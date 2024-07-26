灣區速遞：粵港加強衛生合作加快灣區醫療融合

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活動旨在凝聚諮委會創新合作機制力量，圍繞加快粵港澳大灣區醫療互聯互通，促進南沙與香港衛生健康領域合作等內容開展研討交流，並促成南沙區衛生健康局、廣州市第一人民醫院與香港中文大學醫學院開展實質性醫療合作項目。

建設國際專科綜合醫學中心

當日廣州市第一人民醫院、香港中文大學醫學院先後圍繞自身及兩地醫療合作等相關情況進行介紹。而廣州市第一人民醫院院長陸驪工、南沙區副區長劉小潼、香港中文大學醫學院院長趙偉仁、廣州市衛生健康委一級調研員胡文魁就國際專科綜合醫學中心建設合作簽約儀式分別致辭。

陸驪工表示，與港中大醫學院合作建設國際專科綜合醫學中心是深入實施《南沙方案》，推動粵港衛生合作和醫療融合的重要舉措。希望通過合作，為粵港澳大灣區患者提供跨學科疾病診療一站式服務，同時推動穗港衛生健康領域的深度合作交流，繼續推動更多的項目落地見效，探索出更多灣區醫療合作的南沙模式，攜手港澳醫療資源，打造粵港澳大灣區醫療中心。劉小潼則認為，備忘錄的簽訂，將開啟在創新醫療模式協作、專科培訓、創新藥械臨床研究等方面的合作，推動穗港衛生健康領域深度交流，為南沙打造大灣區醫療衛生新高地提供有力支援，營造大灣區醫療與健康產業創新生態。

趙偉仁亦指出，粵港澳大灣區發展迅速，如今港人北上的醫療需求逐漸增加、內地的醫療創新科技正快速發展、研究資料、資金和人才的跨境流通更加便利的大趨勢，香港中文大學醫學院正探索尋求新型合作模式，希望和南沙區衛生健康局、廣州市第一人民醫院共同建設國際專科綜合醫學中心，整合各方資源，在臨床服務、人才培訓、創新科研方面進行深入合作，為粵港澳大灣區醫療衛生建設提供強勁動力。

胡文魁則表示，此次在南沙醫院打造融合香港經驗的國際專科綜合醫學中心，將深化粵港醫療合作新模式，推進粵港澳醫療衛生合作，希望粵港協同建設高水準共用醫療服務聯盟，加快粵港澳優質醫療資源的融合，探索穗港臨床科研成果轉化落地，探索粵港澳大灣區醫療合作新模式。

梁振英亦在總結時指，期待粵港能加快醫療領域規則銜接，粵港雙方積極主動，互補資源優勢，深化粵港醫療衛生合作，不斷促進粵港澳大灣區衛生事業發展、培養科研創新技能人才、推動灣區優質醫療衛生資源分享共建，以滿足大灣區居民的醫療衛生服務需求。廣州南沙與香港要以開放的態度，在國際專科綜合醫學中心這個良好平台上肩並肩工作交流，助力大灣區醫療融合。

此外，在研討交流環節中，廣州市第一人民醫院南沙醫院代表、香港中文大學醫學院代表、南沙區衛生健康局代表，亦分別就「港澳藥械通」、骨內科及康復專科項目、港澳醫師來內地執業政策等進行發言。隨後，與會嘉賓及專家圍繞穗港專科合作發展、加快粵港澳大灣區醫療互聯互通、促進南沙與香港衛生健康領域合作等主題進行交流。

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