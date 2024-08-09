moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

個人理財 > 活在灣區

深圳內望：政策平靜 觀望者眾

【Presented by：WAW Creation】住建局資料顯示，7月深圳一手住宅網簽2,616套，環比下滑10.6%；二手住宅過戶4,573套，環比增長9.6%，過戶套數創近39個月新高。從錄得量看，7月深圳二手房錄得5,381套，為近42個月最高。

【Presented by：WAW Creation

 

7月深圳政策面平靜，跟房地產有關的是新房需要項目封頂後才能放款，進一步加大開發商的資金壓力，開發商暴雷風險加大。雖然跟客戶沒有直接關係，但實際不利於客戶買新房，信心有點回落。另外，7月銀行降息，反映到市場有個過程，不會說利率降低市場馬上就會有變化，要累積到某個點才會從量變到質變。

7月利好因素是降息，利空是封頂後放款。這兩個因素對買房的影響不是特別直接，總體需求釋放力度有限。對新房來說，現在總體銷售情況不太理想。但一些優質房源，即核心地段、品質好的項目，還是很受歡迎。例如6月底中海超總項目；7月中旬海德園，是今年第一個日光的項目；還有月底寶安中心的閱臻府，賣的也很好，特別是最大的戶型，最貴的單位，反而基本都賣光了。

 

市場兩極分化

很明顯感覺到，現在市場兩極分化嚴重，一方面高檔的、優質的房源，還是很受追捧。另一方面剛需市場，價格很便宜，表現也不錯。反而中間層客戶觀望情緒最為嚴重，沒有中間力量的支持，整個市場形成不了閉環。現在經濟形勢不佳，受影響最大的也是中產階級，市場中間層有點不給力，拖了後腿，房地產鏈條沒法形成良性迴圈。中間斷層，也造成了市場一二手成交量的反差。

買新房，某種程度上投資的成分大過自住。由於是期房，從購買到使用最少要一年以上。現在存量房比新房要好，從剛需層面來說馬上就可以用，而新房有交付風險，存量房眼見為實。所以要居住成熟，一般是買存量房。新房一般是買未來，買規劃。現在存量房愈來愈受市場歡迎，導致新房銷售壓力更大。

 

預估未來市場將逆轉

香港境外財富增長比較快，去年已經來到世界第二。趨勢不變的話，最快今年就會到世界第一。同時，很多香港家族辦公室、境外資金，通過前海等管道回到內地尋找投資機會。最近我們接觸到一些大宗交易或者豪宅客戶，發現有些資金是在香港匯進內地。如果資金回流，外資增加，加上內地政府放水，對資產價格也會形成支撐。此外，降利率是趨勢，美國可能在9月減息，中美息差會令到中國也有減息空間。如果美國減息，中國就更加有條件減息。

未來整個市場會發生逆轉，大環境趨勢將會是資金增加，利率降低。對於房地產市場絕對是利好，買房首付愈來愈低，供樓壓力愈來愈小，借錢比較容易，也更加划算。因此，在可見的未來，應該是上車最容易的時期，加上房價已經調整到合理水準，房價見底回穩是市場共識，綜合考慮，確實是入市買房的很好的時期。

 

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/

金價市況
永豐金融集團
商品買入賣出
倫敦金2425.32425.8
港金2251522522
倫敦銀27.61527.655
鈀金923.5943.5
鉑金938.2946.2
美電7.79837.7988
更新時間:2024-08-09 10:04
資料延遲最少15分鐘
資料由永豐金融集團提供 【免責聲明】