香港中華出入口商會成立70周年 「洞悉銳變 智贏未來」經濟論壇尋出路

香港中華出入口商會會長貝鈞奇表示，舉辦經濟論壇是希望為香港帶來更多元的觀點和思路，聆聽進出口貿易業界的建言，希望在政府政策、專家論證和業界期盼的碰撞中，為香港進出口行業，以至香港整體經濟，找出問題所在，提供一個解決方法。

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香港中華出入口商會去年開始展開一項「推動香港貿易發展升級轉型」的研究計劃，「洞悉銳變 智贏未來」經濟論壇是該研究計劃其中一個重要組成部分。貝鈞奇指，論壇邀得行政長官李家超擔任主禮嘉賓發表主旨演講，體現出特區政府對香港進出口貿易發展的高度重視。另外，復旦大學中國研究院院長張維為長期專注研究中國現狀和發展動態，對國家利益、國際關係等議題有獨到的見解；前聯合國安全理事會主席馬凱碩教授對中美角力、世界局勢有精闢且具充分論據的分析；商務及經濟發展局局長丘應樺則是商貿發展、電子商務、運翰物流等方面的權威專家。相信透過他們的演講，可從國際視野、中國角度及香港定位，全方位展示香港的挑戰及機遇。

四個專題尋商機

經濟論壇將於8月29日在灣仔會展舉行，上午將由上述三位主講嘉賓發表演講，下午的專題研討會則設四個主題，包括物業產業發展前景、銀髮市場面面觀、跨境電商發展前景廣闊、 如何落實國際貿易鏈管理中心。

貝鈞奇認為，香港多年積累的物流資源不能放棄，應好好利用，調整定位和配置，例如運用數字科技降低轉運和倉儲的成本，賦予香港物流業更強競爭力和更靈活應變力；近年，銀髮經濟、樂齡科技成為異軍突起的新產業。市面上不少現有的科技或產品，只要稍作功能調整，就可變成銀髮產品或服務。除了本港市場，內地甚至海外銀髮市場亦大有可為；過去幾年疫情，香港人真正感受電商網購的便利，特區政府已設立電子商貿發展專責小組，工商界亦有相關電商發展聯盟，可將目光投放得更遠，將香港電商平台推向世界、推向「一帶一路」沿線國家。此外，特區政府提出打造香港成為跨國供應鏈管理中心，本港亦擁有多方優勢。業界希望在協助內地企業「出海」的同時，香港企業進一步拓展海外市場，特別是東南亞及中東市場。他強調，「行業不斷變革變新，帶來發展動力。我們需迎難以上，需要突破，需要創新。」

贊助國慶煙花 與民同樂

香港中華出入口商會在1954年7月21日註冊成立，至今70載。如今商會的會員人數逾五千人，是唯一擁有立法會進出口界別議席推舉權的商會，在行政長官選舉委員會擁有17個選委名額，無論行業凝聚力還是政治影響力都更加鞏固。

商會在成立70周年，有一系列慶祝活動。除了是次經濟論壇，今年四月已在沙田馬場舉辦「中出 70 周年紀念盃」賽馬活動，並在七月舉辦第九屆「我們一起悅讀的日子」。而整個會慶活動的高潮將會是十月一日國慶 75 周年當晚在會展中心舉辦的盛大國慶酒會暨會慶晚宴，據知已邀得行政長官李家超出席，筵開逾百席，預計參加人數有 1,400 人。商會還將贊助維港國慶煙花匯演，同場還有無人機表演。

貝鈞奇強調，「藉此為國慶獻禮，為香港加油，把歡樂和希望帶給全港市民，也為香港中華出人口商會下一個光輝十年揭開新篇章。」

乘上中國改革「東風」

貝鈞奇早在80年代初已到內地各地發展，最早是在北京飯店進行房間樣板房及餐廳改裝。經過四十多年發展，他發現內地各省市已出現很大變化，無論重工業或輕工業，皆欣欣向榮。他很感激內地開放改革，讓中小企在廣東省各個城市建立工廠及進行貿易，成功賺取「第一桶金」。

隨着近年經濟發展轉型，他強調要融入國家發展大局，根據十四五規劃，香港要繼續打造金融中心、航運中心、科技創新中心等發展路向，需要集思廣益。為應對未來挑戰，因此舉辦經濟論壇，邀請國際級講者參與主講，從世界形勢、中國內地發展、未來香港「尋找出路」。藉此幫助香港拼經濟，推動經濟向前。

