是ESG對企業很重要，而生物科技可起到重大作用；企業會涉獵跟產業鏈相關的項目，例如能否為產業帶來幫助及提升價值等。對於創新科技，她坦言有時會不知將來如何應用，就如最初接觸無人機，也曾設想不同企業用途，但亦預料不到今天可用在送遞服務，「有時只能憑想像，但想像力很快會被顛覆，所以不管是為投資或企業發展，都需要在科技涉獵很多，而生物科技是當中不可避免的疇籌。」

 

為了人類健康和長壽

工業革命，科技創新，每個時代有不同的標籤，萬牧認為21世紀是生物科技的時代。「不管是工業發展，製造更多糧食或醫藥用品，科技的最終目的是為了人類的健康和長壽。」她認為由工業革命到大量生產，社會變得較為公平，互聯網更令大家參與其中。而生物科技發展到某一程度時，大家可公平享用成果，相信會縮短貧富懸殊的差距。

她提到，BIOHK講者之一，科技企業家原丈人提倡的公益資本主義，建議股份持有人減少10%利潤，提升員工薪金，可推動消費，為日本社會帶來改變。她相信日本社會將有此趨勢，因為日本經濟發展停滯數十年，要突破就需要在社會消費上成長。當員工消費促進社會發展，公司利潤自然會提升。「公益資本主義提出40年，最近有日本的大公司大幅增加員工薪金，這是前所未有。現在經濟欠佳，日元偏低，企業還遇到成本等問題，在此刻有此安排，相信是企業看到只要轉換想法，將可帶來不同結果。」她認為，若有一百家科技公司發展成社會公益主義的公司，員工收入增加帶動消費，將會令社會變得強大。加上科技提升市民的生活質素及長壽，社會結構將產生改變。

BIOHK已舉辦至第三屆，萬牧表示，香港擁有良好的融資環境，對日本公司也是很好的科研展示及融資平台，去年6位日本頂級科學家教授到來分享，也很欣賞香港有此平台。她認為對香港作為生物科技中心的印象愈來愈深刻，最初感覺就如香港一般的展覽會，但現在香港的科研優勢被世界重視，地位也是愈來愈越鞏固，是合適時間通過這些交流平台展示。

 

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更新時間:2024-07-14 05:34
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