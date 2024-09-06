深圳內望：利好消息引路 樓市轉向在望

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8月消費降級 市場觀望

8月份市場成交量環比7月份進一步回落，究其原因，主要是經濟大環境惡劣，企業裁員降薪的個案增加，各行各業都面臨巨大的經營壓力，導致眾多打工者收入降低，甚至面臨失業風險，所以消費降級成為現今社會普遍現象。買房是金額非常高的消費，在經濟不景氣的情況下，普羅大眾選擇持幣觀望，也是無可厚非。

當然，世事無絕對，還是有些行業依然風光無限，也有新興行業出現，例如網紅經濟、人工智慧、低空經濟……，成為近年來的買房主力軍。另外，也發現有小部分投資機構、外來資金，正在市場尋找投資機會；近期市場上也不乏大宗交易。雖然深圳8月份沒有再出新的政策，但實際上還是有不少動作，其中一個動作，就是安排安居集團去市場上收購商品房用作保障房。同時傳聞正在鼓勵各行各業的國央企、各區域的股份公司，還有公務員，一起去買房，以實際行動支持房地產市場健康發展。

美國是全球第一經濟體，一舉一動都牽動著其他國家的經濟發展，這幾年世界各地經濟環境都不太好，與美國近年來持續加息息息相關。近期美國財長出席會議，會上透露美國將會轉向進入降息周期這個事情，基本上確定了。所以現在不是考慮降不降的問題，而是美國一旦降息，到底對中國經濟環境，會帶來怎樣的變化？

存量房貸款息率有望降低

英國對沖基金首席執行官（原摩根士丹利全球貨幣研究主管）分析，相信會有1萬億美元回流中國，人民幣匯率將會升值10%。月底內地市場傳聞存量房按揭貸款利率有望降低，除了新增的按揭受惠之外，已經做按揭正在供款的存量房，破天荒允許轉按，可以立即享受利率下降的紅利！受政策利好刺激，內房股行情高漲，房地產轉向，勢不可擋！

港幣與美元掛鉤，香港利率緊貼美國利率走，所以香港也有降息的機會。降息對香港房地產市場，會帶來怎樣的變化呢？中原地產創辦人施永青認為，降息周期開始，市場會發生根本性變化，對樓市絕對利好，買房的客戶會增加，主要是下面兩個場景會出現：

一、資金存放在銀行收利息的回報降低，不如買房收租金，租金回報與利息回報逐步拉開差距，買房收租會愈來愈有吸引力。

二、買房供樓負擔慢慢降低，反過來因為多了人買房收租，租金會慢慢提高，對於客戶來說，面對買房供樓利息下降，租房租金上升，一降一升，租房轉買房的情況會增加！

供過於求慢慢轉向供不應求

8月份有不少有份量人士，曾就房地產市場發展，發表公開言論。其中萬科郁亮表示，房價經過幾年調整，幅度已經相對較大，加上近年來開發量減少，現在市場供應正在逐步減少，房地產市場供需關係更為平衡。供求關係的改善，鐘擺從供過於求慢慢轉向供不應求的方向去，為市場走出低谷、重拾向上動力提供了足夠條件。