數碼港建構科技發展平台 支持「 健康科技 」及「 樂齡科技 」發展

作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，數碼港匯聚超過2,000間初創企業和科技公司，當中有逾120間健康科技及樂齡科技有關。香港數碼港首席公眾使命官陳思源預計未來趨勢時指，科技將在醫療保健的各個方面發揮關鍵作用，包括疾病預防、健康監測、治療和復康。此外，網上醫療平台和早期診斷技術有望減輕公共醫療系統的壓力，而價格合理的復康產品將使患者能在家中進行訓練等。

【Presented by：WAW Creation】

吸引人才、資源及資金

數碼港一直支持「健康科技」及「樂齡科技」發展，當中的「健康科技」初創方案涵蓋便攜式內臟器官掃描裝置、醫療機器人、聽力治療、脊足健康、視力檢測、神經疾病治療。「樂齡科技」初創方案包括居家安老、預約護理服務及視像求診、治療與復康、消閒及社交生活等等，推動科技應用在不同健康防護及治療方面。

數碼港的全球網絡具備吸納外地專才、初創企業、技術和投資的優勢，令香港的創科生態系統更顯蓬勃。陳思源表示，過去一年，數碼港吸引約90間內地及海外企業進駐，匯聚全球創科人才、資源及資金，助力香港建設國際創科中心，並繼續發揮聯繫內地及國際市場的門戶角色，為初創企業拓展海內外市場提供跳板。此外，數碼港亦持續加強與內地官方單位、企業、創業園區及科研機構合作，為初創企業提供重要的跨境支援、信息及資金支持，為開展內地業務奠定堅實基礎。

資助企業開拓版圖

為加強拓展國際版圖，數碼港通過「海外及內地市場推廣計劃」，為初創企業提供高達20萬港元資助，協助畢業於「數碼港培育計劃」及「數碼港創意微型基金」的公司，進行市場研究、宣傳推廣和出訪內地和海外業務、交易會和展覽。截至2024年6月，「海外及內地市場推廣計劃」已批出312個申請及支持532個項目。

香港與大灣區城市優勢互補，數碼港致力協助初創企業把握機遇，包括與大灣區的商學院及其他機構簽訂合作備忘錄，支援企業對接大灣區創業圈。陳思源表示，數碼港推出多項計劃，如「數碼港大灣區青年創業計劃」和「灣區專上學生金融科技雙向實習計劃」，促進兩地人才交流。此外，數碼港與多個大灣區城市建立合作關係，為香港初創企業提供進入內地市場的機會，同時協助內地企業通過香港拓展海外市場。他透露，「北部都會區」是香港未來發展引擎，數碼港將在流浮山開展創科設施規劃研究。另外，數碼港與前海簽署合作備忘錄，為初創企業創造機會，促進深港兩地科技創新合作。這些項目將優化香港產業結構，加強大灣區與國際聯繫，助企業拓展內地及海外市場，實現互惠互利。

參與BIOHK有利企業發展

初創公司需要通過展示、交流及合作機會尋找商機。陳思源表示，參與BIOHK等國際平台，能為初創公司帶來國際交流機會，有助於市場拓展和尋找潛在合作夥伴。初創公司可以藉此向公眾、政府及投資者展示研究成果，促進產品研發和創新，推進商業化進程。這不僅對企業發展有利，也可能為生物科技行業的進步做出貢獻。

理大致力生物醫藥研發 促進產學研合作推動知識轉移

香港理工大學（理大）秉承校訓「開物成務，勵學利民」的精神，矢志成為一所創新型世界一流大學。理大強調教育、科研及知識轉移三者並重，除了以別具特色的全人教育培育人才外，還通過科研創新、知識轉移與創業發展貢獻社會，讓研究成果走出校園，轉化為社會效益，創造深遠影響。

理大在生物醫藥研發領域擁有悠久的歷史，在新藥研究上亦取得卓越成就，過去曾開發或參與研發香港首五種獲美國食品藥物管理局（FDA）批准研究性新藥申請（IND）的候選新藥。

理大的化學生物學及藥物研發國家重點實驗室自2010年成立以來，一直專注於研究合成新型化合物和天然產物，以及生物化合物的新技術；研發用於提高醫療、降低毒性的保健和新型藥物製劑；探索和開發新型分子技術用於藥物和醫療保健產品的研發。在大學教育資助委員會資助下，理大於校園設立符合現行藥品生產管理規範（cGMP）的先進療法製品（ATP）實驗室和設施。該設施的隔離器可對人類幹細胞或免疫細胞進行無菌處理，適用於再生醫學或免疫療法的臨床試驗，以改善香港癌症患者的治療成效，讓更多本地病人受惠。

產學研合作

理大積極與各界建立夥伴關係，建設科研轉化平台，探索生物醫藥、健康科技等領域的合作及拓展創新機遇，例如與多家公司共同研發新一代癌症免疫療法藥物，長遠為患者帶來嶄新的治療方案。為加快融入國家「十四五」的發展規劃，理大亦致力於內地拓展，成立技術創新研究院以開拓合作平台，其中醫療健康也是重點發展領域之一，希望以科技創新貢獻國家乃至世界的發展，惠及廣大市民。

