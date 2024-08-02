澳門快訊：酷玩澳門市集

「酷玩澳門市集」於議事亭前地的利斯大廈展覽廳舉行，設有多個攤位售賣文創產品、手工藝品和輕食等，活動期間將安排表演和工作坊，更有澳門旅遊吉祥物「麥麥」與大家見面拍照。另外，活動期間利斯大廈建築物亦會設置以「麥麥」為主題的大型裝置，打造嶄新「打卡點」。

日期：8月1日至12月1日

時間：逢周五、六及日 下午2時至晚上8時

地點：利斯大廈展覽廳

票價：免費

網址：www.macaotourism.gov.mo

主辦機構：澳門特區旅遊局

查詢：（853）2833 3000 / 2831 5566

電郵：mgto@macaotourism.gov.mo

Presented by：WAW Creation

2024新橋七夕仲夏旅遊體驗

新橋區互助坊會多年來都會在七夕佳節舉辦活動，讓市民和旅客一起感受節日氣氛。今年的活動將包括有市集、拜月儀式、工作坊及體驗活動等。

日期：8月1至18日（詳情可向主辦機構查詢）

新橋傳統之夜：8月9日 晚上7時至9時30分

乞巧創意市集：8月9日 晚上7時至9時30分

8月10日至11日

下午2時30分至晚上9時30分

新橋七夕之約：8月10日

下午2時30分至晚上9時30分

地點：新橋花園

票價：免費

主辦機構：新橋區坊眾互助會

查詢：（853）2832 4622

電郵：sankio324622@macau.ctm.net

大灣區（澳門）國際藝術節

首屆大灣區（澳門）國際藝術節將透過音樂展演、藝術展覽、大師班、工作坊以及其他相關活動，以藝術為載體搭建不同文化間的橋樑，促進區域內年輕藝術家之間的文化交流。表演及工作坊日程，可向主辦機構查詢。

日期：8月17及18日

地點：銀河國際會議中心

票價：MOP250

（票務詳情請聯絡主辦機構，或於現場購票）

主辦機構：澳門福建婦女聯誼總會、澳門藝術教育促進會、亞太教育文化交流協會、亞洲鋼琴教師協會（澳門）、澳門漫畫從業員協會

查詢：（853）6801 7929

電郵：diyiedu@icloud.com

蛋形蛋語 沉浸式藝術體驗

是次展覽分為兩部分，第一部分為首次來澳並首次於室內展示的著名公共藝術裝置作品《太陽蛋從天而降》，該作品由著名荷蘭藝術家亨克‧霍夫斯特拉（Henk Hofstra）創作；第二部分則是異想天開和十分值得打卡的「蛋屋」裝置，首次來到澳門的「蛋屋」由一群來自美國紐約的藝術家和設計師共同打造，透過沉浸式的環境、互動展品和俏皮的美學，為訪客創造了獨特而引人入勝的藝術體驗。

主辦機構：銀河娛樂集團

日期：8月1至10月7日

太陽蛋從天而降

時間：全日開放

地點：「澳門銀河」銀河時尚匯

蛋屋

時間：上午10時至晚上10時

地點：銀河藝萃

票價：免費入場

查詢：（853） 2888 0888

電郵：info@galaxyentertainment.com

網址：www.galaxymacau.com/zh-hant/

eggspression-immersive-art-experience

第一屆澳門國際兒童藝術節

第一屆澳門國際兒童藝術節融合表演藝術、百老匯音樂劇、藝術展覽、電影放映、大師班、工作坊及藝術嘉年華等豐富元素，以9大版塊、45個項目逾一千場演出及活動鼓勵家庭與兒童共同近距離、多視角、全感官接觸藝術。

日期：8月1至9月1日

網址：www.icm.gov.mo/micaf

購票：www.macauticket.com、廣星24小時訂票熱線；其他票務詳情請查閱官網

主辦機構：澳門特區文化局

查詢：（853）8399 6699

電郵：micaf@icm.gov.mo

2024年「大灣盃」跆拳道 國際系列賽－澳門站

今屆比賽項目包括搏擊比賽、品勢比賽、跆拳道舞、功力擊破、電子競速等，匯聚各地跆拳道好手展示才華及交流技術。

日期：8月24及25日

時間：上午8時30分至下午6時30分

地點：塔石體育館A館

票價：免費入場

主辦機構：澳門賈立賢體育會、澳門跆拳道俱樂部

查詢：（853）6881 5102

電郵：mrjsportsassociation@gmail.com

（資料來自澳門旅遊局）