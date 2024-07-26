翔勝視野：準備就緒 迎接大阪世博

原來很多朋友都有類似不快經歷，真令人無言。經過疫情洗禮後，航空公司面臨激烈競爭，要突圍而出必須不斷進步，提升服務水平，如果只求增加利潤而犧牲服務質素，連最基本的商務舒適都做不到，再加上接二連三的航班延遲，你叫乘客怎對你重拾信心﹖

我自己也是生意人，看到一些公司以賺到盡的手段欺壓消費者會感到氣憤難平，我一直盡心盡力做好自己公司，甚至希望帶動整個行業，最怕被別人拖垮客戶對我們的信任。

Presented by：WAW Creation

航空界做好準備

踏入2024下半年，整個關西地區的旅遊業都進入備戰狀態，以迎接明年開幕的世博會。最近當地政商界在大阪舉行「關西三機場懇談會」，商討提高關西國際機場、神戶機場和伊丹機場的吞吐量，同時探討開闢新航線。據日本傳媒報導，關西機場去年的國內線與國際線旅客人數合共超過二千三百萬人次，全年飛機升降接近十六萬架次，預料明年大阪世博將會吸引超過二千八百多萬人次參觀，因此關西地方政府與商界協商，計劃修改關西機場航線。

如果新建議獲得通過，關西機場在未來十年內，航班升降量會逐步增加至每年三十萬架次，每小時的航班升降量會提高至六十架次，換言之達到每分鐘一航班升降，提早為世博做好準備。

訂房APP提高競爭力

作為民宿開發和管理公司，我們亦不敢怠慢。最近FMI便推出自家開發的民宿訂房應用程式Okini Home App。

有朋友問我，現時App內只顯示出五幢物業，為何要為區區五幢物業投放大量資源去開發自家應用程式呢﹖這豈非蝕本生意﹖可想而知，我對大阪民宿的未來發展是如何的充滿信心。

的確，我們現時管理的民宿只有三百間，但明年會達到六百間，預計到2025年會超過一千間，難道要等舊有管理系統超出負荷才急急救亡﹖這不是我的作風，也不會是FMI的取向。

由我們來擔當訂房平台，業主可以隨時查看租金報告，又可以省回平台費，更可以回饋租客提供折扣優惠，加強競爭力，對FMI、業主和租客三方都有好處，可樂而不為？

堅持最高標準

隨着大阪的投資環境愈來愈熾熱，目前日本樓就像日本菜一樣大受歡迎。市場上人人爭着做日本料理，但質素、價錢、檔次有很大分別。有人做外賣壽司，有人做迴轉壽司，我則堅持要做Omakase，識貨的客人一定吃得出當中的分別。當然，看食評也有人批評一些星級Omakase名過其實，我以前就有同事不愛吃壽司，他說一塊魚加一團飯不值那麼貴，因為他吃不出上等魚肉入口即融的感覺。如果你是這類人，我不勉強你，你可以不幫襯Omakase，但我不會為你改做迴轉壽司，因為創作紅豆軍艦、啫喱壽司並非我專長！