知識轉移與創新創業

另一方面，理大致力通過知識轉移，將科研成果轉化為實際應用，並積極鼓勵理大學者、研究人員、學生、校友追尋創業夢想，以創新方案應對現實的挑戰。理大透過獨有的PolyVentures理大初創生態系統，為有志創業的理大社群提供全方位的支持，涵蓋教育、構思、培育、孵化，以至加速增長等各個創業階段，迄今已培育了逾500家初創企業，當中不乏冀以生物醫學程造福世界與人類者。

多家初創參展

在是次BIOHK 展覽中，理大除了展出理大藥品的研發歷程外，亦會展示其在藥物研發、生物醫學工程、醫療診斷等方面的專業發明，訪客可藉此一窺理大廣泛的生命科學技術。此外，理大還會介紹與磐美迪在核子醫學診療領域的合作：開發一套人工智能輔助的醫學影像及影像引導平台，針對醫用同位素等進行醫療應用開發，以提供個體化的診斷及癌症治療管理。

理大展位還會介紹多家從事生物科技及醫療保健的理大初創企業，這些初創的技術範疇涵蓋生物醫學復康機械人、高解析度腫瘤成像技術、大數據與人工智能應用、病毒的即時診斷檢測（Point-of-care Testing）、食品及美容產品測試平台，以及先進抗菌抗病毒物料及塗層等，充分展示理大如何以創新創意提升醫療質量，守護大眾健康。

鷹瞳Airdoc全球AI眼底相機 軟硬一體從篩查到診斷治療

隨着電子設備愈趨普及，眼睛健康漸受關注。2015年成立的北京鷹瞳科技發展股份有限公司（Airdoc）聚焦AI醫療發展，通過全球獨創的全球AI眼底相機及檢測系統，進行視網膜健康篩查及管理，成為眼科醫生的好幫手，希望通過眼睛了結全身健康。

鷹瞳科技在AI眼底相機的算法方面，通過海量大數據和AI科技，結合專家集體智慧，實現心腦血管系統、神經系統、代謝系統及眼部相關的55種健康風險指標的快速無創檢測，並在糖網項目獲得國家藥監局首張眼底AI三類證的權威認證。北京鷹瞳科技發展股份有限公司雲服務負責人張兵表示，除了軟件研發，公司還推出全球首家獨創的便捷式的AI眼底相機，結合雲端的算法，辨別眼底影像的敏感性及特異性，分別達到91.75%及93.1%，準確率及穩定性甚至超越人類專家。

創新眼底算法及硬件

AI眼底相機重量只有大約2千克，提供語音提示及AI輔助，可自動捕捉瞳孔進行對焦拍攝。產品可用充電寶供電，並可連接互聯網。即使任何場景及沒有專業醫護人員輔助下，也可為檢查者進行快速眼底篩查。只需30秒就可完成拍照，1分鐘內出報告。

現時產品已推廣至全球50個國家及地區，取得內地、美國FDA及歐盟認證。張兵表示，產品應用廣泛，可在醫院及基層醫療作為醫生的助手，也適用於視光中心及保險公司，用以了解客戶的身體狀況。此外，該公司積極推進診療一體化的AI解決方案，利用近視光綫管理進行近視防控及治療。張兵表示，公司研發的近視光綫管理，可利用該光綫照射達到緩解眼軸增長、緩解及治療小朋友近視問題。

為令更多人關注眼睛健康，鷹瞳科技開展大量公益活動，到社區及學校提供免費眼底健康檢查。過去數年，還參與了BIOHK展覽活動及提供AI眼底檢查服務，每次均大排長龍。張兵表示，香港是一個向國際展示內地技術的良好平台，有很多海外專家及客戶參與，可更好地幫助他們開拓海外市場。而且公司於2021年11月在香港上市，希望能回饋香港，幫助香港市民了解自身健康。他期望通過BIOHK將技術及產品，推廣給香港醫療機構、視光中心、保險公司等，亦歡迎聯合進行公益性質的活動。

24小時AI醫生關注抑鬱焦慮

本次BIOHK在3E-C07展位還將展出最新生成式人工智慧產品-AI心理醫生蘇妍寧，可在微信及Whatsapp等平台跟AI心理醫生進行互動。當中的心理指標監測融入心率變異性（HRV）、眼動追蹤等生理指標，類比醫療級精神衛生評估，針對個人的抑鬱焦慮風險等級評估內容。同時亦模擬精神科醫生，例如根據dsm-5精神疾病診斷準則手冊、ICD-11及默沙東診療手冊確定檢查者的風險及病因，通過心理健康干預等方法，例如認知行為治療（CBT）、接納與承諾治療（ACT）、正念積極心理等手段進行AI醫生的互動。另外，還帶來調節抑鬱焦慮等心理問題的物理手段的干預產品樣機供機構友商和市民體驗問詢。同步該類服務也在尋求保險、學校、政府及平台社區機構合作為市民提供多樣化的服務。期望加入AI能力後，將人均心理醫生的比例提高，可以24小時，隨時隨地跟精神科醫生及心理諮詢師進行互動交流，解決包括從兒童青少年到成人的抑鬱焦慮、ASD\ADHD和遊戲成癮等常見心理健康及精神健康類問題。

BIOHK香港國際生物科技論壇暨展覽

日期：9月11至14日

地點：香港會議展覽中心

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