越南房產點線面：現在還有「買樓就贏」的機遇？

事實上，從1980年代到2018年的約四十年間，可以說是買樓投資的黃金期，「人買你唔買，分分鐘被認為係人生輸家」。而中國主要城市的房地產，亦在21世紀起發生巨大變化，買樓同樣坐等升值、身家倍增，幾乎找不到其他投資方式可以如此穩健普及。隨着樓市泡沫不停脹大，很多人身家水漲船高；不過，音樂椅遊戲始終會停，近幾年市況便完全逆轉，對初出茅廬想投資房地產的投資者而言，無疑少了選擇。

不過，香港人向來聰明敏銳，如果將買樓投資這個方式應用到任何國家地區的不同角落，「買樓就贏」的機遇還是有的。

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踏足越南12年

筆者更認為，今天越南，便存在上述機遇。

當然，在疫情發生後至今，越南房地產的樓價和成交亦不免波動，但以個人的經驗和最新的情況來說，機遇肯定是存在的，只是要懂得如何選擇，如何在風險和機遇之中尋寶。

先說個人經驗吧，筆者是在12年前踏足越南並有幸把握到越南的發展機遇。除了投資房地產，還經營物業管理，並成為港人在越南的投資顧問。話說當年第一次踏足越南開設貿易公司時，市中心沒有街燈、沒有便利店。但之後每次再臨都耳目一新，親睹城市變遷之巨，大橋、隧道、公路、鐵路陸續動工。民眾亦在國家的發展進程中改變：從準時下班急急開着電單車回家，變成投入工作主動加班，力求賺取更豐厚收入，搬進市中心提升居住質素，過更好生活。而最貼身的感受，便是筆者每年要對當地員工加薪10%以上，才能留住人才，可見經濟發展和生活水準提升之快。

今天的正面元素

事實上，越南的勞動力年輕充沛且中英語俱佳，而來自新加坡、馬來西亞、韓國、日本、中國等外資的不斷湧入設廠，亦令越南貿易順差連年增長。另一方面，外資湧入亦帶來了龐大的外國人居住需求，越南政府從2015年7月1日起，便開放予外國人購買房地產。筆者亦從2018年起帶領一批又一批港人到當地投資，八年間雖經歷疫情、美國加息等洗禮，但亦有不少客戶取得豐收的成績。

如果你在數年前，特別是在疫情前購入越南房地產的話，基本上是沒可能輸的，分別可能只是賺多賺少。根據資料，有不少住宅物業的樓價升幅達到50%以上，加上租金回報平均每年亦有7%以上增長，屬於「買樓就贏」的例子呢。

當然，請容筆者一再強調，要達到「買樓就贏」的目的，必須熟悉當地行情、能否找緊時機和如何選擇。

筆者早於數年前已與越南著名的地產仲介Indochine開展交流合作並成為戰略合作夥伴。Indochine的強項是可以提供大量專業資訊，幫助投資者規避置業陷阱並提升放租收益率等一條龍服務。下期便會和大家分享致勝心得。