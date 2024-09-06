BIOHK 2024： 生物科技盛宴 下周三開幕！

【Presented by：WAW Creation】

重量級嘉賓演講「打頭陣」

今年開幕式與去年不同，多位「重磅」知名專家和學者將會「打頭陣」進行大會報告，例如剛成立的香港投資管理有限公司的首席執行官陳家齊是首位演講嘉賓，主講香港投資生物科技的內容；香港中文大學盧煜明教授的講題是用血液DNA作為病症驗證；葛蘭素史克董事會主席Sir Jonathan Symonds會分享以結合創新和數據來推動經濟成長和改善健康結果；中國科學院院士、中國科學院微生物研究所學術委員會主任高福教授分享中國生物技術產業的進展；還有邀得2023年國家科學技術進步一等獎獲得者、復旦大學徐文東教授展示得獎題目的新技術。他們的經驗和見解將為行業發展提供寶貴的指導。

梁振英為開幕式主禮

開幕式將在五位重量嘉賓演講後舉行，中國人民政治協商會議全國委員會副主席梁振英為大會擔任主禮嘉賓，分享三中全會《決定》在科學領域的進一步全面深化改革-香港的作用，為科學界提供指導方向。作為專業投資者的DEFTA Partners集團主席兼首席執行官原丈人大使（Ambassador George Hara），亦前來分享如何令香港中產階級參與香港高科技發展的講題。開幕式還會頒發包括終身成就獎等多個獎項，予以嘉許。

打開生物科技新篇章

此次展會規模宏大，有數百家展商參與，路演公司數量55家，將全方位展示生物科技領域的最新成果與創新應用。展會籌備至今，已吸引了全球生物科技領域的廣泛關注。對比前兩屆，今屆展會可謂盛況空前，勢必成為生物科技發展歷程中的璀璨篇章。

香港生物科技協會主席于常海教授表示，BIOHK2024內容非常豐富，設有不同類型的項目給大家參與，涵蓋人工智能、國際觀點、大灣區臨床試驗，還有重點的細胞治療，全球各地的研究已如箭在弦，通過檢測將可治療各種疾病。此外，展會除了香港，也重點加強大灣區的參與，例如有廣東省生物科技產業交流會，也有生物科技公司在香港上市的「成長之門」，展會期間還將進行多場簽約儀式。期望有興趣認識生物科技的人士前來參與。

一連四日活動 內容豐富紛陳

BIOHK2024將一連四日帶來豐富的展覽、圓桌會議、研討會、工作坊、路演以及眾多簽約儀式。

中醫藥廣闊發展前路

中醫藥對生物科技發展非常重要，北京中醫藥大學閆聰教授分享數位中醫發展前沿與前景，亦帶來關於腦科學，人工智慧，與中醫的神的演講；北京中醫藥大學丁治國教授有關於治療甲狀腺疾病的口服及外用中藥產品研究新進展的演講，河北大學教授、原中國科學院神經生物學重點實驗室主任吉永華教授則帶來「中醫興旺：擺脫固步自封 開拓推陳出新」。

中西醫結合聚焦乳癌及糖尿病

中西醫藥各有所長，中西醫結合成為大趨勢，當中將有兩個焦點內容，包括9月13日下午的「融合東方智慧與西方創新：乳腺癌案例」，9月14日下午的「治療糖尿病的東西方結合方法」，期望通過中西醫共同探討，打開中西醫融合治療的大門。

探討長壽奧秘

長壽是全球熱門話題，惟西方進行長壽研究，往往忽略東方對長壽有更悠久的研究，因此除了西方的長壽方法，亞洲及東方對長壽的概念，可為長壽研究帶來一定影響力。

地緣政治對生物科技的影響

隨?世界局勢不斷轉變，地緣政治長遠會對全世界科技交流帶來一定影響。香港大學?裕舜教授分析地緣政治對人工智能及生物科技帶來的影響，分享他的看法及展望。

政策助力生物科技發展

政策方面有「香港政府促進生物科技發展的政策」圓桌會議，有助於明確政策方向，為生物科技產業的發展創造良好的政策環境。眾多專家將一起討論「開闢香港新的監管之路-CMPR」的做法。此外，涉及生物科技公司在香港上市、商業發展機遇等實際產業問題，有「成長之門：生物科技公司在香港上市」小組討論，有助於促進學術成果的轉化和產業的發展，加強學術界與產業界的聯繫與合作。

