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市場信息：炎夏外出充充電

【Presented by：WAW Creation】智能手機用途廣泛，除通訊、拍照及打機，近年也常用於電子支付。要有足夠電量應付日常購物玩樂支付，外置充電器就非常有用。

【Presented by：WAW Creation

 

Xpower 充電3合1

Xpower推出3合1的無線充+外置電+旅行充電轉插，可以插牆充電，同時邊充邊放，非常方便。而且不經電池放電，不損耗電池壽命。產品提供4種輸出，包括Type-C、USB、無線快充等，可用來快充Macbook、iPad、iPhone 15及大部分Android手機，電池容量達15,000mAh，還配備4種旅行插頭，適用於環球大部分地區。

 

XPower CPD15 3合1 15000mAh PD 65W MagSafe

無線充+外置電+旅行充電轉插

‧最高65W輸出及內置Type-C PD 65W線

‧4 x 輸出：Type-C PD 65W、Type-C PD線、USB SCP 22.5W及QI2 MagSafe 15W無線快充

‧2 x 輸入：AC 110-240V~1.5A(max)、Type-C PD線

‧支援PD充Macbook/iPad/iPhone15/大部分Android

‧15,000mAh大容量電池

‧使用GaN晶片，小體積、高效能

‧4種旅行插頭（英/美/歐/澳），適用於環球大部分地區

‧100-240V環球通用電壓

‧安全認證：CE, FCC, IEC62368-1

‧安全保護裝置：短路重啟/過入過放/輸出短路/保險絲/輸入防反/輸入輸出超壓/短路/過熱保護

‧尺寸 ：79x107x34mm

‧重量：418g

 

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更新時間:2024-07-26 12:14
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