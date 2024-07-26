市場信息：炎夏外出充充電

【Presented by：WAW Creation】智能手機用途廣泛，除通訊、拍照及打機，近年也常用於電子支付。要有足夠電量應付日常購物玩樂支付，外置充電器就非常有用。
【Presented by：WAW Creation】
Xpower推出3合1的無線充+外置電+旅行充電轉插，可以插牆充電，同時邊充邊放，非常方便。而且不經電池放電，不損耗電池壽命。產品提供4種輸出，包括Type-C、USB、無線快充等，可用來快充Macbook、iPad、iPhone 15及大部分Android手機，電池容量達15,000mAh，還配備4種旅行插頭，適用於環球大部分地區。
XPower CPD15 3合1 15000mAh PD 65W MagSafe
‧最高65W輸出及內置Type-C PD 65W線
‧4 x 輸出：Type-C PD 65W、Type-C PD線、USB SCP 22.5W及QI2 MagSafe 15W無線快充
‧2 x 輸入：AC 110-240V~1.5A(max)、Type-C PD線
‧支援PD充Macbook/iPad/iPhone15/大部分Android
‧4種旅行插頭（英/美/歐/澳），適用於環球大部分地區
‧安全認證：CE, FCC, IEC62368-1
‧安全保護裝置：短路重啟/過入過放/輸出短路/保險絲/輸入防反/輸入輸出超壓/短路/過熱保護
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