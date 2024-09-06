翔勝視野：大阪王牌雙打出場

【Presented by：WAW Creation】自從FMI Singapore成立以來，我們幾乎每半年舉行一次日本物業博覽，轉眼間，今個周末便迎來第三次博覽會了。經過兩年時間的努力，現在新加坡和香港同事已經合作得非常純熟，而且大家都變得很有信心，沒有第一次舉辦時戰戰兢兢的心情。
Presented by：WAW Creation
記得我第一次帶着日本物業回歸新加坡試水溫時，正值疫情期間，我連同一位香港同事、一位日本公司負責人，單憑三人之力完成一場日本物業展銷會。當時參加者的反應比我預期更熱烈，新加坡人不但熱愛日本，也看出日本樓的潛力，驅使我下定決心「殺回」新加坡開分公司。不過我們起初只租用迷你共用工作空間，到後來規模愈來愈大，終於在今年設立真正的辦公室，證明大家的努力有回報。
我們在新加坡每半年搞一次日本物業博覽，還未計香港這邊，所以每次必須有新意才能吸引新舊客戶出席參與。慶幸我們近兩年在大阪買入不少土地，新項目正陸續推出市場，當中包括FMI Japan兩張最新王牌：一張是The Peak Osaka Bay；另一張是The Peak Shinsaibashi Suites JY。
The Peak Osaka Bay位於大阪港區，這個區域包括填海地區和人工島，本來就是娛樂設施集中地，計有主題樂園「環球影城」、大型水族館「海遊館」、天保山大摩天輪、樂高樂園等。加上近年大阪旅遊業興旺，以大阪政府積極進取的作風，又怎會讓肥水白白流走﹖結果成功爭取夢洲成為2025世博和未來賭場的所在地，令大阪港區再次受到注目，地價亦隨之上升。
曾經有投資者向我們查詢夢洲的房地產，坦白說，目前夢洲正處於發展階段，雖然各項工程正展開，但要找夢洲物業言之過早。相反，對岸物業愈來愈受歡迎，因為整個旅遊區的發展藍圖已見雛形，而且配套齊備，原本只到宇宙廣場車站的大阪地鐵中央線，將會增設夢洲車站，未來發展已有全面規劃。
The Peak Shinsaibashi Suites JY是FMI與好拍檔Jean Yip Developments共同開發的新項目，到目前為止，我們共有七個合作項目，全部位於核心地區。這個新盤亦一樣，在地點方面「冇得輸」，由樓盤步行到長堀橋或日本橋車站都只需七分鐘，前往心齋橋筋商店街亦只需九分鐘，非常方便。由去年開始，中國銀行（日本）貸款部放寬新加坡人和香港人申請按揭貸款的限制，由以往最高承造五成貸款上調至六至七成，而且還款期由十五年延長至三十年。
不過要留意的是，銀行只會貸款予新樓買家，中古樓、翻新樓幾乎無法取得貸款，因為銀行不願承造，尤其樓齡超過三十年的物業，銀行會擔心其結構安全、抗震性及物業的轉售價值；至於FMI Japan和Jean Yip Developments的新盤，則都可以做到六至七成貸款！
|商品
|買入
|賣出
|倫敦金
|2514.4
|2514.9
|港金
|23344
|23351
|倫敦銀
|28.700
|28.740
|鈀金
|929.5
|949.5
|鉑金
|926.9
|934.9
|美電
|7.7952
|7.7957