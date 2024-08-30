開拓基層醫療結合商業健康險新模式 大灣區醫療集團李家聰：為健康護航

醫療成本不斷增加，政府及市民都要承擔巨額醫療費用開支。大灣區醫療集團認為將基層醫療與商業醫療保險結合，以健康險為市民健康護航。無病，才是醫療產業的最大價值。

大灣區醫療集團前身為聯合醫務中國，成立於2014年，是一家致力開拓內地醫療市場的香港醫療企業。大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰博士在十年前加入集團，從事投資銀行的他，轉投醫療產業，與集團一起進步，發掘內地醫療市場的發展機遇，為推動醫療產業可持續發展貢獻力量。

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中國醫療衛生支出不斷上升，由2014年約3.5萬億元人民幣，增至2023年約9萬億元人民幣。「醫療消費佔GDP愈來愈大，對經濟是一個很大的負擔。」李家聰指，內地在1980年進行醫療改革，提出內地的醫院要負上創收責任。據國家統計，政府直接撥款支持醫院約佔8%，即100元當中只有8元由政府撥款支持醫院營運，餘下92元要通過醫保，令醫院有足夠的營運資金。因此，內地基本已實現全民醫保，參與醫保比率高達95%，可謂全世界最大的醫療保險公司，全世界最大的支付體。反觀香港的體制，基本由政府全額支付，為住院費「包底」。香港醫管局在2023年就有多達九萬名員工，是全世界最龐大的醫院集團之一。「一個是高效支付，一個是高效的醫院服務體制，如何找到平衡點，就是大灣區的機遇。」

投資基層醫療回報高

集團創辦人孫耀江醫生早在2003年參與國家醫改政策的制定，認為內地醫療開支日益龐大，必須推動基層醫療發展。李家聰坦言，從投資角度，沒有人願意投資基層醫療。因為基層醫療是要幫助患者進行長期的健康管理。無病又何來收入？

「根據世界衛生組織所指，只要在基層醫療投入1元，可以為醫療系統節省8.5元，在投資界，8.5倍的回報是非常利害。」李家聰表示，投資醫療產業，一般是開醫院、投設備、請專家，然後監管營運。但他們集團只做一件事，就是如何持續改善基層醫療發展。因此創設GOLD™金牌培訓及認證課程，透過強基層，推動醫療系統的可持續發展，並從中尋找多贏局面。「集團就是長期處於支付、醫生與病人之間的博弈。」

三個五年計劃

為了將可信任、可負擔、可觸及的醫療服務帶給所有人，李家聰表示，集團第一個五年計劃就是強基層，惟在北京及上海推動基層醫療汲取了教訓，繞了一圈，才發現廣東省才是全國基層醫療發展改革的高地，因此將重心放在現時的大灣區，並在2018年確立基層醫療與公私營合作發展方向，將資源投放在入才培訓。「要在現有基礎上，進行一個科學化、規模化、標準化的培訓，令醫生達到一定標準，為市民提供更好的服務。」

而在公私營合作方面，集團助力政府提升基層服務，改善就診環境。李家聰表示，第二個五年規劃很清晰，就是要「做大做闊做深」。由番禺開始逐漸發展至現時覆蓋內地六個城市，包括廣州、深圳、中山、珠海、東莞、佛山，思路一致，就是要跟市政府及區政府合作。

踏入第三個五年計劃，李家聰透露，將開展集團一直進行，內地政府亦十分鼓勵的基層醫療及商業健康醫療產業。這是一個非常龐大的市場，集團通過兩個五年計劃取得較好的優勢，可以開始規劃及拓展商業健康醫療保險產品的研發及定價。

推動團隊一致信念

要整個團隊都有一致信念，上下一心堅守初心並不容易。李家聰指，集團採用雙CEO管理模式，由聯席行政總裁龔敬樂醫生負責醫生培訓，龔醫生一直提醒醫生不忘行醫初心。而在每間門診亦有一系列海報，提醒醫生要保持初心，跟病人共同決策，聆聽病人聲音。這些「老生常談」需要不停重覆，以身作則。「我的父親也是一位家庭醫生，看到他如何對待病人，其實很有感染力。」他最近聘請兩位來自香港的同事，也用了4個月花了30個小時進行面試後才聘請，「如果想同事有同一理念，一定要不斷用時間向員工解釋。」

