廣州南沙現樓「珠江‧海御」 千呎海景豪宅 售人民幣228萬元起

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南沙以高科技產業及科研為主，累計引進世界500強企業投資項目超過270個，聚集了雲從科技、小馬智行、鼎飛航空、華科爾、雷迅創新等知名高新企業。現時高鐵已開通香港西九龍至南沙的慶盛站。隨着深中通道開通，配合將於年底建成通車的南中高速（其萬頃沙支線連接深中通道），未來南沙至深圳的行車時間，將縮短至20分鐘內。

除了產業，南沙還有豐富配套，包括中國科學研究院有多個研究所在南沙設立分院。教育方面有港人熟悉的香港科技大學（廣州）、民心港人子弟學校，並有可使用香港的醫療券的中山大學附屬第一（南沙）醫院等。此外，中海寰宇城、星河CoCoPark及悅方城相繼開業，帶來生活便利。

開發商看好南沙灣未來潛力

廣州南沙經濟技術開發區珠江房地產開發有限公司項目總經理曹敏求表示，珠江投資公司成立於1993年，31年來穩健經營，堅持長期主義發展道路，以多元賽道護航發展，以卓越品質穩健前行。珠江投資將目光落於南沙灣的入海口，就是看好南沙灣這一片區未來的發展潛力。現正推出的「珠江‧海御」濱海生活大城，將整體提升南沙海景房居住的體驗感。他更認為，海生活是南沙的核心，是廣州的核心，更是灣區的生活所向。

廣州交投火熱 政策利好南沙

美聯中國珠海、中山、江門、香港大灣區總部董事總經理林世昌指，項目位處明珠灣及南沙灣的雙灣交匯，核心地段；市政配套成熟，滿足日常生活所需，亦可享受城市發展的紅利，增值潛力非常之大。他透露，廣州的樓市非常火爆，2024年上半年廣州一手單位成交量達到28,094套，二手單位成交量亦達到50,111套，廣州人口1,882萬，2024年上半年的GDP達到1.43萬億元，可見廣州在經濟體量及人口對住房需求非常之大。

「南沙多項政策對港澳人士置業、工作、讀書及稅務都有最大優惠，是廣州其他區域所沒有的。」林世昌續稱，今年5月28日新政落地，將首付調低至15%，亦取消房貸利率的下限，四大行的按揭利率為3.1%，是一個很吸引的貸款利率水平。7月5日亦放寬對港澳台及外藉人士的購房限制，南沙仍然是廣州區限購的區域，只可購買一套120平方米以下的單位，120平方米以上則不設限購。他相信在這些利好消息支持下，廣州樓市會進一步看好及穩定。

生活及休閒度假之選

「珠江‧海御」擇址南沙灣入海口稀缺海景地塊，擁南向望海景觀。直線距海僅約100米，下樓即可漫步約4.5公里濱海超級堤。

項目匯聚南沙一半以上的高端濱海休閒配套，集結國際標準36洞的南沙高爾夫球會、內地首家榮獲五金錨獎的南沙遊艇會、郵輪母港、南沙大酒店、南沙花園酒店等豪華配套，囊括蒲洲花園、天后宮、濱海公園等度假旅遊資源。此外，項目配建30個班小學、15個班幼稚園。周邊名校雲集，包括南沙小學、南沙一中、廣州外國語學校附屬學校南沙校區、廣州市第二中學南沙天元學校、廣州市英東中學等。

項目造景園林以「現代度假感海岸生活」為設計理念，匠心打造集公園式、現代風和藝術化於一體的親海園林，配備立體泛會所空間，三大主題架空層及三大功能空間，打造廣州高奢交際平台。豪宅設計邀得國際豪宅設計專家SHING & PARTNERS漢森伯盛國際設計集團傾力打造，獨創點式+U型曲線佈局，超百米樓間距，最大化景觀面；9成戶型直面大海，視野無界，擁攬一色海天。

首推20個精選單位

「珠江‧海御」合共959戶，此次香港首推20套精選單位，建築面積為110至140平方米。項目將於8月31日（星期六）於旺角康得思酒店42樓舉辦研討會。

報名熱線：2388 7800

長期展銷廳：九龍尖沙咀科學館道14號新文華中心B座7樓717室

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