背靠大灣區的機遇

「大家都在強調香港要背靠祖國，才能有底氣去發掘更多新機遇，粵港澳大灣區共融發展就是最佳的體現。」憑藉中港交通愈趨便利，貝鈞奇期望兩地政府能多作溝通和配合，為營商人士及年輕人帶來更多發展機會。他認為，香港的專業服務可進一步在大灣區其他城市打開局面，商會有很多會員是法律、會計、仲裁、保險、金融等方面的專業人才和機構，都已在大灣區立足發展。商會可為會員提供諮詢服務，協助與政府溝通，加強會員之間交流互助。此外，商會有很多會員的業務涵蓋食品消費品、交通物流、醫療護理、綠色產業等，無論是產品還是服務，優化及擴充灣區標準，都將起到進一步推動港商共同參與大灣區建設的作用。

年輕人向來是各行業發展的新動力，貝鈞奇鼓勵年輕人投身行業，尋找發展機會，並能成為商會的核心力量，貢獻會員及會務發展。「全球各地都有很多產品可以進行貿易，需要靈活地尋找商機及發展門路。可以是大有大做，細有細做，睇下點做。」

為生物科技打造發展空間

生物科技是一個可以保障人類健康，推動經濟發展的龐大產業。除了要有完善的政策及制度的支持，一個能夠匯聚企業及人才，提供先進實驗室及足夠發展空間的地方，更是致勝關鍵。港深創新及科技園（下稱港深創科園）位於落馬洲河套區，與一河相隔的深圳科創園區共同組成河套深港科技創新合作區（「河套合作區」），正是推動生物科技發展的「聚寶地」。

港深創科園分為兩期發展，第一期將設有三個批次。當中的第一批次共有八座大樓，樓面面積共116,550平方米，首三座大樓預計於今年年底開始分階段落成。

港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善透露，當中兩座大樓是樓高八層的濕實驗室大樓，配備中和化學廢物中央處理系統、三級生物安全等級或P3實驗室配套等，可供生物及化學方面的研發工作，能夠滿足香港目前對生物醫藥研究工作基建的迫切需求，預計明年上旬落成。

一區兩園 先行先試

河套合作區最大的特色之一，是香港特區政府和深圳市政府在「一區兩園」的基礎上，以創新、專屬、專項方式研究試行創科合作跨境政策，着力銜接兩地體制機制。「先行先試」的創新性措施，包括四流即人流、資金流、數據流和物流的跨境開通，將會為港澳兩地的跨境創科發展帶來前所未有的賦能。此外，今年3月公布的財政預算案，就提到特區政府今年會於河套合作區設立「大灣區國際臨床試驗所」，推動更多本地及海內外藥物和醫療器械企業來港進行臨床測試，同時積極爭取國家藥監局容許企業為產品申請在內地上市許可時，可利用這些數據。

馬惟善強調，會透過龐大的國際夥伴網絡，帶領園區企業將本地科研成果帶進中國內地及國際市場，全面發揮香港作為「超級連繫人」和「超級增值人」的强大優勢，貫徹「引進來，走出去」的策略，為香港的創科產業發展規模帶來幾何級的提升。

打造適合的生態環境

港深創科園的片區規劃配合六大支柱產業（即生命健康科技、人工智能與數據科學、新能源、新材料、微電子以及機械人）的發展，主要分為五個區域，包括人工智慧與數據科學區、產學研區、生命健康科技區、新科技先進製造區，以及訪客住所、商業及附屬設施。馬惟善指，在支持生物科技方面，港深創科園第一期有接近一半的空間，被列為濕實驗室設施，可供生物科技企業進行研發工作。在企業支援方面，特區政府在財政預算案中宣佈撥款兩億港元支持進駐港深創科園的生命健康科技初創企業，為他們提供孵化、加速計劃等支援。

港深創科園一直積極與生物科技產業鏈條的不同持份者，包括龍頭企業、大學及研發機構、孵化器及加速服務、平台服務及驗證機構、臨床試驗中心、企業及行業協會等進行磋商，希望能為每一個合作夥伴打造最適切的合作模式，以共同建立蓬勃的創科生態圈。馬惟善表示，計劃今年底或明年初將啓動港深創科園的孵化和加速計劃，其中亦設有專門為生命健康科學產業而設的計劃。他們將會與世界知名的專業服務平台、孵化器和加速器展開合作，為處於不同發展階段的初創企業提供專業諮詢服務、發展規劃、資金等支援。

