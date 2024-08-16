電子數碼時代水之道 MOMAX鄭冬生 順勢而為 打造新產品新體驗

事實上，無論做人做事，順着潮流大勢，往往是行穩致遠的關鍵。

手提智能電話在90年代開始興起和普及，主流之勢席捲至今，已成為每個人的生活必需品，時尚的產物。

走在潮流之中的鄭冬生，1999年起投身電子產品行業，並在2003年創立MOMAX「摩米士科技（香港）有限公司」，從手提電話到智能家居，他一直順應時代發展，通過創新研發，為電子產品市場激起無數浪花，為用戶帶來更多新體驗；但當中少不得的，還有務實而行。

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MOMAX創辦人及行政總裁鄭冬生在2020年獲得香港年青工業家榮譽，由他帶領的公司產品也屢獲國際殊榮。

鄭冬生的故事，由曾經風靡手機行業的Nokia開始。

初心：超越原廠

Nokia手機絕對是劃時代的產物，是當年每個人都渴望擁有的潮流產品。年輕一代或許不知道，現在的手機內置電池，但在當年是可以換電的。由於電池電量有限，很多手機用戶都得配備兩三「粒」電池。鄭冬生留意到市場需要，推出了非原廠的代用電池，並且創新電池容量，由當時只有800mAh提升至1,000mAh，號稱可用電時間比原廠更長，價錢也相對相宜。

「當時想法是不可跟原廠一樣，一定要有突破。如果產品沒有創新及特色，就只能在成本及價錢上競爭，這樣就很難展示出產品的價值。」鄭冬生認為，一定要做與眾不同的事，要冒險和探索，當中要有膽識，願意嘗試及堅持。「這是創業階段比較成功的策略，用戶都願意為創新和技術『埋單』。」

突破：創新「蘋果」外置充電池

手機產品迭代迅速，技術和法例也不斷更新，必須與時並進才能生存。「Apple（蘋果公司）」時代降臨，為行業及MOMAX帶來新衝擊。「當時Apple推出iPhone第一代及第二代3G，玩法完全不同。」鄭冬生自言當時年輕又肯試，在Apple推出第一代iPhone時，他們已研發外置充電池。

iPhone是蘋果公司推出的第1代智慧型手機，2007年1月9日正式發布全屏幕沒有鍵盤的設計，在業界引起哄動。雖然當時iPhone未有現今王國版圖，市場上亦有各類手機品牌產品，但鄭冬生已看出技術發展的前瞻性，將逐步向網絡、視訊、拍攝提升等方面發展，而當中電池還是最重要的。因此MOMAX通過研發，推出4,000mAh的外置充電池，立即引起良好的市場回響，產品銷售至全世界。「當時Apple問我們，會否成為他們授權的商業夥伴。」鄭冬生坦言，這是公司通向世界的門票，由當年取得授權開始，一直與Apple合作至今。

MOMAX除了在充電池領域，也使用各種優質物料及技術，推出眾多與手機相關的產品，包括充電線、手機殼、適配器等各種創新、實用及時尚的產品。「MOMAX作為夥伴一直跟隨Apple一起發展，也跟華為、Samsung等合作成為授權夥伴。同時市場有Android、Microsoft等不同技術，電子產品以外也有能源車Tesla，公司一直尋求不同產品方向的發展。」

生存：最重要

很多人創業初期都有遠大目標，想像美好。鄭冬生坦言，「事實很殘酷，創業初期要生存，經營及發展業務是首位。」他不諱言，當時很難有很長遠計劃，遇到生意問題已難以面對，更遑論長遠投資。所以專注生意發展，快速響應市場需求是當時的生存之道。往後公司發展至一定程度，需要考慮長遠發展，令業務更有價值、使命感和願景，才需要取得企業、品牌或設計的獎項，作為長期發展的策略。

策略：做好自己

行業發展迅速，市場競爭不斷。每年都有新技術、新應用及新需求。鄭冬生表示，「市場多元化，我們不可能全部參與，只能設定位，在此之下與消費者分享及傳遞產品的信息及想法，因此會先在內部做好產品計劃、管理細節，以便向用戶傳達清晰內容，說出我們和故事。」他強調，競爭不是要打倒對手，而是要創造新的價值，給用戶新的體會。這樣自然會有自己的生存機會，有自己的一席之地。他慶幸現在很多用家都感受到MOMAX產品「更好、更靚」。

香港品牌 逾廿載經營 國際發亮

「MOMAX IS HONG KONG，一同創造香港故事。」鄭冬生強調，每個產品都有其生命、故事、原因和需求，要將產品故事傳遞給用家知道。他很高興可用「香港品牌」向全世界介紹，而不會輸蝕，並得到信任及欣賞他們對創意、品牌及品質的追求。「我們有穩定業務，研發技術又與業務有關，商業化難度不大。但如何成為有價值的商品，別人願意購買才是最重要。」他坦言，「不急但要快」，要很小心及嚴謹去令技術商品化，不能只顧及技術，而忽略用戶感受，否則會很容易失敗。

做創科，容易出現「高山低谷」，鄭冬生以平常心面對用戶、投資和危機，做好自己，不斷改善，精益求精，做一個「靠得住」的品牌及產品。「我不斷提醒自己、部門和同事，有各種原因會令決策出現偏差，必須要做好個人管理。」所以他持續提升公司管治，聘請價值觀一致的人才共同推動發展。管治上也給予出錯的機會，設法解決及杜絕問題發生，以善意及正面的態度，理解客戶及投資者的意見。他坦言，「這是無止境的。」

