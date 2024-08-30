市場信息：越秀地產上半年營收上升10.1%

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越秀地產董事長林昭遠指：「越秀地產2024年上半年面對深刻調整的房地產市場，各項主要經營指標保持平穩。下半年，越秀地產將積極應對市場挑戰，圍繞『攻堅克難穩業績，精益管理提能力』的工作主題，以『精益管理』和『新能力、新機制和新文化』的建設為發展的內在驅動力，在行業新環境和新發展模式下繼續走高品質可持續發展之路。」

面對市場的深度調整和嚴峻挑戰，越秀地產在策略上保持以變應變，實施「一盤一策」的精准行銷策略和精准的定價策略，繼續鞏固在大灣區市場領先和廣州市場份額第一的地位。

此外，越秀地產的市場地位也持續提升，根據克而瑞的統計，今年上半年，以合約銷售額（全口徑）計，行業的排名上升至第9位。2024年上半年，越秀地產錄得合同銷售（連同合營企業及聯營公司項目的合同銷售）金額約為554億元。上半年在大灣區實現合同銷售金額約261.1億元，約佔總合同銷售金額的47.1%。華東地區上半年實現合同銷售金額約人民幣128.8億元，約佔總合同銷售金額的23.2%。

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