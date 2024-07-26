京港代表攜手推動全球健康合作 中醫藥科普工作刻不容緩

香港第五任行政長官林鄭月娥女士、中國肝炎防治基金會理事長王宇博士、創新科技署生物技術總監張文勇博士、中共北京市委經濟技術開發區工委副書記于淼、香港大學李嘉誠醫學院院長劉澤星教授擔任了上述分論壇的主演講嘉賓，與其他嘉賓一同分享作為國際金融中心的香港發展生物科技產業中心、國際創科中心的優勢與大好前景。

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香港是「超級聯絡人」

林鄭月娥表示，亞太地區在醫藥的創新到尖端癌症篩查技術、人工智能和數位元醫療的應用層面可圈可點，而香港是最適合主辦全球健康亞洲峰會的地點。在地理位置上，香港是亞洲樞紐及通往中國內地的門戶，是「超級聯絡人」。本地更擁有高品質的醫療服務，以及世界一流的大學和科研機構。香港也是亞太第一、世界第二的生物科技集資中心，在推進全球健康合作方面的優勢值得進一步宣傳及重視。

劉澤星院長指出，未來醫生既要真正理解健康，還要協助制定衛生政策，並與多方攜手研發新醫藥產品和支援生物科技、生物工程。港大醫學院為此推動學生提前服務市民、與世界各地的頂尖學術機構合作、參與人道主義援助項目。未來，這些具備多元經驗的香港醫生將為全球健康「添磚加瓦」。

考察北中醫

7月18日午後，HKBIO率代表前往北京中醫藥大學（北中醫），與王樂鵬、馬文福、閆聰等多位教授專家進行交流座談。代表團首先參觀了北中醫體驗館展示的藥材、古方的藏品、通過動作捕捉引導的養生功法練習機等。隨後雙方代表在座談會交流，並肯定中醫藥產業已在全球各地蓬勃發展，各國不但藉此推進了全球健康，還獲得巨大利益。

會前，香港生產力促進局生命科技及中藥副主管虞文盈指出，香港在約七年前便奠定了發展中醫藥的基礎，同時分享了一些AI輔助中醫進行診斷的知識。在北中醫，各代表親眼目睹她所提及的AI診斷儀。北中醫代表則提及日本有不少有口皆碑的「漢方藥」，其材料主要來自中國，憑工業化及管理機制上的優勢，日本已佔據巨大的國際市場份額。此外，各國都有研發通過五味子改善肝臟功能的藥物或保健品，其中德國更是不斷以低價收購中國的銀杏葉進行研發、製藥。可見，雖然外國沒有高調宣傳中醫藥，但都在生產、使用。

北中醫專家則分享了各自的科研和產業化成果，特別是中醫藥基礎概念在臨床實踐上的特效優勢，中醫藥與現代科技、物理、化學、生物學、醫學工程、資料科學及養生文化等結合發展的成果，可謂開拓了中醫藥未來產業化的多種路徑，而北中醫儼然站在了行業發展的最前沿。

北中醫一直組織大量的國際性中醫巡講團，近期就到訪了馬來西亞、澳洲及新西蘭，也即將前往法國、西班牙、美國交流。來到北中醫訪問的哥比亞大學護理院院長，就當場就接受了中醫的診斷與治瘵並肯定其效果，改變了許多人對中醫「過於神秘」的偏見。有代表亦因此直抒胸臆，感慨中醫藥科普工作刻不容緩。

將新質中醫藥帶到香港 面向世界

今年9月11-14日，BIOHK將邀請北中醫多位元專家參與主題論壇及設置特色分論壇，將中醫藥、中西醫藥合璧的潛力展現給國際社會。

雖然中醫藥在大眾印象中似是只有「天人合一」等哲學、文化概念，但其核心理念終究是確保健康長壽，其核心價值是在當下仍然能夠為受到病痛困擾的患者帶來真實的療效。以「中醫五運六氣」為例，作為中醫理論體系的重要組成部分，不僅蘊含深厚哲學思想和自然規律，同時對於理解和預防疾病、指導健康生活具重要現實意義。同時，中醫藥亦融合新材料傳感器、大模型、VR、機器人等前沿科技，並在實際臨床應用中體現效果。

北中醫專家將分享個人在上述中醫工程中研究的具體成果，並可以讓BIOHK現場讓觀眾直接體驗。專家們的願景是「讓在現代科技圍繞下的新世紀人類，每天一睜眼起來，就能通過中醫藥科技，知道今天需怎樣確保自己更健康，而改善是可以資料化和視覺化的。」

鼓勵青年學習及支持創科

上述活動有不少青年參與其中；粵港澳大灣區生物科技聯盟常務副主席、BIOHK副主席陳一諤表示，他之所以重視邀請青年參加，是因為深知科普工作在於身教，而創科離不開社會自上而下及可持續的配合，他盼望來自港科大、北大的青年起學習及支持創科的示範作用。為此，他還致力於通過《香港生物科技誌》探討前沿科學議題，培養讀者對科技的好奇心。

思哲研究所青年教育事務總監李冠儒作為是次分論壇的籌委之一，提及自己鮮有機會接觸創科、中醫藥相關活動，極需要BIOHK等進行交流及科普的平台擴展視野。他認為，香港既被中央賦予「國際創科中心」的定位，港人就必須積累足夠的知識儲備，以便如實地對外說明香港在創科方面的優勢。