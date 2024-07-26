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高才成效看續簽 移民公司籲珍惜來港機會

【Presented by：WAW Creation】高端人才通行證計劃（簡稱高才通）於2022年底開始接受申請，由於高才通門檻及審批較其他移民政策寬鬆，推出初期即吸引大量申請。截至2024年6月底共有89,352宗申請，70,817宗獲批。隨時間推移，高才申請人開始面臨續簽問題，面對人才落戶香港的挑戰，縱橫宏基顧問（香港）有限公司顧問部總經理黃祺峰坦言，很多申請人對續簽「懶懶閒」或仍在考慮當中，他個人相當關注簽數字，並盼望日後政府公布數字時，會有好成績。

【Presented by：WAW Creation

 

高才通申請門檻不算高，申請人只需滿足在緊接申請前一年，全年收入達港幣 250萬元，或從合資格大學取得學士學位等要求便可。黃祺峰表示，很多申請人覺得計劃好，申請亦不難，於是決定取得簽證後再作打算。但面臨續簽時，有些申請人或會覺得對自身用途不多而放棄，所以對續簽的成功率有所保留。他強調，續簽條件之一是獲批人士要在2年內獲得聘用，開辦或參與業務。雖說逗留限期屆滿前獲聘就可，但如果是限期前一個月才覓得工作，政府已提及有權判斷是否適合批出簽證。所以他建議想滿足續簽條件的高才，應及早準備。「高才通獲批後，只有一次續簽機會，要好好珍惜。」

 

優才申請難度提升

除了高才通，香港還有多項人才移民計劃，當中很受歡迎的優秀人才計劃（簡稱優才），由2022年底至2024年6月共有115,167宗申請，18,583宗獲批。黃祺峰指，優才申請人數在2023年急增了五至六倍，原因是疫情後有很多內地人想擁有多一重身份而提出申請。入境處現已積壓大量優才申請個案，由於申請人數眾多，政府對申請要求亦有所提升，「合格分數線」愈來愈高。「假設以往要110分，現在可能要120才能達到申請要求。」而隨着難度增加，申請人數亦有所減少。此外，以往優才申請只需六至九個月就可收到通知，現在要一年至一年三個月時間，時申請時間較以往延長。

 

投資移民切記符合條件

投資移民方面，新資本投資者入境計劃在今年3月1日起接受申請，合資格申請人須投資最少3,000萬元（港幣，下同）於獲許投資資產。截至6月底共有339宗申請，已批出3宗簽證。黃祺峰直言，投資移民難以自行申請，因為除了移民公司，還涉及多間第三方協作公司，例如會計師、房地產評估公司等，所以難度系數較高。現時經他們處理的個案約有16宗，首先是要申請人提交資產證明，證明申請人過往兩年擁有3,000萬元資產，而他們的申請人現時都處於這個階段，仍未取得身份證。

要將大額資金由內地轉移至香港戶口存在一定難度，黃祺峰透露，入境處沒有因應計劃開放綠色通道給內地人匯款到香港戶口，但暫時也沒有要求提供資金來源證明。他提醒，申請人在香港投資的3,000萬元，必須由申請人的戶口發出的資金，所以資金不論來源，也要匯總在申請者的個人帳戶內，再做投資。

 

移民中介緊貼申請要求

小紅書提供很多移居香港的申請「攻略」，供申請人「DIY」，但同時也有不少人會尋求移民公司幫助。黃祺峰表示，「移民公司最值錢的地方是有經驗，能將無數活生生的個案經驗整合，化為一個簡單的申請規則，只要跟據這個規則去做就可。」他解釋，入境處對申請要求有很多細微變化，例如原本審批時只需提交A文件，後來可能要求提交A+B文件，這不是行外人能夠緊貼更新。而移民公司長期接觸入境處，會知道最新要求。

此外，因應優才申請難度提升，黃祺峰指，他們掌握最新的申請要求，可告知申請人作出足夠準備，以滿足申請條件，避免長時間等候才知道申請未能達到要求，這些都不是網上平台可以看到的事。

 

做「鬧鐘」提醒申請流程

高才通申請人向移民公司查詢申請，黃祺峰表示，首要了解申請人想取得香港身份證的原因。曾有高才通申請人希望為12歲子女報考華僑新聯考，就提醒報考人士要有回鄉證才可參加考試。因為其子女住滿7年才獲得香港身份證及回鄉證，已趕不及最合適報考年齡。

同時，移民公司的職員會向申請人深入講解釋申請類別、文件要求等，讓申請人對申請流程有足夠的心理準備。而經申請人委託後，移民公司會協助遞交申請、與政府溝通、補充所需文件，並提醒申請人在獲批簽證後親身來港辦理身份證及往後的續簽。黃祺峰透露，移民公司處理一般人才政策的收費大約為港幣38,000元至58,000元，費用已包括申請流程到往後跟進。至於投資移民，因涉及第三方費用，收費會稍高一些。他強調，他們是申請人的「鬧鐘」，將定時提醒申請人提交文件，取簽證、續簽等流程。

 

 

助新來港人士融入香港

很多高才通的申請人的目的，是為子女在香港生活及讀書，享受香港的教育及發展機遇，得到一個「國際跳板」。黃祺峰表示，內地升學競爭激烈，今年內地有1,300萬人參加高考，而香港只有約5萬名考生報考文憑試（DSE），還有五間世界百強大學可供選擇。因此看到很多內地學生來港讀書後表現高興，認為學業不難應付、學習環境良好、心理壓力程度低很多。另外，有些申請人正籌備上市，也有準備開展事業，他們都認為香港在政策及生活文化方面都較為簡單。「事實上，內地人來港生活的變化不大，但當中的點點滴滴，讓他們得到很大的滿足感。」

申請人來港居住，需要面對及處理很多生活問題，為協助申請人融入香港，黃祺峰表示，他們提供生活指導及轉介服務，可幫忙解決住屋、投資及教育問題，例如要搵樓、開戶、辦理駕駛執照、稅務登記等，會有生活管家提供協助，同時也有留學部門提供諮詢服務，幫忙搵學校、進行面試培訓等，基本想到的都有提供。而在擴闊圈子方面，他們提供建議方法及鼓勵申請人融入社會，事實上，中港文化及語言差異愈來愈少，要融入不難，主要是新來港人士是否願意多走一步。

提醒申請人勿違法

「全部要合情合法合規」，黃祥峰強調，申請必須按照香港法例，例如在行內經常聽到很多幫助申請人做「學歷提升」，即用假學歷報讀本地大學，甚至是「掛靠」提供假工作，這些都干犯了香港法例。他強調，明知不符合入境處要求的不要做。雖然有時申請人未必知道違法，但在香港，「掛靠」涉及虛假聲明，是違法行為。他提醒所有申請人都要奉公守法。

對於申請人有否提供虛假資料，他坦言，無法辨別文件真偽，但會核對格式及內容是否出錯，是否符合申請要求等。

 

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更新時間:2024-07-26 12:14
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