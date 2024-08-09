灣區速遞：全球微粵曲大賽 第六屆演唱賽香港賽區選拔賽 8月底截止報名

歷屆「演唱賽」參賽人數不斷創新高，共吸引全球近萬名選手報名參賽，評出金獎、銀獎、銅獎、網絡人氣獎等100多項獎項。第六屆演唱賽將秉承「以曲會友、聯四海知音，交流技藝、承傳統文化」這一大賽宗旨，繼續發掘及培育一批粵曲演繹的優秀人才，再掀傳播嶺南文化新熱潮，並為全球的戲迷曲友奉獻一場高水準的視聽盛宴。

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「全球微粵曲大賽第六屆演唱賽香港賽區」屬大賽賽區之一，在香港範圍內舉辦初賽、複賽、準決賽和決賽，選拔若干名優秀選手參加大賽總決賽。

參選曲目：可在歷屆微粵曲作品創作賽的作品（共68首）中選擇其中一首，作品名單請關注「南方生活廣播微信公眾號」-微粵曲，也可另選其他曲目。

參賽曲目時長：海選、初賽及複賽為獨唱（1人）3分鐘、合唱（2人或以上）5分鐘；決賽及總決賽每首參賽曲目均為3-6分鐘

評分規則：以選手的音準音色、板式節奏、行腔吐字、感情處理、表演台風、創新創意等方面為評分參考。

獎項：香港賽區決賽評選出金、銀、銅等獎及優秀獎、最受歡迎獎、優異獎、最佳台風獎、最具潛質獎等若干名獎項，所有獎項頒發證書、獎盃。

各組成績首三名選送參加廣州大賽組委會舉行的全球微粵曲大賽演唱賽總決賽暨頒獎典禮。

大賽組委會根據各賽區決賽勝出的選手名單，綜合評選出進入總決賽的參賽者名單。在總決賽頒獎典禮上隆重向獲獎選手頒發證書、獎盃等，並特邀表演嘉賓作表演。

香港賽區賽程

報名截止日期：8月31日

海選、初賽及複賽：9-10月

準決賽：10月27日（星期日） 下午13:00 - 17:00

決賽：11月3日（星期日） 下午13:00 - 17:00

比賽地址：九龍廣播道30號廣播大廈1號錄音室

總決賽頒獎典禮：11月下旬至12月上旬

參賽資格：演唱賽分青少年組（18歲以下）、成人組（18歲及以上）。香港賽區報名者須持有香港居民身份證，不限年齡、性別、職業。

主辦：香港電台第五台、明報

聯合主辦：香港日興文化發展促進會

支持單位：中國文學藝術界聯合會香港會員總會、中國曲藝家協會香港會員分會、香港粵劇演員會

協辦：香港愛心傳送、香港《戲曲之旅》、香港戲曲促進會