MOMAX在香港、內地及台北有不同團隊分工，負責創新研發、商品化及品牌推廣等不同工作。鄭冬生表示，內地有很好的生產基地，特別是消費電子設備，公司得益內地豐富的供應鏈及生產基地的能力，跟廠商及合作夥伴一起加快速度，做好研發、做好產品。他亦不排除將來會在東南亞地區設立生產基地。

科技與文化融合

MOMAX的產品設計用上很多香港元素，最近推出的Flow Series-水系列，以「上善若水」為設計理念，充滿哲學意味。

「大家每日也要飲水和充電」，水系列不只科技，也有文化理念。產品設計及包裝有香港元素，三點水及路牌也成為設計一部分。系列當中的「1-Power Flow Pro 5000mAh MagSafe 磁吸流動電源」，以成為全世界最靚的充電器為目標，有其標準及風格品質追求，擁有獨立設計的語言和創意。雖然不是蘋果公司的產品，但得到它的認證，可在內地約5千間APPLE專賣店上架銷售。

此外，MOMAX也與煤氣公司合作，為他們製造煤氣爐的充電池，滿足ESG要求。「一年可幫香港節省三百萬粒電。」

携手大學及科研機構 創新產品性能

MOMAX在市場做出成績，有大學主動接洽進行技術合作。MOMAX過去兩年與香港理工大學合作，將取得日內瓦國際發明金獎的殺菌技術應用在產品上。又與香港城市大學合作進行環保材料研發，利用新材料將吸濕性能提升，預計一兩年可將技術商品化，令產品有更多賣點。此外， MOMAX更與瑞典公司合作，發布用手勢控制拍攝的產品。

「要多方面合作，最終才有好的產品。」鄭冬生一如既往，勇敢面對、擁抱和探索新事物，今年還將有AI的應用項目推出市場。「我們需要以開放思維認識全世界科創人才，取得合作機會，所以會看很多展覽會，與很多人討論，藉此得到啟發性和合作機會，為公司帶來商機。」

國際獎項：業界和市場的認同

「解決用戶痛點及令場景更加舒適、流暢及便利，是我們關注點。」鄭冬生坦言，開發產品原意是為用戶解決問題，日常生活使用手機、平板電腦，或在旅途上遇到的問題或場景，如何解決或改善，令用戶覺得舒適和便利是重點。「獎項只是獎勵。」

MOMAX推出全球領先的創新產品，無論工業設計、技術及應用，都走在行業最前，贏得不同國際獎項，包括贏得有設計界「奧斯卡」之稱的iF Design Award及Red Dot Design Award兩大國際設計獎。鄭冬生回想在2004年首次贏得Red Dot Design Award很感鼓舞。「令我們更加決心做好企業經營、產品設計和品牌。」他認為獎項能令商業夥伴對公司的創新設計及價值觀更有信心和認同感，對品牌宣傳、推廣及銷售絕對有幫助，消費者也願意為好設計「埋單」。

開拓：智能家居市場

智能手機產品市場廣闊，但只是生活的其中一個場景。回到家中放下手機，又會是另一個生活場景的開始。

因此，今日的MOMAX，除了手機產業，在智能家居（Smart home）也有所發展和部署。「智能家居發展多年仍未普及。Google、小米、Apple、Samsung、HKT、HKBN等品牌都有推動智能家居，但生態上要有我們這類硬件廠商或品牌商一起支持，才能令消費者意識到有此需要，放心使用新技術。」

MOMAX 在2019年發布MOMAX Smart，推出智能燈、智能空氣淨化機等產品。鄭冬生不諱言，當時推動得很慢，要花很多時間在門市向用家介紹，用戶又半信半疑。但疫情令智能家居生意得到突破發展，因為智能空氣淨化機有剛性需求，可在回家前預先殺菌、監察空氣質素等。部分產品更列入食環署認證，在酒店、食肆、大學、診所均有使用，推動智能家居逐漸普及。

充分產品支持

「要有特別賣點，用家才會嘗試。」鄭冬生坦言，智能家居絕對是新挑戰，涉及不同場景，例如智能照明、智能安房，智能健康、智能環境清潔。對MOMAX也是全新領域，幸好有專家同事、良好的供應鏈資源、良好的技術合作夥伴一直支持。

智能家居發展一直「不溫不火」，鄭冬生認為，產品要在不同生態上通用，才是消費者願見的事。他們投放時間拍片、路演、進行技術支援，教用戶連結各種設備，期望令消費者理解及參與。MOMAX至今共推出60多款智能家居相關的產品。他期望將來推出更多不同產品，可豐富智能家居場景，達到全屋智能。更相信隨着人工智能發展，可令智能家居帶好體驗，普及時機將會愈來愈近。

以Matter打破障礙

MOMAX去年七月聯合香港寬頻及友和Yoho，發布Matter全球跨平台的智能家居，是香港首個發布Matter智能家居生態的公司。鄭冬生指，市面上的智能家居生態多元化，品牌互不兼容，所以兼容性有很大障礙，他們希望打破障礙，通過Matter將所有生態融合一起。「市面上要有豐富產品，相信還要兩三年時間才能普及，但我們一定走在前面。」

MOMAX創立21年，鄭冬生形容現在仍在起步階段，「在新挑戰或市場面前，特別智能家居市場面前，我們抱持謙卑低調心態，認真去做。因為這是日常應用的產品，解決不到問題，說得再好都沒意思。我們沒有很多資源進行大型技術創新，所以只能微創新、腳踏實地創新。」