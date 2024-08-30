香港中華出入口商會 「洞悉銳變 智贏未來」 為業界尋機遇找出路

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李家超：推動升級轉型

香港特別行政區行政長官李家超表示，香港正經歷經濟轉型期，特區政府將繼續積極求變，引領社會各界創新變革，政府持續進行改革，籌劃及進行多項新措施。他亦提到，香港整體經濟保持增長，商品出口貨值持續獲得按年雙位數字的上升，輸往內地、美國及歐盟的出口明顯擴張，保持正面勢頭發展。展望未來，香港仍然面對很多不確定的因素，政府會團結各界，共同為香港在轉型期尋找新的增長點，推動業界升級轉型，為經濟注入新動能。

「香港中華出入口商會與香港一同成長，是政府的合作夥伴，一直致力推動香港及全球的經貿聯繫。」李家超對香港中華出入口商會的工作予以肯定。

中出商會：發掘經濟新動力

香港中華出入口商會70周年慶典籌備委員會（籌委會）主席貝鈞奇表示，目前環球政經局勢面臨各種衝擊，前路變幻莫測，世界變局百年不遇，在當今地緣政治劇烈變動下，香港的定位、前景、經濟及社會應該何去何從？「相信引領我們繼續前行的指路明燈是求變、求新、求質，這正是籌委會舉辦是次經濟論壇的初衷，期望為大家洞悉經貿規則、消費模式急劇轉變的過程中，探究以智慧新思維、新科技，為香港經濟匯聚新動力，擴展新市場。香港中華出入口商會將一如既往與大家同心、同行、同向，積極進取，共同創造新質生產力，發掘經濟新動力，促成新興產業及未來產業的誕生及發展。」

論壇統籌、籌委會副主席兼秘書長温幸平表示，「洞悉銳變 智贏未來」經濟論壇成功舉辦，有賴特區政府、社會各界支持。中出商會為推動是次論壇投放了大量資源，收集各方意見，為進出口貿易發展尋找新機遇。

是次論壇分上下午舉行，出席嘉賓超過1,000人，會場非常熱鬧。同時，出席這次經濟論壇的香港中華出入口商會70周年慶典籌委會成員有：主席貝鈞奇；副主席兼秘書長温幸平；顧問黃英豪、林龍安、陳勁、張學修；副主席黃英豪、李聖潑、李文斌、王賜豪、何志豪、陳少山、梁毓雄、張文嘉、郭英蘭、龐建貽、鍾立強、許寶月、鄧紹坤；副秘書長陳建年、李淑媛、蔡德昇等等。

嘉賓剖析國際大局

這次經濟論壇邀請了三位專家講者，分別是復旦大學中國研究院院長張維為教授；前聯合國安全理事會主席、新加坡國立大學亞洲研究所傑出研究員馬凱碩教授；特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺 。

張維為教授從中國人均住房面積和汽車普及率、食物消費量、中國經濟及個人/家庭財務的信心、論文發表數量、AI專利數量等不同層面，剖析中國的經濟實力。他更提到底層邏輯，指中國是一個沒有中斷的古老文明與一個超大型現代國家的結合。面對大國博弈，他相信會經歷否認、憤怒、討價還價、接受四個階段，期望最終關係和好，達到雙贏。

丘應樺表示，進出口貿易是香港經濟增長的重要動力，在外部貨物需求持續的支持下，香港上半年的貿易表現有所改善，首兩季的整體貨物出口，均錄得按年增長。「數據反映香港經濟及市場的根基非常穩固，應變能力及靭力十足。」他相信在複雜多變的國際形勢下，只要能夠洞悉大勢，敢於創新求變，相信必定能夠為香港發掘無盡的發展機會。

馬凱碩教授指，美國現在是一個非常分裂的國家，但內部仍有打壓中國的共識，當向中國作出多項制裁之後，香港亦無可避免受到影響。他分析中美博弈面對不同的結構性力量，並認為當中「低估中國是很大錯誤」。他提到中美有各自優勢，對中國經濟仍然保持樂觀。他又預計下一代中產的冒起來自中國、印度及東盟，這是非常龐大的新興市場，並且非常鄰近香港，提醒香港人要掌握未來的前景。

四場專題研討會氣氛熱烈

除了主論壇，活動亦設有四個專題研討會，分別是李文斌副主席、劉堃籌委負責統籌的「物流產業發展前景 」；王賜豪副主席、李國明籌委負責統籌的「銀髮市場面面觀」；黃英豪議員 、陳少山副主席負責統籌的「跨境電商發展前景廣闊」; 陳建年副秘書長 、蔡德昇副秘書長負責統籌的「如何落實國際貿易鏈管理中心」四個專題研討會，並獲得商務及經濟發展局副局長陳百里擔任主禮嘉賓。與會者踴躍發言，討論氣氛熱烈。

此外，香港中華出入口商會在今年成立70周年，還將贊助十月一日慶祝中華人民共和國成立75周年維港煙花匯演，並在會展中心舉辦盛大歡慶晚會。