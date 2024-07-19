moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

香港生物科技行業具競爭優勢 官產學研投用 全方位緊扣

【Presented by：WAW Creation】市民未必知道，香港的生物科技行業擁有獨特優勢，行業蓬勃發展，「官產學研投用」各方面都積極投入支持，致力提升市民生活質素及健康，為生物科技開啟美好時代。今次我們找來兩位專家詳談本地優勢，分享生物科技的成功策略，並指出香港需要吸納具備商業化的管理人才，推動生物科技行業發展。

【Presented by：WAW Creation

 

香港生物科技協會副主席、惠理集團醫療投資合伙人、銀鏢資本創始人梁傳昕博士早年在英國修讀博士，專攻幹細胞及肧胎學研究，之後負笈歐洲及瑞典的初創公司從事幹細胞研究，其後到香港及上海從事投資。他認為「這是最好的時代」，香港生物科技有眾多獨特優勢，科研學術及醫療系統都具備世界一流水平，香港政府及國家層面都予以重視。要商業化及打造生物科技行業的生態圈，現在是很好的時候。

 

大學實力強勁

梁傳昕細數香港各項優勢，他指出，香港的生物科技研究水平相當高，根據QS University Ranking的大學排名，香港有5間世界一百強大學，對比其他創科城市例如倫敦的4間、波士頓的2間更為集中。香港大學及香港中文大學的醫學院也在排名世界前40位置。

香港有內地及國際頂尖人才及科研機構匯聚，例如上屆政府設立的創科平台，共引入16間國際知名大學，包括劍橋、牛津、哈佛等，在香港設立實驗室及交流點。亦引入很多內地機構，包括中國工程學院在香港設有6個分中心，16所國家重點實驗室夥伴實驗室等。此外，世界智慧財產權組織發佈的2023年版全球創新指數（GII）「科技集群」排名顯示，深圳—香港—廣州集群位列第二。

 

醫療系統一流

香港醫療水準高，醫療系統世界一流，人均壽命長期穩坐世界前三位。梁傳昕表示，香港的臨床試驗亦受美國FDA（美國食藥品監督局）、歐洲EMA（歐洲藥品管理局）、中國NMPA（國家藥監局）認可。1996年，香港引入臨床試驗規範的管理，至今參與超過1,000個國際臨床項目，品質具備國際水準，臨床研究人員經驗非常豐富。加上香港醫院設備齊全、數據質量及可信程度高、藥物審批簡單及透明，吸引很多誇國企業會來港進行臨床試驗。

 

政府政策支持

現時，香港政府已將生物科技列為創新科技領域的四大關鍵領域之一，提供較為完善的創科生態及扶持政策。2015年至今，在創科領域已投入超過2,000億港元，除了扶持本地研究項目，還引入一些國際大學。梁傳昕指，創新及科技基金去年亦推出「產學研1+計劃」，支持科研成果商品化。而在建設方面，科學園已培育超過200間生物科技的初創公司。今年底還有落戶河套的港深創科園，在北部都會區實現「南金融、北創科」的新產業布局。

最近施政報告聚焦多項生物科技行業的政策，當中包括優化藥物註冊制度，由以往需要兩間國際認可的監管機構發出註冊許可，改為一間即可。梁傳昕透露，政策落地後幾個月內，已有最少兩個癌症藥借此政策推出。香港也邁向建立「第一層審批」的藥物註冊機構，可不依賴其他藥物監管機構，在本港審批藥物及醫療器械的註冊申請。施政報告亦宣布會成立一個藥物及器械監督管理中心的籌備辦公室，俗稱港版FDA，成為重要里程碑。此外，香港以觀察員身份加入世界臨床協調會議 ICH ，也令香港更好把握及推進一些臨床上面的國際標準及發展。

 

三大範疇大為突出

在各種優勢加持下，梁博士認為香港的生物科技在創新藥，包括疫苗的開發；醫療器械，包括手術機械人；以及分子診斷，用以預防疾病及早期篩查疾病，此三項領域表現尤為特出。除了產品及研發工具，生物科技的生態圈還有所謂的外包服務，即行內稱為CRO、CDMO，惟外包服務需要有土地及成本優勢，內地及大灣區會較有優勢，香港未必最適合做。

