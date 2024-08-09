華發「科技+新一代好房子」 港人珠海置業「強心針」

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8月2日下午，一場以「影響力投資迎向可持續未來」為主題的高峰會論壇展開，珠海市人民政府副市長黃振球、香港金融發展局主席李律仁、中銀人壽執行總裁鄧子平等上台致辭，從多角度探討「黃金一代」的發展與未來。李律仁指出，影響力投資以目標為本，無論是甚麼資產，重點是對解決社會問題有沒有影響力。未來社會需要甚麼，就早著先機投資未來會賺錢的項目。

黃振球指，珠海與香港距離接近，有很多共同問題要面對。他分享珠海針對老齡化問題的工作，包括建設良好的安老院舍，為在家養老的長者提供送餐服務，並於鄰近地方設立長者飯堂，設手機應用程式提供對接服務等。居住方面也推出適老化住宅，在單位內布置眾多自動化設備，照顧行動不便的長者，現已在華發新一代好房子做到。

華彩珠海 發現美好

8月3日下午，由華發股份與珠海市民政局、珠海市招商署聯合舉辦的「華彩珠海 發現美好」灣區繽紛生活發布會開場。珠海市民政局黨組書記高宏偉、珠海市招商署副署長李俊霞等嘉賓出席，分享珠海城市魅力和投資吸引力；華發現代服務公司總裁助理孫磐石、華發股份珠海大區市場行銷部總經理杜曉暉則為全場來賓描繪出一張張令人嚮往的高品質人居藍圖，建立「置業在珠海·生活在華發」的美好共識。

建設美好生活

珠海華發集團有限公司組建於1980年，與珠海經濟特區同齡，是珠海最大的綜合型國有企業集團和全國知名的領先企業。2023年全年流量銷售近1,260億元（人民幣，下同），位列中國房地產百強企業TOP11。在珠海市場，華發半年度流量銷售超100億元，佔有率近50%，香港客戶成交環比提升35%，是代言珠海樓市的三冠王。

今年，華發在業內首次發布「華發科技+好房子產品體系技術標準」，將鴻蒙系統、無人機配送等AI時代科技植入新一代好房子，為中國房地產行業高品質發展新模式、引領新質生產力發展打造「珠海範本」。未來將繼續秉承「品質中國 匠心築家」的品牌理念，加快住宅及創新人居建設，升級城市美好生活。

3天活動中，華發展廳參觀登記客戶超過300組，參展的金灣華發新城、華發四季雲山、華發灣璽壹號、琴澳新城|天鑾4大當紅作品，推出為港人定制的重磅優惠政策，滿足不同需求的跨境置業夢。

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