借助大灣區進行臨床試驗

香港病人數量不足以應付進行大型臨床實驗，「挖掘香港及粵港澳大灣區在臨床試驗中的潛力」的圓桌會議，探討如何利用大灣區的醫院優勢，幫助香港更加成功做到臨床研究。

中港台的智慧醫院實踐

全球各地積極推動智慧醫院的發展，香港中文大學醫院馮康教授、台北醫學大學資料科學研究所許明暉教授、福建醫科大學附屬第一醫院王彪教授，中港台三地專家暢談智慧醫院發展及服務；亞馬遜雲科技/ 數碼港工作坊，帶來人工智能應用如何改變藥物研發和醫療技術的內容；「醫學人工智慧管治及知識產權」研討會，則體現了生物科技與醫學人工智慧、知識產權等其他領域的融合。

創新領域帶來治療曙光

生物科技的創新技術，為很多治療疾病帶來曙光。例如現時神經方面的研究轉化發展較為緩慢，特別在神經退化性疾病方面仍有很多問題未解決，首都醫科大學宣武醫院陳彪教授展現神經科學的未來發展，當中存在大量商機；細胞治療通過檢測後，生活上很多病都可能治癒，「細胞療法如何促進醫療健康」會是非常重要的課題。此外，合成生物學方面，中國科學院深圳先進技術研究院有世界級合成生物學設備，將合成生物學引進香港，對香港發展新科技、新產業十分重要。