大灣區有利研究轉化

內地在生物科技方面也有積極發展。梁傳昕指，大灣區有很多工程師及大型醫療器械企業，適合發展醫療器械；長三角則是傳統的創新藥「天堂」，有很多相關產業配套。他認為香港可與大灣區在生物科技方面有很多合作。「香港站在最前端，擁有知識產權保障及優秀的大學研究，惟科研落地欠缺地方，生產成本優勢不及內地，罕見病例不足也需要到內地進行臨床研究，因此很多人提出『香港孵化，內地轉化』，而最方便的地方就是大灣區。」

 

香港缺商業化人才

生物科技需要長時間經驗積累，才能創立一個商業化的生物科技公司。「如果你沒有走過這條路的經驗，是很容易失敗的。」梁傳昕認為，這些經驗要在跨國公司的大藥廠累積，所以生物科技行業最成熟的生物圈特徵，是跨國企業的研發總部有一批累積了十多二十年經驗，具有商業化管理思維的人才，自己出來開公司推動行業發展。香港缺少了這類大藥廠人才，因此吸引相關人才來港發展是當前要務。

 

BIOHK香港國際生物科技論壇暨展覽

日期：9月11至14日

地點：香港會議展覽中心

 

 

開創技術革命新時代

「生命科技的產業發展對香港而言是至關重要的，因為它是香港在經濟轉型之中，我所看到少有具有基礎、潛力及發展空間的行業。」華潤正大生命科學基金董事總經理柳達表示，香港需要新的產業來支持就業，在過去40年，只有兩大核心的技術革命，一是以資訊科技為主的技術革命，二就是生物科技。

 

降成本 攬人才

柳達認為由於香港的地理位置，人員結構等因素，更適合發展生物科技，但同時必須將香港的資本市場跟產業相結合。他已看到一些人和公司來香港建立研發及生產基地的新跡象，只是要面對成本價格問題，以及欠缺懂得營運生物科技公司的人才的挑戰。

面對時代變化，柳達相信未來五年十年，全球都處於動盪之中，香港的下一個階段應要連接內地及東南亞經濟體，要走出固有思維，面對挑戰及機遇。但他期望憑着全球化的智慧及努力，只要亞洲融為一體，相信香港可安然度過。

 

研發須創新 普及及「解痛點」

柳達一直從事醫藥相關的工作，10年前到港負責研究生命科技領域的投資及業務拓展。亦撰寫了中文版《生命科技投資啟示錄》及英文版《Life Sciences Unicorns》系統性梳理投資邏輯及案例。

他認為投資要成功，需要科學與藝術的結合。需要確定投資使命，要有堅定不移的決心及意志。在決定投資方向時，i）要解決未滿足臨床需求的創新性及突破性項目，例如CAR-T細胞免疫療法是典型的突破性創新，為血液相關的癌症病人帶來希望。i i）有望解決普及性的項目，使更多人受益。「人在疾病面前，無貴賤、貧富之分，每一個生命都值得珍惜。」i i i）有望解決困擾目前行業發展的項目。由於生命科技行業現有的商業模式已經無法持續，例如製藥需要花很長的時間及巨額研發費用，但面對極高的失敗風險，因此可將人工智能等技術應用在藥品研發方面，以提高效率。此外，要制訂有競爭力的投資策略，包括判斷趨勢、市場、技術、合作意願、價值提升及遠景目標。還要具有「自控力」，要有勇氣承認，該拒絕就要拒絕。

 

持份者應多參與交流

他認為BIOHK可為行業來幫助，所有持份者可來此交流碰撞，共同尋找解決方案。他表示，過去兩年有很多高水平的講者，但遺憾不是很多觀眾，他鼓勵更多大學等持份者參與。「香港必須要對生物科技行業有所認識，必須在科技上有投入，並及將產業建立起來，香港才有未來。」

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2399.72400.2
港金2227122278
倫敦銀29.16029.200
鈀金902.5922.5
鉑金961.7969.7
美電7.80977.8102
更新時間:2024-07-20 01:49
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】