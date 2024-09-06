灣區速遞：「福田區2024年度國際化全科醫學人才培養」正式開班

據了解，為加強優質醫療資源擴容提質，強化深港醫療健康服務銜接，福田區自2022年起便與大灣區醫療集團合作，推動實現「培養一批國際標準全科醫護、打造一批社康機構樣板、打通一條跨境保險服務路徑」的「三個一」目標。

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去年共建

「深港協作空地一體跨境醫療聯合體」

2023年，雙方正式共建「深港協作空地一體跨境醫療聯合體」，推動商業保險跨境結算中心、救護車過境陸運、空中急救轉運等設施落地，實現創新型醫療改革的「福田模式」。

目前，福田區已培養近百名符合國際標準的全科醫護，在19家社康機構建國際化家庭醫生診室，其中13家社康成為跨境保險定點機構，基於「更專業的醫護人員+更舒適的診療環境+更完善的服務保障」理念，讓福田區本地居民以及被吸引而來的全球人才體驗了與國際接軌的醫療健康服務。接下來，大灣區醫療集團將與福田區在全科人才培養、國際化家庭醫生診室、跨境醫療服務落地等方面持續合作，提升區域醫療服務品質。

致力打造「韌性健康城區」

福田區衛健局負責人表示：「福田區致力於打造全球領先的『韌性健康城區』，創建更高水準的『首善衛生』，希望持續推動與大灣區醫療集團的合作，打造一支具備國際視野、專業技能和高尚醫德的全科醫學人才隊伍，建設一批符合國際標準的社康機構，完善跨境雙向轉診及商保直付體系，讓居民享受更為規範、更為優質的醫療健康服務。」

大灣區醫療集團副總裁鄭媛媛指：「今年以來，從福田入境的港澳居民屢創新高，福田區日益成為香港居民青睞的內地城區，大灣區醫療集團希望持續發揮協調作用，促進深港醫療協作，進一步完善跨境雙向轉診網絡，讓兩地居民共用高品質、便捷可及的健康福利。」