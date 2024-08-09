市場信息：「印象中國」2024短視頻徵集 以鏡頭為筆 展示中國魅力

活動將會評選出「印象中國」最佳短視頻30個，「印象中國」優秀短視頻60個，「印象中國」入圍短視頻110個，並頒發榮譽證書。此外，根據作品等次和品質，視頻創作者最高可獲得人民幣10,000元的專項扶持資金。

Presented by：WAW Creation

八月底截止 九月下旬揭曉

活動自6月啟動以來，據知已獲得來自海內外眾多創作者的積極回應，目前已收到來自中央媒體、省級主流媒體、高等院校、拍客達人的優秀作品千餘條。組委會並將於9月下旬舉辦「印象中國」短視頻徵集活動評選揭曉暨集中展示發布儀式，讓創意與才華得到認可與展示。10月起，優秀作品更將在中國記協官網和國內主流新媒體平台集中展播，讓更多人領略「印象中國」短視頻的魅力風采。

一、徵集時間：即日起至2024年8月31日

二、徵集對象 ：徵集展示活動面向港澳台青年人和在華工作、學習、旅遊的外國人士以及內地主流媒體、專業機構、社會組織、短視頻平臺、拍客達人、普通網友等廣泛徵集短視頻作品。

三、徵集內容：徵集展示活動以「印象中國」為主題，創作方向包括以下6個方面：

1. 同看九州新變化——光影show變遷。聚焦高品質發展，從中國經濟、科技、民生等方面，見證中國的發展脈動和時代前行的步伐。

2. 感觸中華文化風——光影show傳統。聚焦中華優秀傳統文化，講述個人與中華文化之間的故事，展現中華文化的獨特魅力。

3. 相約河山好光景——光影show美景。聚焦大美風光，用光影畫卷呈現中國的自然生態之美、城鄉宜居之美、綠色發展之美。

4. 品味街巷煙火氣——光影show風味。聚焦社會生活，跟隨鏡頭走進街巷，透過各地的美食之鮮、市井之韻以及人們安居樂業的生活態度，抒發對未來的美好期待。

5. 致敬最美奮鬥者——光影show人物。聚焦典型人物，描繪時代的先鋒，講述個人或集體的奮鬥故事，致敬每一位了不起的追夢人。

6. 和美與共新江蘇——光影show鄉情。聚焦濃濃鄉情，從江蘇出發，感受吳韻漢風，走進大江南北，紀錄家鄉故土的美好和溫情。

重點活動安排

徵集審核（6-8月）：全網上線「印象中國」2024短視頻徵集展示活動的申報管道，進行線上徵集。同時，採取技術和人工審核相結合的方式，去除不符合申報資質要求的作品。

采風活動（7-8月）：定向邀約港澳台青年人和外籍人士到江蘇各地進行文化交流和短視頻采風活動，創作短視頻作品參與徵集展示活動。

初評（9月上旬）：初評委員會根據評審規則從所有作品中評選出1,000件作品，形成初評名單。

複評（9月中旬）：複評委員會根據評審規則從初評作品中評選出200件作品，形成入圍名單。

終評（9月中旬）：終評委員會根據評審規則從入圍作品中評選出優秀作品60件和最佳作品30件。

發布儀式（9月下旬）：舉辦「印象中國」短視頻徵集活動評選揭曉暨集中展示發佈儀式，對入圍、優秀和最佳作品進行發佈和展示，頒發榮譽證書及扶持資金，舉辦創作分享交流。

專題展映（10月）：組織最佳和優秀短視頻在中國記協官網、荔枝新聞、inJiangsu我蘇等新媒體平台集中展映。

活動報名公告：

https://m.jstv.com/h5/20240612yxcn/index.html