越南房產點線面：胡志明市與下龍灣

有不少香港業主反映，置業後委託其他公司放租，常遇到服務不佳或租金回報不理想，想放售又不知道怎麼談價格；更有業主一直拿不到樓契，甚至連業權都搞不清楚。請大家耐心等候，一般我們都能在一兩天內回覆。

其實比起其他發展中國家，越南的法例很清晰，只要按照越南當地法律處理，大部分情況下都會有理想結果。

同時，亦有大批業主獲利後想「添食」，或多買一間留作度假消閒。今期專欄就和大家談談越南最大城市胡志明市，以及著名旅遊度假區下龍灣的選擇。

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「有買貴冇買錯」

胡志明市是越南的金融首府及科技發展區，經濟實力在首都河內之上。以出口歐美為主的製造業生產基地，大都落戶在胡志明市以北的平陽市，近年亦有很多亞洲的家族辦公室在胡志明市設立公司。外國投資者特別是資本投資者，往往將胡志明市作為投資越南的第一站。人們常說，在胡志明市「只有買貴不會買錯」，雖然胡志明市住宅交投波動較大，不像河內平穩向上，但很多時都大漲小回，近十年趨勢一直向上。

胡志明市中心的第一郡金融中心旁，「地位」等同西九的凱旋門，呎價已高達12,000港元；一郡其他地區及毗鄰二郡的首添區，呎價亦升至6,000至8,000港元。對於一個經濟火速發展的國家，在一億人口中最富有1%民眾聚居的地區，其實價錢一點都不貴。還有，所有落成項目都「住滿人」，可見需求強勁。

沿鐵路線尋寶

胡志明市內由日本公司建造的第一條鐵路今年通車，大家可沿着鐵路線尋寶。第九郡即將推出的新樓盤THE 9 STELLARS，靠近MIEN DONG鐵路站，15分鐘到達金融中心，設有國際學校，大型國際醫院。南面有高爾夫球及鄉村俱樂部，東面有歷史文化公園，西面有大學城，並靠近有越南矽谷之稱的HI-TECH PARK。樓盤第一期將於2027年落成，呎價僅由二千多港元起，可分期付款，是近期的鐵路線寶藏之一，適合當地高端人才或外企員工。

這個樓盤發展商是著名的Sonkim Land，他們在第二郡的Metropole項目去年已經交樓入住，質素非常好，甚至超越香港豪宅，有興趣可找我一齊實地視察！

下龍灣有旅居「好介紹」

除了大城市樓盤，今次特應讀者要求，推介旅居自用的項目。越南除了河內及胡志明市，最廣泛被香港人認識的便是下龍灣；很多途經香港的郵輪，下一站便是下龍灣。

在1994年已獲聯合國教科文組織列入世界遺產名錄的下龍灣，是外國遊客和越南民眾的熱點，有陽光與海灘、海上酒店，以及海灣各種天然美景。下龍灣核心旅遊區不大，興建中的Phoenix Legend項目正位於中心地區，項目包含別墅區、樓宇住宅及酒店，價格吸引，自用出租皆宜。

再提提大家，在越南置業，記得找一個可靠的合作夥伴為大家提供協助。

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