生物科技可聚焦「治未病」 走出「象牙塔」 一起說好故事

BIOHK香港國際生物科技論壇暨展覽將於9月11至14日，假香港會議展覽中心舉行。于教授透露，今年將以治未病及中西醫結合為焦點之一，會有多位業內專家包括內地教授前來演說，亦有北京中醫藥大學團隊參與。期望生物科技業界到來分享相關產品及研究成果，讓大眾了解更多。

還有，除了業界的研討會，一連四日展覽，將開放給公眾參與。

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全球人類都追求健康身體，防病於未然。于常海教授表示，疾病影響個人健康及財政，為政府醫療開支造成壓力。要維持健康，就要科技的參與。市面上有各種保健產品及品牌，多得令人感到「一片混亂」，是時候給香港人認識更多。他強調，各廠家可通過BIOHK宣傳，向市民作出詳細介紹。

中醫藥重視「治未病」，強調保健防病。于教授指，西方的維他命、NMN等，也是治未病的一種。不管東方或西方的藥物，也要讓市民認識清楚，期望中西醫、科學家、大健康的業界前來分享，令香港在亞健康及治未病方面更顯科學性。此外，大家都關注長壽問題，但東西方取向有所不同，可以互相參考，因此BIOHK亦設有長壽的專題以便交流探討。

中西醫結合 聚焦乳癌及糖尿病

中西醫結合是香港及內地主流趨勢，現時內地已有一套良好的中西醫結合模式，但香港仍在摸索發展階段。于教授表示，中西醫結合非常重要，但中西雙方好像談不攏。事實上，所有醫學是為人類好，科學未能解釋的，不代表不科學。「醫學全部是科學。」他認為中西醫該如何結合，香港社會需要想清楚。

BIOHK讓參加者認識中西醫的各自優勢。于教授透露，論壇將設有中西醫互相了解的環節，聚焦乳癌及糖尿病，並有主題演講探討中西醫結合的問題，剖析雙方不能溝通的原因。他強調，世界正在開放，現時也有西醫為病人針灸，重點在於如何更快令中西醫結合實現。而科技最終是造福病人，要讓病人不用受門戶之見影響，得到最適合的治療方法。

讓市民了解研究工作

自2015年成立創新及科技局（現為創新科技及工業局）至今，政府已投入接近2,000億元支持創科發展。于教授感謝政府對生物科技的支持，但他認為，資金投放在大學及研究項目，市民卻不知道內容，會造成分化。最佳方法是獲得資金的機構，通過展覽向市民講解工作內容，不能在「象牙塔」內做事。他相信市民知道研究用途後會予以支持，市民對科技認識更多，香港作為國際創科中心亦更實至名歸。因此，推動生物科技應為「官產學研投用媒」，需要媒體參與宣傳，通過香港引領生物科技及中西醫結合的國際化發展。

「有人說大學在象牙塔內做科研」，于教授強調，研究人員應走出「象牙塔」給市民開眼界，明白這些工作是值得驕傲的，同時可吸引學生選修相關科目，對學校收生也有幫助。為此，BIOHK設有科普日給學生參與，分享業界最新發展及科研成果。

毋忘「轉化」

生物科技講求「轉化」，要將研究轉化成產品，才可以造福市民。于教授指，研究生及教授發表文章，參加專業會議，就是為了向業界分享研究內容。然而生物科技不止業界及學界要知道，商界及政府也要知道。需要關注「做生意」最重要的市場學，否則難以成功。透過BIOHK這類平台，研究人員可通過參與展覽尋找到投資者，遇上「伯樂」。

協助籌備BIOHK的香港生物科技協會項目經理曾瑞英博士亦強調，大學取得政府資源，只向政府報告是不足夠，應讓市民知道工作內容。她認為很多教授專注學術，單純以為做出成果，就可以推出市場，不清楚由研究到商業化，仍有很大段路要走。BIOHK將有很多投資者參與，是推銷產品，尋找機遇，找到項目投資者的理想平台。此外，BIOHK這個舞台也向國際開放，能讓國際知道香港在生物科技的工作及成果。

BIOHK2024將有多位重量級嘉賓參與，焦點內容豐富。目前已有GSK、AstraZeneca、Pfizer、國際學術期刊《Science》及《Nature》等多家來自海外的龍頭企業和機構參與；香港醫務衛生局局長盧竉茂、葛蘭素史克GSK主席Jonathan Symonds爵士、中國科學院院士高福教授、科技企業家原丈人、香港中文大學醫學院副院長盧煜明教授等邀應邀出席，並有復旦大學、北京中醫藥大學、以及眾多投資者參加。內容涵蓋細胞治療、人工智能結合生物科技、申請FDA方法等各個範疇，比去更多元化及國際化。于教授強調：「可在這個舞台說好香港生物科技故事，讓內地大學及公司來香港，說好內地生物科技故事。」

BIOHK香港國際生物科技論壇暨展覽

日期：9月11至14日

地點：香港會議展覽中心

棄保守觀念

很多從事科研工作的研究人員，都不習慣將研究內容公開分享。于教授表示，很多研究人員認為「有麝自然香」。所有科學家主持的公司都存在這個問題，覺得做好產品，自然會有人購買。但這是錯的，商界會看團隊是否活躍，是否懂得做生意。他直言，歐洲的生物科技發展較美國遲了20年，就是認為教授出來開公司「很衰」，博士畢業後到藥廠工作而不留在學校任職就像「失敗者」——這些保守傳統觀念引致。

他坦言，香港最初也不容許教授出來做生意，開公司。他當初開設生物科技公司給學生參與，也只能一星期參與一日。到公司有良好發展，他只好辭退大學的工作，專注公司發展。但當時北京的大學容許他兼顧大學及公司工作。美國史丹福大學更讓教授停薪保留實驗室，以專注公司發展，三年後待公司運作良好，可再重回大學工作。不過，現時香港在教授開公司這方面，已持較開放的態度。