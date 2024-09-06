廣州南沙粵港諮委會籲：加強南沙香港養老合作 推動協同發展

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梁振英：培育高水準跨境養老融合

全國政協副主席、諮委會顧問梁振英在總結發言時強調，老齡化是不可避免的趨勢，南沙要加強與香港各業界的聯繫，通過諸如業界考察、關聯行業交流等方式，增強兩地之間專業人員的來往交流，促進人流、物流、資金流和資訊流等方面的流通。同時可建立一個由政府、社會組織、金融保險和文旅健康等多元主體共同參與的養老服務機制，結合「南沙所長，香港所需；南沙所需，香港所長」，積極探索推進跨境養老服務融合，持續深化兩地養老服務合作，力爭在南沙培育出高水準的跨境養老融合發展產業。

南沙區民政局：搶佔銀髮經濟新賽道

活動上，南沙區民政局局長張洋介紹了南沙近兩年來與港澳養老服務融合工作的情況，提出南沙將繼續從搶佔銀髮經濟新賽道、打造跨境養老示範項目、建設跨境養老人才培訓基地和發揮社會組織力量深化兩地養老服務合作等方面發力。

他強調，南沙將充分發揮地理優勢、先行先試的制度優勢和「四鏈融合」高品質發展高水準開放政策體系優勢，深化在養老領域與香港的對接，先行探索、積累經驗、以點帶面，帶動大灣區養老服務深化合作。

探討南沙養老的優勢和痛點堵點

研討交流環節由梁振英顧問主持，諮委會委員劉怡翔、胡志遠，粵港澳大灣區康養產業促進會會長陳志育，中國太平業務總監、太平人壽香港行政總裁李慶明，安盛天平財產保險有限公司首席執行官左偉豪和廣州粵港澳大灣區社會組織合作發展中心副理事長胡小軍分別在各自的專業領域，結合南沙實際情況，就港人來南沙養老的優勢和痛點堵點，圍繞南沙與香港在養老醫療、養老科技、養老金融、公益服務等方面推動兩地養老融合、促進銀髮經濟發展深入探討。

在互動環節中，康譽長者公寓管理有限公司行政總裁黃倩儂、南沙養老院院長鄺文海、香港中華基督教青年會總幹事劉俊泉、大灣區醫療集團聯席行政總裁李家聰、中機研標準技術研究院（北京）有限公司高級工程師李明洋等台下嘉賓圍繞智慧養老設施、多元化養老服務、養老服務標準和規則銜接等方面與委員專家開展熱烈討論，氣氛熱烈。

主辦單位指，是次活動旨在依託諮委會「大平台」，發揮諮委會委員和專家的「智囊團」作用，圍繞加強南沙香港養老合作、進一步便利香港長者在南沙養老和發揮社會組織在養老領域作用等內容進行研討交流。

當日出席活動的除了梁振英，還有廣東省政協副秘書長伍守榮，南沙區委常委、南沙海外聯誼會會長阮曉紅等，以及諮委會委員、專家，南沙區港澳辦、區民政局等部門及粵港兩地養老組織、知名企業代表等逾50人。