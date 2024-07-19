香港生物科技行業具競爭優勢 官產學研投用 全方位緊扣

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香港生物科技協會副主席、惠理集團醫療投資合伙人、銀鏢資本創始人梁傳昕博士早年在英國修讀博士，專攻幹細胞及肧胎學研究，之後負笈歐洲及瑞典的初創公司從事幹細胞研究，其後到香港及上海從事投資。他認為「這是最好的時代」，香港生物科技有眾多獨特優勢，科研學術及醫療系統都具備世界一流水平，香港政府及國家層面都予以重視。要商業化及打造生物科技行業的生態圈，現在是很好的時候。

大學實力強勁

梁傳昕細數香港各項優勢，他指出，香港的生物科技研究水平相當高，根據QS University Ranking的大學排名，香港有5間世界一百強大學，對比其他創科城市例如倫敦的4間、波士頓的2間更為集中。香港大學及香港中文大學的醫學院也在排名世界前40位置。

香港有內地及國際頂尖人才及科研機構匯聚，例如上屆政府設立的創科平台，共引入16間國際知名大學，包括劍橋、牛津、哈佛等，在香港設立實驗室及交流點。亦引入很多內地機構，包括中國工程學院在香港設有6個分中心，16所國家重點實驗室夥伴實驗室等。此外，世界智慧財產權組織發佈的2023年版全球創新指數（GII）「科技集群」排名顯示，深圳—香港—廣州集群位列第二。

醫療系統一流

香港醫療水準高，醫療系統世界一流，人均壽命長期穩坐世界前三位。梁傳昕表示，香港的臨床試驗亦受美國FDA（美國食藥品監督局）、歐洲EMA（歐洲藥品管理局）、中國NMPA（國家藥監局）認可。1996年，香港引入臨床試驗規範的管理，至今參與超過1,000個國際臨床項目，品質具備國際水準，臨床研究人員經驗非常豐富。加上香港醫院設備齊全、數據質量及可信程度高、藥物審批簡單及透明，吸引很多誇國企業會來港進行臨床試驗。

政府政策支持

現時，香港政府已將生物科技列為創新科技領域的四大關鍵領域之一，提供較為完善的創科生態及扶持政策。2015年至今，在創科領域已投入超過2,000億港元，除了扶持本地研究項目，還引入一些國際大學。梁傳昕指，創新及科技基金去年亦推出「產學研1+計劃」，支持科研成果商品化。而在建設方面，科學園已培育超過200間生物科技的初創公司。今年底還有落戶河套的港深創科園，在北部都會區實現「南金融、北創科」的新產業布局。

最近施政報告聚焦多項生物科技行業的政策，當中包括優化藥物註冊制度，由以往需要兩間國際認可的監管機構發出註冊許可，改為一間即可。梁傳昕透露，政策落地後幾個月內，已有最少兩個癌症藥借此政策推出。香港也邁向建立「第一層審批」的藥物註冊機構，可不依賴其他藥物監管機構，在本港審批藥物及醫療器械的註冊申請。施政報告亦宣布會成立一個藥物及器械監督管理中心的籌備辦公室，俗稱港版FDA，成為重要里程碑。此外，香港以觀察員身份加入世界臨床協調會議 ICH ，也令香港更好把握及推進一些臨床上面的國際標準及發展。

三大範疇大為突出

在各種優勢加持下，梁博士認為香港的生物科技在創新藥，包括疫苗的開發；醫療器械，包括手術機械人；以及分子診斷，用以預防疾病及早期篩查疾病，此三項領域表現尤為特出。除了產品及研發工具，生物科技的生態圈還有所謂的外包服務，即行內稱為CRO、CDMO，惟外包服務需要有土地及成本優勢，內地及大灣區會較有優勢，香港未必最適合做。

大灣區有利研究轉化

內地在生物科技方面也有積極發展。梁傳昕指，大灣區有很多工程師及大型醫療器械企業，適合發展醫療器械；長三角則是傳統的創新藥「天堂」，有很多相關產業配套。他認為香港可與大灣區在生物科技方面有很多合作。「香港站在最前端，擁有知識產權保障及優秀的大學研究，惟科研落地欠缺地方，生產成本優勢不及內地，罕見病例不足也需要到內地進行臨床研究，因此很多人提出『香港孵化，內地轉化』，而最方便的地方就是大灣區。」

香港缺商業化人才

生物科技需要長時間經驗積累，才能創立一個商業化的生物科技公司。「如果你沒有走過這條路的經驗，是很容易失敗的。」梁傳昕認為，這些經驗要在跨國公司的大藥廠累積，所以生物科技行業最成熟的生物圈特徵，是跨國企業的研發總部有一批累積了十多二十年經驗，具有商業化管理思維的人才，自己出來開公司推動行業發展。香港缺少了這類大藥廠人才，因此吸引相關人才來港發展是當前要務。

BIOHK香港國際生物科技論壇暨展覽

日期：9月11至14日

地點：香港會議展覽中心

開創技術革命新時代

「生命科技的產業發展對香港而言是至關重要的，因為它是香港在經濟轉型之中，我所看到少有具有基礎、潛力及發展空間的行業。」華潤正大生命科學基金董事總經理柳達表示，香港需要新的產業來支持就業，在過去40年，只有兩大核心的技術革命，一是以資訊科技為主的技術革命，二就是生物科技。

降成本 攬人才

柳達認為由於香港的地理位置，人員結構等因素，更適合發展生物科技，但同時必須將香港的資本市場跟產業相結合。他已看到一些人和公司來香港建立研發及生產基地的新跡象，只是要面對成本價格問題，以及欠缺懂得營運生物科技公司的人才的挑戰。

面對時代變化，柳達相信未來五年十年，全球都處於動盪之中，香港的下一個階段應要連接內地及東南亞經濟體，要走出固有思維，面對挑戰及機遇。但他期望憑着全球化的智慧及努力，只要亞洲融為一體，相信香港可安然度過。

研發須創新 普及及「解痛點」

柳達一直從事醫藥相關的工作，10年前到港負責研究生命科技領域的投資及業務拓展。亦撰寫了中文版《生命科技投資啟示錄》及英文版《Life Sciences Unicorns》系統性梳理投資邏輯及案例。

他認為投資要成功，需要科學與藝術的結合。需要確定投資使命，要有堅定不移的決心及意志。在決定投資方向時，i）要解決未滿足臨床需求的創新性及突破性項目，例如CAR-T細胞免疫療法是典型的突破性創新，為血液相關的癌症病人帶來希望。i i）有望解決普及性的項目，使更多人受益。「人在疾病面前，無貴賤、貧富之分，每一個生命都值得珍惜。」i i i）有望解決困擾目前行業發展的項目。由於生命科技行業現有的商業模式已經無法持續，例如製藥需要花很長的時間及巨額研發費用，但面對極高的失敗風險，因此可將人工智能等技術應用在藥品研發方面，以提高效率。此外，要制訂有競爭力的投資策略，包括判斷趨勢、市場、技術、合作意願、價值提升及遠景目標。還要具有「自控力」，要有勇氣承認，該拒絕就要拒絕。

持份者應多參與交流

他認為BIOHK可為行業來幫助，所有持份者可來此交流碰撞，共同尋找解決方案。他表示，過去兩年有很多高水平的講者，但遺憾不是很多觀眾，他鼓勵更多大學等持份者參與。「香港必須要對生物科技行業有所認識，必須在科技上有投入，並及將產業建立起來，香港才有未來。」

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