能夠一直保持初心，持之以恒，投入醫療產業事業。李博士坦言，病人的回應，是他最大的動力，其次是與志同道合一同完成有意義的事。「疫情三年有很多企業選擇『停一停、諗一諗』，但我們沒有停下來，這亦是責無旁貸的工作。」他指，疫情三年體現了基層醫療的重要性，是所有市民健康的第一防線。「集團發展至今十年，變得更加謙卑。因為醫療產業的發展，是需要多方面攜手合作才能共贏。希望可以繼續將這個理念，灌輸給每一位同事。」

結合保險「強基層」

大灣區醫療集團現時擁有3,000多名醫生，200多間診所，預期目標在2030年擴展至10,000名醫生，1,000間診所，平均每一年增加50至100間。「因為在這個基礎上，將有可能推動500萬至1,000萬人，採購一些新型的健康醫療保險。」

李家聰表示，集團透過商業醫療保險「強基層」，理念是通過任何一間保險公司購買健康醫療保險，背後都會「綑綁」一位家庭醫生，醫生掌握病人醫療及藥物記錄，體檢報告，病人亦可通過手機「小程序」預約門診及瀏覽就診記錄。系統背後還有人工智能體系，提醒醫生按時通知病人覆診、做運動、進行健康篩查等。他強調，過程具有循證醫學、家庭醫學的管理，希望為市民維持健康，延遲入院時間，這亦是集團最大的經濟發展模式。

健康險 保健康

對於醫療險及健康險的分別，李家聰解釋，醫療險是你需要用醫療服務，保險公司為你支付醫療費，健康險涵蓋範圍更大，除了用來保障健康，在出現健康問題時，也可用以支付醫療費。所以集團與病人是「命運共同體」，市民愈健康，公司就愈成功。

「集團有一大願景，就是希望透過基層醫療結合商業醫療保險的創新發展，令所有人得到健康。」李家聰表示，市場上有機構會做醫療保險，有機構會開醫院，但沒有一間機構會將基層醫療與商業健康險結合。他認為「他山之石可以借鏡」，所以一直研究全球的醫療體制，希望保障市民健康同時，又可令產業得以發展。「醫療產業非常龐大，我們只是其中的一粒沙，但一定要參與其中，透過不斷學習，希望可以打造中國式現代化的價值醫療新模式。」

面對挑戰 保持初心

從培訓金牌醫生、開設門診、推動基層醫療與商業健康醫療保險產品的結合。一路走來，有許多困難與挑戰。李家聰指，當中遇到三大難關。第一是港資或外資的管理模式跟內地的管理模式很不一樣，要嘗試管理一間企業，當中的靈魂敲問及學習非常多，至今仍需不斷自我提升。

第二是要面對政府與市場合作的「政商」合作機制，要跟政府達成雙贏。第一份合約，由2017年8月首次跟政府見面，到2018年2月簽約，便用了半年時間。當中要不斷向政府解釋當中的內容及價值，要堅定不移去做。

李家聰坦言，港資要了解內地文化，如何與內地政府、員工、醫護打成一片之餘，亦要保持企業清晰的發展目標，這是非常困難。第三點就是要保持企業初心。「這是我一個人做不到，全靠團隊，各部門同事都很用心去做。」

長壽是機遇

隨着長者人口不斷增長，李家聰認為，大灣區將會迎來非常龐大的醫療消費市場，因為所有人退休後的退休金，在百年歸老之前，都是用在醫療方面，當中的開支必然非常龐大。

他相信大灣區機遇就在藥物研發。以往要服藥減慢癌症、老人痴呆等病情惡化，現在有mRNA及CAR-T科技，免疫療法等，這個思路在未來會愈來愈增長。其次是人工智能在藥物研發所衍生出來的產業非常龐大。此外，長壽及銀髮經濟衍生出預防醫學產業，透過精準的事前檢測，推動健康的科學管理。日後如何透過驗血、人工智能，影像分析等預防管理未來風險的發展，都是大灣區超大的機遇。

現時，香港的醫療保險保費不斷增加，60歲以上人士面臨無法支付，而出現的「斷供」問題。李家聰認為，這是一個悲劇，斷供一刻，就是最需要醫療的時候。如果全部人斷供，沒錢到私營醫療，就只能選擇公營醫療服務。「集團希望未來針對60歲以上人士的健康險，一定要比香港的保險費低50%，但同時可給健康保險公司有持續的利潤。」他有信心借用大灣區趨勢，推動新型的健康保險發展。「希望不論在香港或內地，市民不是看見集團的名字，而是看見他們購買的任何一張健康險，背後成功營運的支持力量，就是來自大灣區醫療集團，這是我們的夢想。」

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