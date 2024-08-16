灣區速遞：BIOHK2024攜手合作夥伴 為初創公司提供展示舞台

Presented by：WAW Creation

為了給生物科技企業提供展示創新產品和技術的平台，去年BIOHK2023舉辦「新興五強」路演競賽，並由業界資深投資人組成評委。大賽共吸引了全球50多家新創科技公司參與，在BIOHK2023的舞台上全方位展示了他們突破性的創新產品和技術，並與投資人進行了深入的交流。如今，路演競賽全面升級，BIOHK2024「焦點聚集-未來TOP5」路演競賽即將舉行。這是一個展示創新實力、對接頂級投資資源的寶貴機會；一個掌握行業最新動態、提升企業知名度的絕佳平台；一個結識行業精英、拓展人脈資源的合作橋樑。

如果你對自己的產品和技術有信心，可以報名參與。競賽報名可瀏覽BIOHK官網：https://2024.bio-hk.com/call-for-pitching/

全球微粵曲大賽 第六屆演唱賽香港賽區選拔賽 8月底截止報名

「全球微粵曲大賽第六屆演唱賽香港賽區」屬大賽賽區之一，將在香港範圍內舉辦初賽、複賽、準決賽和決賽，選拔若干名優秀選手參加大賽總決賽。香港賽區決賽將評選出金、銀、銅等獎及優秀獎、最受歡迎獎、優異獎、最佳台風獎、最具潛質獎等若干名獎項，所有獎項可頒發證書及獎盃。

各組成績首三名選送參加廣州大賽組委會舉行的全球微粵曲大賽演唱賽總決賽暨頒獎典禮。

香港賽區賽程

報名截止日期：8月31日

海選、初賽及複賽：9-10月

準決賽：10月27日（星期日） 下午13:00 - 17:00

決賽：11月3日（星期日） 下午13:00 - 17:00

比賽地址：九龍廣播道30號廣播大廈1號錄音室

總決賽頒獎典禮：11月下旬至12月上旬

參賽資格：演唱賽分青少年組（18歲以下）、成人組（18歲及以上）。

香港賽區報名者須持有香港居民身份證，不限年齡、性別、職業。

主辦：香港電台第五台、明報

聯合主辦：香港日興文化發展促進會

支持單位：中國文學藝術界聯合會香港會員總會、

中國曲藝家協會香港會員分會、香港粵劇演員會

協辦：香港愛心傳送、香港《戲曲之旅》、香港戲曲促進會