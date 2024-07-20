華發響應ESG理念 以建築推動雙碳目標願景和生態文明

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在日前發布的「中國ESG（企業社會責任）《2024年度ESG行動報告》」，華發股份（下稱華發）入選「中國ESG上市公司先鋒100（2024）」榜單，為房地產業五家上榜企業之一。該公司表示，將繼續以創新精神和責任感踐行國企擔當，高水準開展ESG工作，在推動房地產行業的綠色可持續發展的同時創造更多社會價值。

《2024年度ESG行動報告》是由中央廣播電視總台聯合國務院國資委、全國工商聯、中國社科院國有經濟研究智庫、中國企業改革與發展研究會發布。《報告》以截至2024年4月30日的A股、港股6,471家中國上市公司為樣本空間，根據上市公司影響力、ESG活躍度等要素進行綜合篩選，ESG指數領先的100家上市公司構成「先鋒100」企業。

根據資料，近年華發深入貫徹國家和珠海市的綠色發展理念，以ESG發展戰略為導向，以「雙碳」目標為引領，搶抓新能源發展機遇，承擔社會責任，持續高品質發展，為經濟社會發展提供強大「綠色動能」。

回應「3060」雙碳目標

在環境保護方面，華發積極回應國家「3060」雙碳目標和珠海市「數字化、智能化、綠色化、產業化」四化新型住宅產品體系建設要求，反覆運算升級形成今年四月發布的「華發科技+好房子」產品體系，為房地產行業高品質新發展模式提供珠海範本。

華發緊扣零碳建築作為踐行「雙碳」戰略、建設零碳城市的切入點，堅持綠色發展理念，推動科技+綠色技術的五大類應用，在建築設計和施工過程中採用環保材料和技術以減少對環境的影響。截至2023年底，華發累計推進綠色建築項目163個，累計綠色建築總規模超2,670萬平方米。

在社會責任方面，華發亦積極參與教育、扶貧、醫療等公益項目，通過捐款捐物、志願服務等形式說明社會弱勢群體。據統計，2023年對外捐贈總額高達1,899.28萬元（人民幣，下同），在扶貧方面幫扶資金投入為514.33萬元。

公司治理方面，過去一年，華發股份營業收入達721.45億元，同比增長19.35%，淨利潤34.65億元，經營性現金流淨額505.44億元，信用評級維持AAA。工程品質獲國家級獎項1項、省級獎項28項、市級獎項30項，新增專利數70項。

珠海兩大地標零碳技術方案通過專家評審

據華發在微信公眾號發布的資料，在6月25日，住房和城鄉建設部下屬國家一級協會「中國建築節能協會」組織專家對珠海市民服務中心以及珠海國際會展中心二期（會展部分）兩大地標項目的零碳技術方案進行了評審。評審專家一致認為：兩個項目的零碳建築技術方案體現了項目特點，設計技術路線合理，對零碳建築建設具有重要的示範引領作用。

方案降碳率超80%

根據資料，全球超過30%的能源消耗和近40%的溫室氣體排放來自於建築。建築領域的節能、降碳，正是實現雙碳目標的關鍵。為此，2023年11月，華發在珠海率先啟動首批16個零碳示範應用場景建設，涵蓋零碳社會先行區、零碳公共建築、零碳園區、零碳工廠、零碳社區、零碳超高層商務辦公樓等多種類型。

通過專家評審會評審的珠海市民服務中心以及珠海國際會展中心二期（會展部分），正是華發致力打造的首批零碳公共建築代表。

珠海市民服務中心總建築面積約20萬平方米，是珠海市進駐事項最全、服務範圍最廣、數字化程度最高、辦事體驗最好的政務服務中心，也是全市首個進行零碳設計的綜合服務建築。至於珠海國際會展中心二期（會展部分），總建築面積約5.61萬平方米，是珠三角功能最完善、配套最齊全、設施最先進的專業場館之一，也是全市首個進行零碳改造設計的公共建築。

據知當日專家評審團聽取了項目彙報，審閱了相關資料，並經過質詢討論後，一致認為：兩個項目在充分利用場地資源條件的基礎上，從圍護結構性能提升、高效製冷機房與高效機電設備建設，以及太陽能光伏技術利用等方面，形成了一套操作性強的零碳建築技術方案，體現了項目特點，設計技術路線合理，對零碳建築建設具有重要的示範引領作用。

據悉，根據項目技術設計方案類比計算：珠海市民服務中心C、D兩棟主體建築降碳率達80.47%和90.06%；珠海國際會展中心二期（會展部分）建築降碳率達81.95%。兩個項目的降碳率均高於《零碳建築技術標準》（送審稿）規定的指標。

四大減碳策略

為做好兩大項目零碳設計，華發以住房及城鄉建設部編制的《零碳建築技術標準》（送審稿）為指導，充分發揮自身在建築節能降耗方面的豐富經驗與技術積累，攜手中國建築科學研究院、愛旭股份等機構，以具體的零碳建築技術實施路徑為手段，制定了降碳需、提碳效、碳抵消和碳管理4大減碳策略，全力推動零碳建築實踐。

降碳需：圍護結構節能率15%以上

·優化項目建築與綠化布局，降低熱島效應；

·優化建築物體型系數（建築表面積/體積）和窗牆比（窗戶面積/牆體面積），降低熱傳導。

提碳效：節能設備指標優於現行標準

·採用節能燈具+智控系統，照明功率密度設計值降低20%-56%；

·採取一級能效電梯，應用群控、電能回饋等節能方式提高能源效率；

·採用高效變頻冷水機組，COP提升14.5%-17.7%；

·採用全熱回收新風機組，全熱回收效率≥70%。

碳抵消：綠電替代，大幅降低碳排放

·建築屋頂佈設光伏板，以綠電實現降低碳排放；

·打造「光充」一體化車棚，進一步提升綠電比例；

·部分碳排放通過購買綠證抵消。

碳管理：智慧碳平台，全方位掌控碳資料

·配備能效監管、設備監控、零碳展示系統；

·打造集資料分析處理、資料展示、交互體驗「三位一體」的碳管理平台。

助力建設「零碳示範城市」

除上述兩個零碳項目外，華發於2023年11月啟動的首批16個零碳示範應用場景項目經過半年多的技術攻關及工程改造，亦取得階段進展。其中由投資建設擔杆島零碳社會先行區項目已於6月18日建成並網，實現「發電端零碳」的一階段目標。下一步將爭取在2030年前進一步擴大光風裝機規模，推動島內汽車油改電、廚房燃氣改電等，實現「全島零碳」。

此外，華發平沙電子電器產業園、華發大灣區智造產業園D區已完成零碳建設，達到淨零碳園區認證條件；方正科技PCB工廠已完成零碳建設，達到零碳工廠認證條件；其餘項目零碳建設陸續開展中。

據知華發將按市委、市政府部署，擔起珠海全域「光儲充」等新能源一體化應用建設統籌主體的職責，加快推進珠海全域1.27GW光伏發電、1GW風力發電、551MWh新型儲能、8000台充電樁建成投用，建成後預計年產綠電約44億度，佔珠海當前用電總量的20%；深化建築源頭降碳與新能源技術融合，進一步推廣零碳建築技術應用，以一個個零碳項目，助力珠海打造全國領先的「零碳示範城市」。