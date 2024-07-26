moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

翔勝視野：準備就緒 迎接大阪世博

【Presented by：WAW Creation】上星期出外公幹給「假冒」商務客位激到一肚氣。

原來很多朋友都有類似不快經歷，真令人無言。經過疫情洗禮後，航空公司面臨激烈競爭，要突圍而出必須不斷進步，提升服務水平，如果只求增加利潤而犧牲服務質素，連最基本的商務舒適都做不到，再加上接二連三的航班延遲，你叫乘客怎對你重拾信心﹖

我自己也是生意人，看到一些公司以賺到盡的手段欺壓消費者會感到氣憤難平，我一直盡心盡力做好自己公司，甚至希望帶動整個行業，最怕被別人拖垮客戶對我們的信任。

Presented by：WAW Creation

 

航空界做好準備

踏入2024下半年，整個關西地區的旅遊業都進入備戰狀態，以迎接明年開幕的世博會。最近當地政商界在大阪舉行「關西三機場懇談會」，商討提高關西國際機場、神戶機場和伊丹機場的吞吐量，同時探討開闢新航線。據日本傳媒報導，關西機場去年的國內線與國際線旅客人數合共超過二千三百萬人次，全年飛機升降接近十六萬架次，預料明年大阪世博將會吸引超過二千八百多萬人次參觀，因此關西地方政府與商界協商，計劃修改關西機場航線。

如果新建議獲得通過，關西機場在未來十年內，航班升降量會逐步增加至每年三十萬架次，每小時的航班升降量會提高至六十架次，換言之達到每分鐘一航班升降，提早為世博做好準備。

 

訂房APP提高競爭力

作為民宿開發和管理公司，我們亦不敢怠慢。最近FMI便推出自家開發的民宿訂房應用程式Okini Home App。

有朋友問我，現時App內只顯示出五幢物業，為何要為區區五幢物業投放大量資源去開發自家應用程式呢﹖這豈非蝕本生意﹖可想而知，我對大阪民宿的未來發展是如何的充滿信心。

的確，我們現時管理的民宿只有三百間，但明年會達到六百間，預計到2025年會超過一千間，難道要等舊有管理系統超出負荷才急急救亡﹖這不是我的作風，也不會是FMI的取向。

由我們來擔當訂房平台，業主可以隨時查看租金報告，又可以省回平台費，更可以回饋租客提供折扣優惠，加強競爭力，對FMI、業主和租客三方都有好處，可樂而不為？

 

堅持最高標準

隨着大阪的投資環境愈來愈熾熱，目前日本樓就像日本菜一樣大受歡迎。市場上人人爭着做日本料理，但質素、價錢、檔次有很大分別。有人做外賣壽司，有人做迴轉壽司，我則堅持要做Omakase，識貨的客人一定吃得出當中的分別。當然，看食評也有人批評一些星級Omakase名過其實，我以前就有同事不愛吃壽司，他說一塊魚加一團飯不值那麼貴，因為他吃不出上等魚肉入口即融的感覺。如果你是這類人，我不勉強你，你可以不幫襯Omakase，但我不會為你改做迴轉壽司，因為創作紅豆軍艦、啫喱壽司並非我專長！

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2370.92371.4
港金2200422011
倫敦銀27.75527.795
鈀金908.0928.0
鉑金937.6945.6
美電7.80697.8074
更新時間:2024-07-26 12:14
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】