研發到轉化 一站式實現

河套合作區便捷過境的專屬政策，為進駐港深創科園的生物科技企業帶來鄰近深圳的便利，將港、深兩個園區的優勢最大化，在同一個園區完成基礎研發及中試轉化。馬惟善認為，在科研的初期階段，生物科技企業可以利用香港基礎科研的優勢及實力雄厚的人才庫，在港深創科園進行基礎研究。到了中游的階段，企業可以在園區設立小型生產綫，進行中試轉化，並透過港深創科園的生態圈網絡進行配對，與專業平台服務及驗證機構，以及臨床試驗中心展開合作；之後更可以透過河套合作區的跨境政策，善用深圳較大規模的臨床測試數據和應用場景等，進行下一階段的研發。到了科研成果落地的階段，生物科技企業能夠透過香港的認證機制、知識產權保護機制等取得專利和認證，走進中國內地及國際市場。

中醫藥走進數字化及智能化時代

中醫藥跟隨時代步伐，進入數字化及智能化發展，產生更多新技術、方法及產品設備。北京中醫藥大學數字中醫藥專家，智慧中醫診療學科帶頭人，生命科學學院教授閆聰在中醫醫療數字化、智能化等方面有深入研究，他期望讓市民在數字化及智能化時代，享受中醫藥診斷治療的良好方法。

中醫藥涵蓋廣泛，閆教授認為其數字化及智能化可以是全方位，不分先後。相關領域包括：中醫診斷設備、中醫非藥物治療設備、中藥種植、加工、製藥等相關流程設備、中醫藥科研設備等。藥物包括湯藥、丸劑、藥膏等；非藥物包括針灸、艾灸、推拿等。還有日常生活保健的藥食同源、養生氣功、五運六氣等，都可以進行數字化，現時已有不少專家學者及企業在從事相關的研究、研發及產品生產。

三大研究方向

閆教授的研究主要集中在三個方向，第一是構建中醫藥數字化的基礎理論。他認為有基礎理論支撐，才能更好地指導中醫藥數字化工作同哪些技術結合，可以在哪些領域開展，以及形成哪些產品，惠及哪些產業。第二是關注中醫藥核心理論、技術和方法的數位化、特別是目前未有涉及或被忽略的領域。例如，很多人做「四診」的儀器及智能設備，但中醫基礎概念的「神」，則沒有相對應的設備及解決方法。所以閆教授進行相關技術的量化採集，設法實現數字化的設備應用。同時，他關注能更符合特殊群體的藥物使用，透過數位化及個性化訂製方式，滿足不同人群的喜好或需求。第三是將前述的技術和方法進行產品落地。所以他的研究方向就是理論、新技術、新方法及新產品的轉化。

中醫的「神」概念，比較抽象，中醫醫師會判斷，但缺乏數字化智能化設備。閆教授從兩個角度出發，第一是眼睛的反應。他借助眼動儀追蹤眼睛動態變化，同時根據中醫基礎理論，將五行要素施加在測試者身上，藉以觀察到不同類別的人的眼睛運動是不同的。另外，神亦跟大腦有關，因此閆教授進行腦電信號檢測，探討「心有所思，身體會有怎樣的反應」。他通過實驗成功發現當胖子與瘦子各自想像喜歡吃的食物，會產生不一樣的腦電信號及身體反應。這一結果為進一步會探討是否可通過想像，產生疾病或將疾病慢慢化解掉奠定了基礎。此外，閆教授研究3D打印藥物，將中藥配方加工成3D打印用料，把藥湯藥丸變成小恐龍小花朵等造型，加工過程中還可對配方進行調節，令小恐龍小房子沒藥丸那麼硬，形狀又可愛，對於小朋友或長者具針對性。這些研發現已進行產品轉化。

閆聰教授今年將第二次參加BIOHK，他表示，展覽的議程及議題包含了中醫藥版塊，可讓他從中交流、分享研究成果及發布研究的新進展，並且是對接相關生物醫藥領域企業的良好契機。此外，香港作為國際化城市，參加BIOHK也是跟中西醫及國內外交流的好機會。

BIOHK香港國際生物科技論壇暨展覽

日期：9月11至14日

地點：香港會議展覽中心

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