澳門快訊：酷玩澳門市集

【Presented by：WAW Creation】酷玩澳門市集
「酷玩澳門市集」於議事亭前地的利斯大廈展覽廳舉行，設有多個攤位售賣文創產品、手工藝品和輕食等，活動期間將安排表演和工作坊，更有澳門旅遊吉祥物「麥麥」與大家見面拍照。另外，活動期間利斯大廈建築物亦會設置以「麥麥」為主題的大型裝置，打造嶄新「打卡點」。
網址：www.macaotourism.gov.mo
查詢：（853）2833 3000 / 2831 5566
Presented by：WAW Creation
新橋區互助坊會多年來都會在七夕佳節舉辦活動，讓市民和旅客一起感受節日氣氛。今年的活動將包括有市集、拜月儀式、工作坊及體驗活動等。
日期：8月1至18日（詳情可向主辦機構查詢）
新橋傳統之夜：8月9日 晚上7時至9時30分
乞巧創意市集：8月9日 晚上7時至9時30分
查詢：（853）2832 4622
首屆大灣區（澳門）國際藝術節將透過音樂展演、藝術展覽、大師班、工作坊以及其他相關活動，以藝術為載體搭建不同文化間的橋樑，促進區域內年輕藝術家之間的文化交流。表演及工作坊日程，可向主辦機構查詢。
主辦機構：澳門福建婦女聯誼總會、澳門藝術教育促進會、亞太教育文化交流協會、亞洲鋼琴教師協會（澳門）、澳門漫畫從業員協會
查詢：（853）6801 7929
是次展覽分為兩部分，第一部分為首次來澳並首次於室內展示的著名公共藝術裝置作品《太陽蛋從天而降》，該作品由著名荷蘭藝術家亨克‧霍夫斯特拉（Henk Hofstra）創作；第二部分則是異想天開和十分值得打卡的「蛋屋」裝置，首次來到澳門的「蛋屋」由一群來自美國紐約的藝術家和設計師共同打造，透過沉浸式的環境、互動展品和俏皮的美學，為訪客創造了獨特而引人入勝的藝術體驗。
蛋屋
查詢：（853） 2888 0888
電郵：info@galaxyentertainment.com
網址：www.galaxymacau.com/zh-hant/
eggspression-immersive-art-experience
第一屆澳門國際兒童藝術節融合表演藝術、百老匯音樂劇、藝術展覽、電影放映、大師班、工作坊及藝術嘉年華等豐富元素，以9大版塊、45個項目逾一千場演出及活動鼓勵家庭與兒童共同近距離、多視角、全感官接觸藝術。
網址：www.icm.gov.mo/micaf
購票：www.macauticket.com、廣星24小時訂票熱線；其他票務詳情請查閱官網
查詢：（853）8399 6699
2024年「大灣盃」跆拳道 國際系列賽－澳門站
今屆比賽項目包括搏擊比賽、品勢比賽、跆拳道舞、功力擊破、電子競速等，匯聚各地跆拳道好手展示才華及交流技術。
主辦機構：澳門賈立賢體育會、澳門跆拳道俱樂部
查詢：（853）6881 5102
電郵：mrjsportsassociation@gmail.com
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