9月11日（星期三）

9:00-10:25 大會報告 – 陳家齊（香港投資管理有限公司首席執行官）

大會報告 – 盧煜明教授（香港中文大學）

大會報告 – Sir Jonathan Symonds（葛蘭素史克董事會主席）

大會報告–高福教授（中國科學院院士，中國科學院微生物研究所學術委員會主任）

大會報告 –徐文東教授（2023年國家科學技術進步一等獎獲得者，復旦大學）

10:30-11:25 開幕式

11:25-12:00 大會報告 – 梁振英主席（中國人民政治協商會議全國委員會副主席）

大會報告 – Ambassador George Hara（DEFTA Partners集團主席兼首席執行官）

12:00-13:00 香港理工大學戰略合作協議簽署

「醫學人工智能管治及知識產權」研討會

「挖掘香港及粵港澳大灣區在臨床試驗中的潛力」圓桌會議

「從國際視角看香港作為生物科技中心的作用」圓桌會議

14:00-17:00「引領IND批准之路：成功提交FDA的策略」工作坊

「成長之門：生物科技公司在香港上市」工作坊

「重新定義療法的突破性創新」研討會

「中醫藥在全球健康領域的新應用」研討會

「為下一次疫情做好准備正當時」研討會

「生物科技如何成為香港下一個經濟支柱」研討會

特別活動\&廣東省生物科技產業交流會

BSP – 贊助（HyperQ 全息數字心臟檢測技術）

細胞療法如何促進醫療健康

9月12日（星期四）

9:00-11:15 大會報告 – Prof. Han Chong Toh（新加坡國家癌症中心）

9:00-11:15 大會報告 – 閆聰教授（北京中醫藥大學）

大會報告 – 金力院士（復旦大學校長）

大會報告 – 廖家傑教授（天下仁心醫療集團主席）

大會報告 – 張曼莉（香港創新科技及工業局副局長）

大會報告 – 盧寵茂博士（香港醫務衛生局局長）

11:15-12:45「開闢香港新的監管之路 – CMPR」工作坊

「特別活動」中國生物科技領域新質生產力的培育和形成

公司路演 - 9家企業

「通往精准醫學和數字醫學之路（一）」研討會

黑科技（閉門會議）

「RNA 藥物及其標准化」研討會

14:00-17:00「香港政府促進生物科技發展的政策」圓桌會議

「香港：中國大陸和世界的超級聯絡人」圓桌會議

「Mainland Perspectives on Clinical Trials and CMPR」工作坊（芯譜）

「長壽研究：東西方交流」研討會

「通往精准醫學和數字醫學之路（二）」研討會

「中醫的新角色：治未病」研討會

澳洲公司路演

公司路演 - 23家企業

9月13日（星期五）

9:00-12:45 中美生物科技投資及併購高峰論壇（閉門會議）

9:00-10:00 大會報告 – 黃裕舜教授（香港大學）

大會報告 – 張勉之教授（北京中醫藥大學）

大會報告 – 陳彪教授（首都醫科大學宣武醫院）

10:00-11:15「從學術界到癌症企業家的橋樑研究」研討會

「靶向大腦：精確神經治療」研討會

「未來十年，中國的創新生物製藥產業會有怎樣的變化？」研討會

「區塊鏈遇見長壽：治理去中心化科學的成功故事」研討會

11:15-12:45 「亞太地區商業發展機遇」圓桌會議

「中國企業出海：案例分析」圓桌會議

「以健康為中心的智能城市發展景觀」圓桌會議

「中東商業發展」爐邊談話

「肥胖和糖尿病：新藥及干預」研討會

香港城市大學 HK Tech 300 項目初創公司路演

14:00-17:00 生物醫學成像：未來的應用、政策和商業」研討會

「合成生物」研討會

「眼科：不僅僅是看得見」研討會

「智慧醫院：醫療健康服務革新」研討會

基礎醫療健康數智化發展論壇（閉門會議）

「融合東方智慧與西方創新：乳腺癌案例」研討會

亞馬遜雲科技 / 數碼港工作坊「人工智能應用如何改變藥物研發和醫療技術」

公司路演 - 23家企業

9:00-10:00 大會報告 – 吉永華教授（河北大學教授，原中國科學院神經生物學重點實驗室主任）

大會報告 – 王宇教授（中國肝炎防治基金會理事長）

10:00-11:00「生物科技職業規劃導航」研討會

「STEM教育和生物科技」論壇

「智慧生活」論壇《微生物與疫苗》 - 新冠病毒發現者高福院士科普講座及著作簽贈活動

11:15-12:45「鷹瞳」產品展示與市民現場免費體驗服務

「兆科眼科」聚焦眼科臨床需求的豐富眼前節和後節研發管線

「香港女科學家協會」開幕禮及第一屆就職典禮

「2024歐亞天然健康產業大會」論壇

14:00-15:30「治療糖尿病的東西方結合方法」論壇

2024歐亞天然健康產業大會\&

歡迎業界、學界及公眾參與

BIOHK2024是一場匯聚全球生物科技領域頂尖專家和前沿研究的盛會。將可聆聽眾多知名專家的精彩報告，深入了解預防醫學、生物技術產業、細胞游離DNA 診斷等領域的最新進展。此外，還有關於醫學人工智慧管治、知識產權、精准醫學、中醫藥應用等熱門議題的深入探討。

周六設公眾開放開

9月14日（星期六）為公眾開放日，藉以提高公眾對生物科技的認識和興趣，促進生物科技的普及和發展。場內設有眾多參展攤位給市民參觀，當中將提供免費健康檢查，例如由香港上市公司北京鷹瞳科技發展股份有限公司提供的免費AI眼底檢查服務。只需30秒就可完成拍照，1分鐘內出報告，輕鬆掌握個人健康資訊。該公司還有近視光線管理，以及最新生成式人工智慧產品——AI心理醫生蘇妍寧，可供了解。

于常海透露，特別邀請了高福院士向香港中學教師及校長講解傳染病資訊，向參加學校贈送以繁體字印發的科普書籍，並有數百本獲高福院士親筆簽名的科普書籍可以送給學生。還會向參加BIOHK2024的學校及學生頒發證書，對日後發展帶來幫助。此外，大學研究生及年輕教授可藉此了解生物科技由研究到轉化的全過程，藉此學習、交流及擴闊人際網絡。參加者甚至可成為香港生物科技協會個人會員，參與日後更多活動。此外，大會亦鼓勵區議員組織社區的市民及學生到來觀摩。他期望「官產學研投用媒」一起參與，將生物科技信息傳播出去。

特別折扣碼：YPZC867V，享550元（1折）購買全程票（四天）

注冊鏈接：https://2024.bio-hk.com/cn/purchase-ticket

更多大灣區資訊請瀏覽以下網址：https://mpgba.com/