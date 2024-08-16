惠州預製菜亮相香港美食博覽 對接海外！

昨日在灣仔會展開幕的「2024香港美食博覽」，將於8月19日結束，期間惠州農產品展區成為焦點之一，不少參觀者對惠州農產品的品質讚不絕口。而同期同地舉辦的惠州預製菜產品出口（香港站）推介活動，亦憑各企業攜來各式各樣的農產品及預製菜產品，美食紛陳，大受歡迎。

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惠聚鮮美 港通天下

惠州是大灣區重要節點城市和珠三角農業大市，依託得天獨厚的區位和豐富的生態資源優勢，形成了絲苗米、甜玉米、馬鈴薯、荔枝、鮮蔬等優勢特色產業，是內地重要的農產品供港基地，「米袋子」「菜籃子」「果盤子」「茶罐子」等一應俱全。近年惠州與香港在農產品貿易、預製菜產業等多個領域展開深入交流，合作日益緊密，力求優勢互補、資源分享。

惠州市農業農村局副局長陳洪表示，香港是重要的國際貿易港，擁有開放的市場環境、便捷的交通網絡和完善的商業體系。此次選在香港舉辦惠州農產品出口推廣活動，不僅能夠豐富香港市民的餐桌選擇，還可以進一步提升惠州的產品知名度和影響力，為惠州農業企業帶來更廣闊的發展空間和市場機遇。

中國香港食品安全交流協會會長劉松新則指出，惠州是香港重要的「後廚房」，梅菜扣肉、客家鹽焗雞、龜苓膏等都是港人熟悉且喜愛的菜品，期待惠州企業通過這幾天參展，得到更多出口訂單，將惠州優質食材、預製菜銷往世界各地。

近年來，惠港兩地政府、企業及社會各界持續推動雙方合作，在農產品貿易方面，惠州與香港建立了穩定的供需關係，惠州農產品以其綠色、健康、優質的特點贏得了香港市場的青睞；在預製菜產業方面，惠州企業積極加強與香港企業合作，不斷提升產品品質和市場競爭力。此次參展由惠州市農業農村局組團，率惠州企業參展。而惠州農產品及其加工品以獨特的鮮美和卓越的品質，成功融入了香港的多元美食版圖，同時寄望於借助香港的國際化平台，將惠州預製菜產品推向更廣闊的市場。

美食推介 人氣火爆

在美食展中，惠州農產品的受歡迎程度超乎預期。在惠州企業展區，參觀者排起了長龍，以品嘗各個攤位色香味俱佳的美食。工作人員一邊忙着分發試吃樣品，一邊向參展市民介紹每道菜品。

不少本地市民表示，惠州預製菜方便快捷，而且味道極佳，絲毫不遜色於傳統手工製作的菜肴，「梅菜我從小吃到大，自己在家中也會時常做梅菜扣肉等菜式。回家我就上網下單！」

在企業推介環節，唐順興家禽（香港）有限公司總經理唐振鋒介紹了公司產品的特色與優勢。作為惠州最早一批從事供港澳禽肉飼養供應的農業企業，唐順興用30年時間拿下了香港禽肉市場的主流地位，「香港每消費10隻鴿子，7隻來自唐順興」。2023年，唐順興冰鮮禽肉、熟制禽肉銷售額達18億元。當前，唐順興河南南樂園區即將投產，以提供更多定制化產品，積極備戰「出海」需求。

惠州順興食品有限公司則帶來了王牌產品鹽焗雞、新品脆皮燒腩、冬季限定的枝竹羊腩煲等7款預製菜，這些菜品目前在香港幾個主要的大型超市都有銷售。展位負責人介紹，企業是參展多年的「老面孔」，每年都有很多採購商專程前來接洽，希望通過香港美食博覽，推廣新產品，擴大品牌影響力。

深度交流 拓展機遇

廣東譚喜農業科技有限公司展出多種越王菜（梅菜）菜品，企業負責人稱，他們早前多參加內地和澳門地區的展會，今年是第一年來香港參展，希望對接更多香港食品採購商和消費者，打開香港市場，並將梅菜扣肉等預製菜品拓展到更多海外市場，據知已有香港連鎖超市商談入駐事宜。

廣東禎州集團有限公司帶來了丹荔酒、丹荔醋等荔枝釀造產品。展位負責人說，為了最大程度保存荔枝原味，企業二十多年前開始研發荔枝釀造產品，曾在全球30多個國家和地區巡展和銷售，深受海外消費者歡迎。公司計劃接下來要拓展泰國、印尼等更多東南亞市場及中東市場。

此外，尚古堂（惠州）食品科技有限公司亦帶來了沃爾瑪、山姆等商超爆品如番茄意粉、大塊叉燒豚骨拉麵、日式豬軟骨、港式招牌炸醬米線等，亦帶來了豆製品等海外暢銷品，吸引了不少市民。

據了解，惠州市政府及相關部門高度重視惠州農產品出口和預製菜產業發展，亦積極為企業搭建與海外採購商對接的平台。