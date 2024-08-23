唱響粵韻新活力——全球微粵曲大賽第六屆演唱賽啟動！ 香港賽區月底截止報名

自「全球微粵曲大賽」於2019年11月30日舉辦第五屆演唱賽總決賽至今，已相隔四年多。主辦單位相信，「唱響粵韻新活力——全球微粵曲大賽第六屆演唱賽」將再掀傳播嶺南文化新熱潮，更會秉承「以曲會友、聯四海知音，交流技藝、承傳統文化」這一大賽宗旨，以粵劇曲藝為紐帶，傳承和弘揚中華優秀傳統文化，推動嶺南文化的交流和發展。

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同時，這個大賽亦可讓不少「準選手」大顯身手，並為全球的戲迷曲友奉獻一場高水準的視聽盛宴。

「全球微粵曲大賽」已成功舉辦五屆「演唱賽」和五屆「創作賽」，並延伸舉辦了「雲直播」、「文化進萬家」等系列活動。開賽至今，全網搜索及閱讀量超3,800萬+，累計超過近5,750萬+人次通過賽事網上直播線上收聽觀看，融媒體深度融入助力傳統文化傳播，更有效地推動傳統文化的發展和傳承，大賽在傳播力、影響力等方面成績斐然。

珠江經濟台：以「微」開展 擴播「全球」

珠江經濟台是主辦單位，據珠江經濟台、南方生活廣播節目監製郭權指出，大賽圍繞「全球」和「微粵曲」展開——「全球」，意指比賽範圍遍及世界各地；「微粵曲」的「微」，體現在參賽曲目短小精悍，並通過「微信、微博」等傳播方式參賽和宣傳推廣。

歷屆大賽除設立廣州、佛山、江門、東莞等省內賽區，還有廣西賽區、高校賽區，更特設港澳地區及海外組，來自美國、加拿大、新西蘭、法國、英國、澳洲、日本、新加坡、匈牙利、尼日利亞、中國香港、中國澳門等來自五大洲不同膚色的粵劇粵曲愛好者及從業員參賽比拼。歷屆參賽人數不斷創新高，共吸引全球近萬名選手報名參賽，充分體現了大賽深厚的群眾基礎，以及廣泛的吸引力和影響力。經過五屆的歷練，「全球微粵曲大賽」不僅是一場比賽，更發展成為具有社會知名度、全球影響力的中華傳統文化交流的大平台。

香港電台第五台：攜手發掘培養優秀粵曲人才

賽事主辦單位之一的香港電台第五台節目總監李仁傑指出，「全球微粵曲大賽」今年踏入第六屆，香港電台第五台承蒙廣東廣播電視台南方生活廣播邀請，將繼續擔任主辦單位，攜手共同發掘及培養優秀的粵曲人才。

他續稱，香港電台第五台一直秉承弘揚戲曲藝術、推動粵劇發展的使命。多年來，不斷製作各類型戲曲節目，致力推廣戲曲藝術，並舉辦粵曲活動、梨園要聞選舉等，向社會各階層介紹此項中國文化瑰寶。隨着《粵港澳大灣區發展規劃綱要》計劃推出，令粵港澳三地有更頻繁的文化交流活動，五台亦加強與內地媒體合作。2019年啟播粵港澳三地聯合製作戲曲節目《灣區粵韻》，令三地粵劇粵曲舞台有更深互動交流，節目亦深受聽眾歡迎。今年五台即將推出與北京廣播電視台聯合製作的全新地方戲曲節目，進一步拓展粵港澳大灣區的粵劇文化交融。

他強調，五台未來會繼續唱好灣區故事，融合傳統創新，共譜曲藝精品。

明報：推動傳承創新 祈微粵曲注新活力

明報報業有限公司是賽事的主辦單位之一，據營運總裁高志毅指，粵劇粵曲是中國嶺南文化中的表表者，經歷數百年積澱，已成為大灣區以至海外華人地區的文化紐帶。面對文藝娛樂多元化和承傳創新的挑戰，「微粵曲」的出現，為粵曲注入「活水」，為粵曲的可持續發展，帶來了一條新路。而演唱賽的舉行，更為有志這個表演藝術的有心人，提供了舞台。

他續稱，明報自創辦以來，文化元素從未缺席，是次獲邀成為大賽以至香港賽區的主辦單位，期待賽事能夠吸引更多粵港澳乃至全球各地的知音樂迷積極參與。

香港日興文化：冀年輕人踴躍參與

香港日興文化發展促進會是大賽的聯合主辦單位，早於第二屆已參與主辦香港賽區事宜，其主席何日明亦是一個粵曲愛好者，更相當喜愛「操曲」。他直言，因應微粵曲短小精悍的特質，無論對觀眾或是演唱者來說，微粵曲都是一個很好的「入門」途徑，特別是可以吸引到年輕一代對這門文化藝術產生興趣，進而作進一步的追求。

此外，他還透露，香港賽區的選手歷來在這項大賽的表現都相當不俗，取得很好的成績。所以，他呼籲有意參加演唱賽的人士，記得在今個月底截止前報名。

廣州前市長黎子流的題辭

「全球微粵曲大賽」 於2015年創辦。

據郭權憶述，是邀請廣州市原市長黎子流題辭，但由於黎子流外出公幹沒帶筆墨，說可能要過幾天才能寫好。「想不到過了一天就叫我去取了，令我喜出望外，更欽佩老市長的辦事效率和擔當精神！」

他強調，大賽將一以貫之，專注做好中華優秀傳統文化的傳播和弘揚工作。

「全球微粵曲大賽第六屆演唱賽香港賽區」

「全球微粵曲大賽第六屆演唱賽香港賽區」屬大賽賽區之一，在香港範圍內舉辦初賽、複賽、準決賽和決賽，選拔優秀選手參加大賽總決賽。

香港賽區設有海選、初賽及複賽，分別為獨唱（1人）3分鐘、合唱（2人或以上）5分鐘；決賽及總決賽每首參賽曲目均為3-6分鐘。而評分規則則是以選手的音準音色、板式節奏、行腔吐字、感情處理、表演台風、創新創意等方面為評分參考。

香港賽區決賽將評選出金、銀、銅等獎及優秀獎、最受歡迎獎、優異獎、最佳台風獎、最具潛質獎等若干名獎項。各組成績首三名選送參加廣州大賽組委會舉行的全球微粵曲大賽演唱賽總決賽暨頒獎典禮。

大賽組委會根據各賽區決賽勝出的選手名單，綜合評選出進入總決賽的參賽者名單。在總決賽頒獎典禮上隆重向獲獎選手頒發證書、獎盃等，並特邀表演嘉賓作表演。

香港賽區賽程

報名截止日期：8月31日

海選、初賽及複賽：9–10月

準決賽：10月27日（星期日） 下午13:00–17:00

決賽：11月3日（星期日） 下午13:00–17:00

比賽地址：九龍廣播道30號廣播大廈1號錄音室

總決賽頒獎典禮：11月下旬至12月上旬

參賽資格：演唱賽分青少年組（18歲以下）、成人組（18歲及以上）。香港賽區報名者須持有香港居民身份證，不限年齡、性別、職業。

主辦：香港電台第五台、明報

聯合主辦：香港日興文化發展促進會

支持單位：中國文學藝術界聯合會香港會員總會、中國曲藝家協會香港會員分會、香港粵劇演員會

協辦：香港愛心傳送、香港《戲曲之旅》、香港戲曲促進會

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